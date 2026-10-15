W Polsce nie obowiązuje jeden ogólny system zniżek, który zwalniałby określone roczniki seniorów z opłat za śmieci – informuje Forsal. O dostępności pomocy i jej wysokości decydują lokalne programy oraz uchwały samorządów. Informacji w tej sprawie należy więc szukać w urzędzie gminy lub miasta oraz w ośrodku pomocy społecznej.

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Kto może otrzymać ulgę na wywóz śmieci?

Na ulgi najczęściej mogą liczyć osoby w wieku emerytalnym, czyli kobiety po ukończeniu 60. roku życia i mężczyźni po ukończeniu 65 lat. Pomoc często jest kierowana do seniorów mieszkających samotnie i pobierających niskie świadczenia. Tak jest m.in. w Warszawie, gdzie obowiązuje program Warszawska Pomoc Osłonowa. System nie jest wprawdzie skierowany wyłącznie do starszych, ale mogą zgłosić się do niego osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe, których miesięczny dochód nie przekracza 2 525 zł netto. Wsparcie ma formę zasiłku celowego i wynosi minimum 50 proc. ponoszonych miesięcznych kosztów opłat za odpady komunalne.

W niektórych gminach obowiązują również zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Z kolei osoby będące w trudnej sytuacji materialnej mogą zapytać w OPS o pomoc w pokryciu opłat komunalnych. Jeszcze inną formą oszczędności jest zniżka za posiadanie kompostownika. Z tej możliwości często mogą skorzystać seniorzy, którzy mieszkają w domach jednorodzinnych. Taka ulga obowiązuje m.in. w gminie Stary Sącz. Zniżka za posiadanie kompostownika wynosi tam 9 zł miesięcznie od każdej osoby zgłoszonej do opłaty za odpady komunalne.

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Jak ubiegać się o ulgę?

Najpierw należy sprawdzić, jakie formy wsparcia oferuje dana gmina i gdzie składa się dokumenty. W zależności od programu potrzebne mogą być potwierdzenie wysokości emerytury, oświadczenie o dochodach, dokument potwierdzający prawo do lokalu lub Karta Dużej Rodziny. Najczęściej senior musi złożyć wniosek w urzędzie gminy lub miasta. Po przeanalizowaniu dokumentów zostanie wydana decyzja, a ulga będzie naliczana od dnia wskazanego w piśmie.