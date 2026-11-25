Sytuacja na rynku spożywczym jest dynamiczna. Mamy głośne regulacje, takie jak podatek cukrowy, system kaucyjny czy UC100, czyli projekt ustawy wprowadzającej rozszerzoną odpowiedzialność producenta (ROP). Która z nich jest najistotniejsza?

Co może być zaskakujące, prawo żywnościowe w Polsce jest bardziej skomplikowane niż prawo podatkowe. Mamy tysiące regulacji, według których producenci muszą wytwarzać żywność. Niektóre oddziałują na cały sektor, inne tylko na wybraną branżę. Jeśli popatrzymy na słynny już projekt ustawy UC100, wprowadzający model ROP, to dotyczy on nie tylko całego sektora rolno-spożywczego, ale również wszystkich innych sektorów gospodarki, które pakują swoje produkty w jakiekolwiek opakowania. Ten projekt bardzo bezpośrednio dotyczy właściwie całej gospodarki i budzi mnóstwo kontrowersji. Najciekawsze jest to, że wprowadzający – czyli producenci żywności, którzy wytwarzają produkty, pakują je i wprowadzają na rynek – nie protestują przeciwko temu, że będą płacić. To novum, bo bardzo często jakaś gałąź gospodarki, gdy tylko słyszy, że ma za coś płacić więcej czy w ogóle zapłacić, natychmiast protestuje.

Teraz branża w opłatach produktowych płaci rocznie ok. 1,3 mld zł.

Według oceny skutków regulacji (OSR), po wejściu w życie UC100 to będzie ok. 5–7 mld zł. Trudno to jednak oszacować, ponieważ OSR jest dosyć zastanawiająca – w projektach aktów wykonawczych nie ma kwot, jakie mielibyśmy płacić. Więc tak naprawdę nikt do końca nie wie, jak będzie, skąd się wzięła ta kwota i w jaki sposób będzie się ją płaciło. My jednak rozmawiamy nie o tej kwocie, lecz o tym, jak ma wyglądać system. Bo to, że będziemy płacić, wiedzą wszyscy, zaakceptowali to i częściowo już płacą.

Co dla państwa jest najbardziej kontrowersyjne w projekcie ustawy o ROP?

To, że likwidujemy wolny rynek w gospodarce odpadami opakowaniowymi. Likwidujemy organizacje odzysku, które są ogniwem spajającym wprowadzających, gminy, recyklerów i firmy komunalne. Likwidujemy zasady wolnego rynku w ustalaniu kosztów. Teraz koszty będzie ustalał minister w rozporządzeniach. Kontrowersyjne jest również to, że uśrednione pieniądze być może będą, albo też nie, trafiać do takich czy innych gmin. W tym biurokratyczno-monopolistycznym systemie, gdzie główną rolę odgrywa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który nam zaproponowano, nikt za nic nie bierze odpowiedzialności. I to już jest naprawdę katastrofalny pomysł. Bo w normalnym systemie ROP organizacja ROP faktycznie bierze odpowiedzialność za uzyskane poziomy selektywnej zbiórki, rozlicza się z nich i dąży do tego, by były one jak najwyższe, jak najlepsze. Czy ktoś potrafi sobie wyobrazić, że w NFOŚiGW jakiś urzędnik zostanie obciążony jakąkolwiek odpowiedzialnością za to, że system nie będzie realizował tych poziomów? Bo ja nie.

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” wiceprezes NFOŚiGW powiedział, że tylko fundusz jest predestynowany do tego, by pełnić rolę operatora systemu, ponieważ nie można oczekiwać, by ROP kontrolowany przez przedsiębiorców był nastawiony na ekologię, a nie ich zysk.

To bardzo dziwne, skoro w innych krajach jest dokładnie na odwrót, czyli mamy systemy prywatne. Nawet system czeski, na który tak często powołuje się Ministerstwo Klimatu i Środowiska, jest systemem prywatnym i nikt tam nie wpadł na radosny pomysł, żeby to był twór urzędniczy, który będzie biurokratycznie redystrybuował pobrany podatek bez żadnej odpowiedzialności. A panu wiceprezesowi serdecznie gratuluję podejścia. Wiemy, że bardzo chwalił się w tym wywiadzie również rozwojem spalarni i spalaniem odpadów. A my byśmy nie chcieli, żeby nasze opakowania, za których selektywną zbiórkę zapłacimy, lądowały w spalarniach. Natomiast co do zdolności NFOŚiGW do zarządzania czymkolwiek w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi czy w ogóle w zakresie środowiska – biorąc pod uwagę wyniki wielu programów, które prowadził fundusz, w tym programu Czyste Powietrze – ja bym się bardzo poważnie zastanowił, czy to jest instytucja, która powinna się zajmować ROP.

A jeśli chodzi o spalanie, czy projekt ustawy zawiera również jakieś regulacje w tej kwestii?

Teoretycznie nie ma tam regulacji dotyczących spalania, bo nie powinno ich tam być. Ale w kolejnej wersji projektu pojawił się bardzo ciekawy artykuł, który dopuszcza, że 50 proc. tego, co zostanie zebrane, wcale nie musi być przeznaczane do recyklingu. Więc co się z tym stanie? W związku z tym, jeżeli system, który nam proponuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ma betonować praktykę spalania części tych odpadów, to my jesteśmy zdecydowanie przeciw. Bo nie tego się od nas wymaga. Nie wymaga się od nas tego, żebyśmy finansowali selektywną zbiórkę opakowań przeznaczonych do spalania.

To jak powinien wyglądać nowy system?

Powinniśmy zbudować dobry system, w którym faktycznie te podmioty, które mają za niego odpowiadać, czyli organizacje ROP, były pośrodku i rozliczały się zarówno przed gminami, jak i przed wprowadzającymi. Ich celem będzie jak największy poziom selektywnej zbiórki. Ale również to, by jak największa część tego, co będzie selektywnie zebrane, zostało poddane recyklingowi – chociażby poprzez wpływ na to, jakie będą te opakowania, czyli poprzez tzw. ekoprojektowanie. Wtedy, jeśli mamy dobrze skonstruowany system i bardzo dobre zabezpieczenia, tak by wszyscy czuli się dobrze z tymi organizacjami – czyli wysokie progi wejścia, ubezpieczenia, fundusz inwestycyjny na rozwój recyklingu, który proponujemy – wtedy rzeczywiście NFOŚiGW, który dostawałby od organizacji ROP środki z takiego funduszu, mógłby zająć się tym, co do niego należy, czyli inwestowaniem w ochronę środowiska.

Partner rozmowy: Polska Federacja Producentów Żywności Związku Pracodawców