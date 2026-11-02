Od sierpnia termin opublikowania wyników kontroli przesunięto dwukrotnie. Prezes NFZ Filip Nowak tłumaczył, że zależy mu na tym, by kontrola była rzetelna.

Reklama Reklama

Jak podaje RMF FM, fundusz znowu przesunął termin publikacji wyników audytu. Powodem jest konieczność uzyskania dodatkowej opinii. Wnioski ma przedstawić w połowie listopada NFZ.

Kontrowersje w szpitalu. Dawid K. z zarzutem

W czerwcu 2026 r. urząd m.st. Warszawy opublikował oświadczenia majątkowe radnych. Okazało się, że działacz Koalicji Obywatelskiej z dzielnicy Ursus Dawid K. pracując m.in. jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym zarobił w ciągu roku 1,6 mln.

Na jaw wyszedł szereg kontrowersji. Okazało się bowiem, że K. według grafików miał przepracować ponad 4 tys. godzin. Stanowisko koordynatora SOR pełnił także mimo braku ukończonej specjalizacji. Pojawiły się także oskarżenia o przyjmowanie polityków KO poza kolejką.

Po ujawnieniu afery K. miał skorygować wystawiane szpitalowi faktury i oddać placówce pół miliona zł.

Rewolucja w zarobkach lekarzy

W czerwcu 2026 r. zrezygnował też z członkostwa w KO oraz z mandatu radnego Ursusa, złożył też wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej (ORL) w Warszawie. Jednocześnie zaprzeczał części pojawiających się pod jego adresem zarzutów i za pośrednictwem pełnomocnika przekonywał, że był bezpodstawnie łączony ze zdarzeniami, z którymi nie miał związku.

Dawid K. na początku października usłyszał zarzut popełnienia oszustwa na kwotę 583 tys. zł poprzez złożenie nierzetelnych faktur. Oprócz sprawy Dawida K. prowadzone są jeszcze trzy postępowania ws. nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie.

W związku z aferą prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski odwołał radę nadzorczą i zarząd szpitala, a także zdymisjonował wiceprezydentki miasta Renatę Kaznowską i Aldonę Machnowską-Górę.

Nieprawidłowości potwierdziły także audyty w szpitalach – najwięcej w Południowym. Odnotowano m.in. czas pracy poza kontrolą, dyżury trwające 72 godziny bez przerwy, rozliczenia pracy jednocześnie w dwóch miejscach.

Kontrolę w szpitalu przeprowadziła także Najwyższa Izba Kontroli. Zgodnie z raportem kontrolerzy mają zastrzeżenia m.in. do organizacji udzielania świadczeń finansowanych przez NFZ i komercyjnych, działalności Warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa i przyjęć planowych przez Szpitalny Oddział Ratunkowy.