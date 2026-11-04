Jak informuje Wyborcza.pl, plany urzędników obejmują Służewiec na Mokotowie i Okęcie (Włochy), a także Bielany oraz kolejne rejony Woli. Działania mają odciążyć mieszkańców osiedli sąsiadujących ze stacjami metra.

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Saska Kępa i Odolany z dodatkowymi płatnymi miejscami. Następne dzielnice w kolejce

Na Saskiej Kępie (Praga Południe) od dwóch miesięcy działa już 17 nowych parkomatów w rejonie ul. Międzynarodowej, kolejnych 29 urządzeń uruchomiono także na Odolanach (Wola). To jednak nie koniec zmian.

Jak przekazał Wyborczej.pl radny Piotr Wertenstein-Żuławski, stołeczna komisja infrastruktury zdecydowała, że ZDM otrzyma blisko 1 mln zł na zagospodarowanie terenu pod odbudowanymi wiaduktami Trasy Łazienkowskiej nad ul. Paryską. Powstanie tam ogólnodostępny parking wyposażony w parkomaty, który zaoferuje około 70 płatnych miejsc postojowych.

Natomiast od 17 maja 2027 r. zgodnie z uchwałą Rady Warszawy, opłaty za postój mają być pobierane również na Służewcu (od ul. Woronicza do Bokserskiej) oraz na Okęciu.

Problem z miejscami przy stacjach metra na Bielanach

Trwają już także zaawansowane analizy sytuacji parkingowej na Bielanach. To już dziewiąta dzielnica stolicy, która ma być objęta strefą. Obszar badań jest duży. Jak zauważa radny Piotr Wertenstein-Żuławski, przekracza on powierzchnię całej strefy płatnego parkowania w Katowicach. Nie oznacza to jednak, że płatny postój obejmie cały obszar dzielnicy. Ma się koncentrować na miejscach najbardziej obciążonych.

Parkomaty mają się pojawić przede wszystkim w pasie między ul. Marymoncką a ul. Żeromskiego wzdłuż linii metra pod ul. Kasprowicza. Analizowane jest także rozszerzenie strefy do ul. Broniewskiego oraz na Osiedle Piaski aż do ul. gen. Maczka.

Mieszkańcy dolnego Marymontu – ulic takich jak Pęcicka czy Lektykarska skarżą się, że darmowy postój w ich dzielnicy urządzają sobie kierowcy z sąsiedniego Żoliborza, na terenie którego strefa działa od pięciu lat. Zastawione samochodami wąskie jezdnie i chodniki paraliżują ruch. Jak podaje Wyborcza.pl, według wstępnych założeń strefa płatnego parkowania na Bielanach miałaby zacząć obowiązywać w 2028 r.

Czwarte rozszerzenie strefy na Woli

Kolejnym krokiem ma być domknięcie strefy płatnego parkowania na Woli. Po wcześniejszych etapach obejmujących bliską Wolę oraz Odolany, opłaty mają objąć także wolne od strefy rejony – Ulrychów oraz Koło.

Trudna sytuacja panuje m.in. w pobliżu stacji drugiej linii metra, gdzie kierowcy wjeżdżający do Warszawy traktują osiedlowe uliczki (np. ul. Góralską czy Okocimską) jako darmowe parkingi przesiadkowe. Dodatkowym impulsem do zmian było wprowadzenie opłat za parkowanie powyżej dwóch godzin przez pobliskie centrum handlowe Wola Park, co wymusiło na wielu kierowcach parkowanie aut na okolicznych ulicach.

Analizy sytuacji na Woli ruszą po zakończeniu prac na Bielanach – w drugim lub trzecim kwartale 2027 r. Zakłada się, że płatne parkowanie w całej dzielnicy Wola może zacząć obowiązywać w 2029 r.