Materiał powstał we współpracy z IKEA

Debata o local contencie coraz częściej schodzi z poziomu ogólnych deklaracji do twardych pytań o to, gdzie naprawdę powstaje wartość gospodarcza. Historia obecności IKEA w Polsce, sięgająca 1961 roku, pokazuje, że o zakorzenieniu firmy w gospodarce decydują nie tyle metryka i paszport kapitału, ile skala reinwestycji, miejsca pracy, podatki, rozwój kompetencji oraz lokalne łańcuchy dostaw.

Przez lata w dyskusjach o rozwoju gospodarczym powracał prosty podział na kapitał „własny” i „obcy”. Dziś, gdy Polska wchodzi w okres realizacji dużych projektów inwestycyjnych – w energetyce, infrastrukturze, przemyśle czy nowoczesnych technologiach – pytanie, które przede wszystkim powinno wybrzmiewać w debacie publicznej, brzmi: ile z tej skali inwestycji realnie zostaje w kraju? Sam kapitał na starcie jest dopiero punktem wyjścia, a o długofalowej sile gospodarki decydują miejsca pracy, podatki odprowadzane na miejscu, transfer wiedzy, rozwój lokalnych dostawców oraz gotowość do reinwestowania wypracowanych zysków.

W tę debatę dobrze wpisuje się przykład IKEA – marki o szwedzkich korzeniach i globalnej skali, która w Polsce działa już od 65 lat. Z perspektywy struktury właścicielskiej jest to podmiot międzynarodowy, jednak w codziennej praktyce gospodarczej funkcjonuje jak przedsiębiorstwo głęboko zakorzenione w polskim ekosystemie. Łączy produkcję, logistykę i handel detaliczny, współpracuje z rozbudowaną siecią krajowych dostawców i generuje wymierne wpływy budżetowe. To dobry punkt odniesienia, by spojrzeć na local content nie jak na polityczne hasło, lecz jak na mierzalny model biznesowy.

Jak mierzyć realny wkład w krajową gospodarkę?

W debacie publicznej – wzmocnionej m.in. przez zainaugurowany w kwietniu 2026 roku rządowy projekt „Local Content. Z korzyścią dla Polski” – coraz wyraźniej akcentuje się potrzebę obiektywnego mierzenia wpływu przedsiębiorstw na krajową gospodarkę. Wskazywane kryteria, takie jak lokalizacja głównej działalności, odprowadzanie podatków w Polsce, zatrudnienie w kraju, rozwój kompetencji czy udział w lokalnych łańcuchach dostaw, przenoszą ciężar oceny z pochodzenia założyciela na realny ślad gospodarczy firmy.

Takie też dane obrazują wymiar „polskości” w przypadku IKEA. W roku finansowym 2026 sprzedaż IKEA Retail Polska wyniosła około 6,4 mld zł, a spółka odprowadziła w kraju około 138 mln zł podatku CIT. W spółkach wywodzących się z rodziny IKEA w Polsce zatrudnionych jest ponad 15,8 tys. osób. Natomiast działalność marki wspiera około 70 tys. miejsc pracy w całym łańcuchu wartości, przede wszystkim u krajowych dostawców surowców, komponentów i usług. Istotny jest również mechanizm reinwestycji – 85 proc. rocznych zysków wypracowywanych przez IKEA w Polsce wraca na rynek w formie inwestycji w rozwój biznesu i ludzi, podczas gdy pozostałe 15 proc. trafia na cele charytatywne za pośrednictwem IKEA Foundation.

– O znaczeniu firmy dla gospodarki decydują inwestycje, miejsca pracy, rozwój kompetencji, płacone na miejscu podatki oraz długofalowa współpraca z lokalnymi dostawcami. Polska przez ostatnie dekady odniosła ogromny sukces właśnie dzięki połączeniu krajowej przedsiębiorczości i inwestycji międzynarodowych, które silnie zakorzeniły się lokalnie. W przypadku IKEA realizujemy taki model biznesowy od ponad sześciu dekad. Polska jest jednym z krajów, w których rozwijamy cały ekosystem działalności – od produkcji, przez logistykę, po kontakt z klientem – wyjaśnia Paweł Bechciński, p.o. prezesa i dyrektora generalnego ds. zrównoważonego rozwoju IKEA Retail w Polsce.

Od zamówienia w Radomsku do pełnego łańcucha wartości

Historia IKEA w Polsce zaczęła się 27 stycznia 1961 roku, kiedy założyciel firmy Ingvar Kamprad złożył pierwsze zamówienie na produkcję mebli w fabryce w Radomsku – chodziło o dostawę krzeseł ÖGLA. Polska stała się tym samym pierwszym krajem poza Szwecją, w którym uruchomiono produkcję dla IKEA. Już w 1965 roku firma współpracowała z 15 polskimi zakładami, a dekadę później – z 25. W 1992 roku otwarto pierwsze własne fabryki IKEA w Polsce – w Zbąszynku i Lubawie. Sam Kamprad określał Polskę mianem „drugiego domu” i powtarzał, że „IKEA powstała w Polsce”, wskazując, że to właśnie współpraca z polskimi producentami pozwoliła niewielkiej wówczas firmie zbudować skalę niezbędną do ekspansji na rynki międzynarodowe. Dziś marka jest obecna w 31 krajach na świecie. Przez ponad sześć dekad obecności nad Wisłą IKEA nie tylko rozwijała skalę własnej działalności, ale też aktywnie współtworzyła silny polski sektor meblarski. Obecnie stał się on jedną z kluczowych gałęzi krajowej gospodarki.

Po 65 latach Polska pozostaje jednym z najważniejszych punktów na globalnej mapie IKEA. Jest też jednym z nielicznych krajów, w których skupia się pełny łańcuch wartości – od przetwarzania surowca i produkcji, przez logistykę, aż po sprzedaż detaliczną i usługi posprzedażowe. Niemal 20 proc. światowej produkcji IKEA powstaje w Polsce, co czyni nasz kraj drugim – po Chinach – największym producentem mebli i artykułów wyposażenia domu dla tej marki na świecie. IKEA posiada w Polsce 14 fabryk, a spółka IKEA Industry działa w ośmiu lokalizacjach, zatrudniając około 8 tys. pracowników. W segmencie mebli drewnianych wytwarzanych przez IKEA Industry udział polskich zakładów sięga około 50 proc. To stąd na rynki europejskie i pozaeuropejskie trafiają serie znane milionom klientów, takie jak KALLAX, BESTÅ, HEMNES, MALM, LACK, MICKE czy EKET.

Współistnienie silnego zaplecza przemysłowego, logistyki i sieci sprzedaży (obejmującej 13 sklepów, 18 studiów planowania i zamówień, ponad 50 punktów odbioru zamówień oraz kanał e-commerce) daje wymierne przewagi operacyjne i wpływa bezpośrednio na konkurencyjność cenową oferty.

– Przystępność cenowa zaczyna się długo przed tym, zanim klient odwiedzi sklep IKEA. To rezultat codziennej pracy tysięcy naszych pracowników nad efektywnością w całym łańcuchu wartości, od doboru surowców i automatyzacji produkcji, po sprawną logistykę. Bliska współpraca produkcji, logistyki i sprzedaży pozwala nam szybciej reagować na zmiany rynkowe i utrzymywać przystępne ceny bez kompromisów w obszarze jakości – zauważa Małgorzata Dobies-Turulska, prezeska zarządu IKEA Industry Polska.

Automatyzacja, energia i obieg zamknięty jako tarcza przed niepewnością

Doświadczenia polskich zakładów produkcyjnych IKEA pokazują również, jak zmieniają się źródła przewagi konkurencyjnej krajowego przemysłu. Jeszcze dekadę temu głównym argumentem przyciągającym inwestorów były niższe koszty pracy. Dziś o utrzymaniu produkcji w Polsce decydują poziom automatyzacji, kompetencje inżynieryjne, efektywność energetyczna oraz zdolność do szybkiego reagowania na wahania popytu. W fabrykach IKEA Industry robotyzacja i zaawansowana analityka danych przejmują najbardziej monotonne i obciążające fizycznie zadania, przesuwając rolę pracowników w stronę nadzoru nad procesami, rozwiązywania problemów i zarządzania jakością.

Coraz większego znaczenia nabiera także gospodarka obiegu zamkniętego i własna energetyka odnawialna, traktowane nie wyłącznie w kategoriach środowiskowych, lecz jako instrument zarządzania ryzykiem biznesowym. Przykładem jest projekt Cyclic Thin Board Line (CTBL) realizowany w IKEA Industry Polska, który rozwija technologię wytwarzania cienkich płyt drewnopochodnych z wykorzystaniem surowca drzewnego odzyskanego z recyklingu i odpadów poprodukcyjnych.

Z kolei w części detalicznej rozwijane są rozwiązania wydłużające życie produktów, takie jak platforma IKEA Second-hand, dział Okazje na Okrągło (1,87 mln produktów sprzedanych w roku finansowym 2025) czy usługa Oddaj i Zyskaj (blisko 8 tys. produktów oddanych do ponownego obiegu w poprzednim roku). Bezpieczeństwo kosztowe wzmacniają natomiast inwestycje Grupy Ingka w odnawialne źródła energii – siedem farm wiatrowych (99 turbin) i park solarny w Polsce wytwarzają dziś więcej energii, niż wynosi roczne zużycie związane z działalnością IKEA na polskim rynku.

– Najbardziej zrównoważonym zasobem jest ten, który wykorzystujemy mądrzej i dłużej. W świecie niepewności geopolitycznej i wahań cen surowców gospodarka obiegu zamkniętego oraz własne źródła energii to nie tylko troska o środowisko, ale twarda inwestycja w stabilność kosztów i przystępność cenową oferty – dodaje Paweł Bechciński.

Ćwierć wieku logistyki, technologii i lokalnego sąsiedztwa

Dowodem na to, jak inwestycje zagraniczne mogą też przez lata budować krajowe kompetencje m.in. logistyczne i relacje z otoczeniem, jest Centrum Dystrybucji IKEA w Jarostach pod Piotrkowem Trybunalskim, które w tym roku obchodzi 25-lecie działalności. Od ćwierćwiecza obiekt rozwija się w ścisłej współpracy z operatorem logistyki kontraktowej FM Logistic, a skala transformacji tego miejsca odzwierciedla ewolucję całej polskiej branży TSL. W 2001 roku w Jarostach pracowało około 50 osób, a centrum obsługiwało dostawy do 12 sklepów w Europie Środkowo-Wschodniej. Dziś to jeden z kluczowych węzłów logistycznych IKEA na świecie, zaopatrujący 30 sklepów w 9 krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz regionu nordyckiego. Zespół tworzy blisko 600 osób – pracowników FM Logistic i IKEA – wśród których jest kilkadziesiąt osób pamiętających pierwszy dzień funkcjonowania magazynu.

Przez 25 lat Centrum Dystrybucji rozbudowało się do 157 tys. mkw. powierzchni magazynowej o pojemności blisko 300 tys. palet. W tym czasie obsłużono tu ponad milion ciężarówek, a pracownicy na wózkach widłowych pokonali łącznie 25 mln km. Zmieniły się też narzędzia pracy – tradycyjne karty paletowe zastąpiły zaawansowane systemy zarządzania magazynem, robotyzacja oraz dwa automatyczne magazyny wysokiego składowania. W 2018 roku w Jarostach uruchomiono również dystrybucję bezpośrednią do klientów kanału e-commerce.

Równolegle wdrażano rozwiązania ograniczające wpływ obiektu na środowisko. Już w 2003 roku zastosowano tu ogrzewanie geotermalne, flotę sukcesywnie wymieniano na wózki z bateriami litowo-jonowymi, a własna farma fotowoltaiczna o mocy 770 kWp pokrywa dziś około 30 proc. zapotrzebowania magazynu na energię elektryczną.

– Przez 25 lat przeszliśmy technologiczną rewolucję i całkowicie zmieniliśmy sposób pracy, łącząc procesy manualne z zaawansowaną automatyzacją. Tegoroczny jubileusz świętujemy pod hasłem „Od 25 lat tradycja spotyka technologię”, bo to właśnie konsekwentne inwestowanie w kompetencje zespołu pozwala nam sprostać rosnącym oczekiwaniom rynku – mówił podczas obchodów jubileuszowych Sebastian Kaczmarski, dyrektor ds. logistyki i dystrybucji w IKEA Retail w Polsce.

Obecność IKEA w Jarostach ma także wyraźny wymiar sąsiedzki. W ciągu ćwierćwiecza firma zaangażowała się w ponad 500 lokalnych inicjatyw społecznych. Szczególnym symbolem tego zaangażowania jest działająca od 13 lat Szkoła Podstawowa w Jarostach, nosząca imię Margarethy Kamprad, żony założyciela IKEA. Po jej wizycie w dawnej, wymagającej pilnej modernizacji szkole w 2001 roku powołano Fundację Oświatową „Jarosty”, którą IKEA wsparła kwotą 8 mln zł na budowę nowej placówki.

Co dalej z local contentem w Polsce?

Perspektywa najbliższej dekady stawia przed polską gospodarką kluczowe zadanie, jak przekuć miliardowe nakłady inwestycyjne w trwałe kompetencje krajowych firm i pracowników. Przykład 65 lat obecności IKEA nad Wisłą dowodzi, że granica między kapitałem krajowym a zagranicznym zaciera się tam, gdzie inwestor buduje pełne łańcuchy wartości, reinwestuje wypracowany kapitał, rozwija lokalnych dostawców i inwestuje w nowoczesne technologie. W takim modelu pochodzenie kapitału przestaje być kryterium podziału, a staje się punktem wyjścia do budowania trwałej przewagi konkurencyjnej polskiej gospodarki.

5 lekcji z praktyki biznesowej IKEA Jak budować trwały local content



1. Nie patrz na paszport, mierz wartość

O wkładzie firmy w gospodarkę decydują przede wszystkim podatki płacone w kraju, skala zatrudnienia, eksport oraz udział krajowych dostawców w łańcuchu wartości, a nie adres rejestracji spółki matki.



2. Łącz produkcję, logistykę i rynek



Osadzenie w jednym kraju fabryk, centrów dystrybucyjnych i sprzedaży skraca łańcuch dostaw, przyspiesza wymianę kompetencji i zwiększa odporność biznesu na globalne zawirowania.



3. Reinwestuj zyski w ludzi i automatyzację



Konkurencyjność oparta wyłącznie na niskich kosztach pracy się wyczerpuje. Trwałą przewagę daje kierowanie wypracowanych zysków w robotyzację, cyfryzację i podnoszenie kwalifikacji zespołów.



4. Traktuj OZE i cyrkularność jako polisę ubezpieczeniową



Inwestycje w odnawialne źródła energii oraz technologie odzysku surowców chronią firmę przed wahaniami cen energii i materiałów, pozwalając utrzymać stabilne ceny dla odbiorców.



5. Buduj kapitał zaufania lokalnie



Długofalowa obecność w regionach wymaga partnerskich relacji z samorządami, operatorami i lokalnymi społecznościami – od wspólnych projektów edukacyjnych po odpowiedzialne sąsiedztwo zakładów i magazynów.

Materiał powstał we współpracy z IKEA