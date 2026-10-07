Rzecznik prasowy stołecznej Prokuratury Okręgowej prok. Piotr Skiba poinformował na konferencji prasowej, że zarzut oszustwa dla Dawida K. dotyczy kilkudziesięciu faktur z kilku miesięcy, gdy lekarz Dawid K. był zatrudniony w szpitalu.

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Prokurator prowadzący tę sprawę podjął decyzję o zastosowaniu wolnościowych środków zapobiegawczych w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego w kwocie 200 tysięcy złotych i zakazu opuszczenia kraju z zatrzymaniem paszportu. - Poręczenie zostało już wpłacone - przekazał Skiba.

Prokuratura: Dawid K. wystawiał faktury za dyżury, podczas których był poza Warszawą, a nawet poza Polską

Jak mówił dziennikarzom prok. Skiba, w śledztwie ws. Dawida K. w ciągu ostatnich czterech miesięcy zgromadzona została dokumentacja pracownicza nie tylko ze Szpitala Południowego, ale również ze Szpitala Bródnowskiego, z różnych przychodni, szkół wyższych, w których lekarz był zatrudniony. Zabezpieczono dokumenty z rady dzielnicy Ursynów, nagrania programów telewizyjnych, w których miał występować lekarz. Przesłuchano świadków związanych z rozliczaniem składanych przez niego faktur. Uzyskano też różne dane elektroniczne, informatyczne (od linii lotniczych) i telekomunikacyjne, logowania do sprzętu komputerowego, do bramek wejściowych, do parkingu szpitalnego.

- W oparciu o te bardzo szerokie dane zlecona została i sporządzona przez CBA analiza wszystkich tych informacji, danych, zeznań. Wynika z niej, że w wielu przypadkach lekarz Dawid K. nie przebywał, pomimo deklarowania w dokumentacji składanej do rozliczenia faktur, nie przebywał w miejscu pracy na terenie szpitala południowego. W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego. W związku z takim wynikiem prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu lekarzowi zarzutów, co zostało wykonane wczoraj [tj. 6 października] - mówił prok. Skiba.

- Jeden zarzut dotyczący popełnienia oszustwa na mieniu znacznej wielkości w kwocie 583 tys. zł poprzez przedłożenie nierzetelnych faktur, przy pomocy których wprowadzono w błąd odpowiednie osoby w szpitalu południowym rozliczające te faktury. To spowodowało niekorzystne rozporządzenie mieniem. Mówimy tu o działaniu w okresie kilkunastu miesięcy, kiedy Dawid K. zatrudniony był w szpitalu południowym na różnych oddziałach. Chodzi tutaj o kilkadziesiąt faktur, w których poświadczona została nieprawda co do czasu spędzonego w pracy – wyjaśnił Skiba. Dodał, że we wtorek odbyły się w Prokuraturze okręgowej w Warszawie czynności procesowe z podejrzanym, w których wzięło dodatkowo udział trzech prawników, dwóch obrońców oraz pełnomocnik pokrzywdzonego szpitala południowego.

Przypomnijmy – lekarz Dawid K. - według publikacji portalu Zero.pl – jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny Koalicji Obywatelskiej warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku w placówkach medycznych 1,6 mln zł. Z ustaleń dziennikarzy portalu wynikało też, że na prowadzonym przez niego oddziale politycy KO mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.

K. zrezygnował z członkostwa w KO i z mandatu radnego dzielnicy Ursus; zwrócił też szpitalowi część wypłaconych mu pieniędzy – pół miliona złotych, które szpital musiał mu oddać ze względu na brak możliwości zaksięgowania.

Prok. Skiba: zeznania dr Jędrzejewskiego nie są już tak kategoryczne jak wypowiedzi dla Kanału Zero

Drugie śledztwo, wszczęte w czerwcu 2026 r. tak samo, jak postępowanie ws. oszustw Dawida K., zawiera wiele wątków. Prok. Skiba podkreślił, że jest bardzo obszerne pod względem ustaleń i przeprowadzonych czynności. Chodzi o niegospodarność, naruszenie zasad przyjmowania na SOR, fałszywe faktury i niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych - władz szpitala oraz pracowników warszawskiego ratusza, odpowiedzialnych za nadzór nad Warszawskim Szpitalem Południowym.

- W tym drugim śledztwie schemat prowadzenia postępowania z uwagi na wielowątkowość, brak oficjalnego zawiadomienia od jakiegokolwiek pokrzywdzonego jest zdecydowanie utrudniony i dynamika gromadzenia materiału dowodowego jest zupełnie inna. Na tym etapie mogę potwierdzić, że w ramach wszystkich wątków objętych tym śledztwem przesłuchano w sumie 168 osób - powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Poinformował, że przesłuchania te pozwoliły na zweryfikowanie zeznań złożonych w czerwcu przez doktora Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora oddziału chirurgii Szpitala Południowego. W wywiadzie dla Kanału Zero lekarz ten powiedział, że w placówce dochodziło do błędów lekarskich kończących się śmiercią pacjentów. – Tam giną ludzie, bo ktoś się uczy – mówił.

- Możemy na tym etapie już potwierdzić, że zeznania doktora Jędrzejewskiego, które były złożone w drugim terminie przesłuchania w czerwcu, nie są tak kategoryczne, jakby się wszyscy spodziewali, zwłaszcza po obejrzeniu pamiętnego wywiadu w Kanale Zero. Są to zeznania świadka głównie ze słyszenia, a nie świadka naocznego. Są to zeznania, gdzie stopień kategoryczności jest bardzo ograniczony – poinformował prok. Skiba.

Jak wyjaśnił w tym wątku prokuratura bada także kwestię prawidłowości robienia stażu i specjalizacji przez doktora Dawida K. Prokuratura uzyskała m.in. od Okręgowej Izby Lekarskiej.

Prokuratura: pokój VIP nie istniał, ale niektórzy korzystali z szybszej ścieżki na SOR

- Dotychczas zebrane dowody w postaci zeznań świadków nie potwierdziły, że pomieszczenie przejęte od Warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa było wykorzystywane w innym celu niż przewidziano w regulaminie szpitala – powiedział prok. Piotr Antoni Skiba.

Odniósł się w ten sposób do informacji o tzw. saloniku VIP w Szpitalu Południowym. Według Portalu Zero, oddział ratunkowy w Szpitalu Południowym w Warszawie mógł tam w przyspieszonym trybie przyjmować polityków Koalicji Obywatelskiej. Działacze partii mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania były wykonywane niemal bezpośrednio po zarejestrowaniu się.

Podkreślił, że nikt nie potwierdził, iż widział jakichś polityków czy celebrytów. - Zabezpieczyliśmy monitoring, z którego również nie wynika, aby ktoś w ciągu ostatnich dni przed zabezpieczeniem monitoringu udzielał tam jakikolwiek świadczeń - dodał rzecznik.

- Natomiast w zeznaniach kilku świadków, głównie z rejestracji SOR-u, pojawiła się kwestia skróconej ścieżki udzielania porad medycznych – zaznaczył Skiba. Wyjaśnił, że osoby, które dzwoniły na rejestrację, prosiły o poradę do doktora Dawida K., jak również powoływały się, że telefon dostały w specjalnym trybie od tego lekarza.

Przekazał też, że prokuratura wytypowała już kilkanaście osób, zarówno polityków, jak i osoby rozpoznawalne, które będą przesłuchiwane w ciągu najbliższych tygodni przez prokuraturę i CBA.

Prokuratura bada także sprawy śmierci pacjentów oraz szpitalnego prosektorium

Skiba przypomniał też, że 22 września zostało wszczęte śledztwo w sprawie narażenia pacjenta na Oddziale SOR i Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Osoby, na których ciążył obowiązek opieki nad pacjentami miały nie podejmować w odpowiednim czasie czynności medycznych. Nieodpowiednie leczenie miało skutkować zgonami.

18 września wszczęto zaś postępowanie zainicjonowane informacjami na portalach internetowych opisującymi nieprawidłowości w prosektorium Warszawskiego Szpitala Południowego.

- W ramach czynności sprawdzających zabezpieczono i dołączono do akt sprawy: całość dokumentacji pracowniczej koordynatora prosektorium, regulamin szpitala, regulamin procedury związanej z wydawaniem kart zgonu, informacje o przechowywaniu zwłok, wpływające do władz Szpitala Południowego skargi od pacjentów dotyczące funkcjonowania prosektorium i osób tam pracujących. W toku postępowania sprawdzającego uzyskano również zapis z kamer monitoringu prosektorium Warszawskiego Szpitala Południowego – poinformował pro. Skiba.

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W sprawie przesłuchano też 7 świadków: przedstawicieli firm pogrzebowych, pracowników szpitala oraz przedstawicieli rodzin osób zmarłych. - Zeznania przesłuchanych osób uzasadniały wszczęcie śledztwa, jednakże żadna z przesłuchanych osób nie posiadała jakiejkolwiek wiedzy co do opisywanego przez media znieważania zwłok, w tym poprzez oddawanie na nie moczu – powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Dodał, że śledczy ponownie zwracają się o zgłaszanie się przedstawicieli branży funeralnej kooperujących z kierownictwem prosektorium Warszawskiego Szpitala Południowego w celu złożenia zeznań.