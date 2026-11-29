Zwiększenie udziału krajowych firm, szczególnie w inwestycjach realizowanych z udziałem spółek Skarbu Państwa – taką definicję local content prezentuje Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP). To jednak wstępne założenie, które wymaga dopracowania. W tym celu przygotowano Kodeks Dobrych Praktyk, na podstawie którego można ocenić „krajowość” poszczególnych podmiotów.

Najwyższą wagę – po 25 proc. – przypisano głównej działalności danego podmiotu na terenie Polski oraz umiejscowieniu w kraju siedziby „jednostki dominującej najwyższego szczebla”. Dodatkowe punkty zyskują podmioty rozliczające całość dochodów w Polsce, zatrudniające obywateli RP (ponad 50 proc. pracowników), działające w kraju nieprzerwanie od co najmniej trzech lat oraz generujące w Polsce ponad połowę rocznych obrotów.

Dlaczego wprowadzono takie kryteria? Minister Aktywów Państwowych Wojciech Balczun podczas prezentacji kodeksu przekonywał, że chodzi o strategiczną autonomię kraju oraz rozwój własnych kompetencji. – Wspieramy polskie firmy, ale też biznesy międzynarodowe, które zdecydują się głębiej osadzić w naszym kraju: założyć oddział, zatrudnić ludzi, stworzyć centra badawcze, pracować z polskimi dostawcami czy reinwestować zyski w Polsce – mówił w czerwcu szef MAP.

Jak dodawał, w ciągu dekady inwestycje w samą energetykę wyniosły co najmniej bilion złotych, a w infrastrukturę kolejową, drogową i morską – kilkaset milionów. – Naszym celem jest, aby jak najwięcej z tej kwoty trafiło do rodzimych firm. To będzie koło zamachowe, które zmieni naszą gospodarkę na wiele lat – przyznał minister Balczun. Potwierdzają to założenia kodeksu, w których czytamy, że programy inwestycyjne spółek Skarbu Państwa powinny prowadzić do repolonizacji gospodarki.

Organizacje zrzeszające krajowych pracodawców reagują na te propozycje pozytywnie. Wskazują jednak na pewne wyzwania, które należałoby rozwiązać w najbliższym czasie, by osiągnąć zakładane efekty.

– Inicjatywa MAP dotycząca komponentu krajowego to krok w dobrym kierunku – odpowiada na realne potrzeby polskiej gospodarki. O jej ostatecznej skuteczności zdecyduje jednak jakość konkretnych zapisów przetargowych, ich zgodność z prawem UE oraz konsekwencja we wdrażaniu dobrych praktyk w codziennej praktyce zakupowej. Z tym ostatnim ciągle jest problem – wskazuje w wypowiedzi dla „Rzeczpospolitej” Joanna Makowiecka-Gatza, prezes zarządu Pracodawców RP.

Jak zauważa, zamawiający wciąż przywiązani są do kryterium najniższej ceny, które od dekad nagminnie wykorzystywane jest w postępowaniach. Jest to sprzeczne z założeniami Kodeksu Dobrych Praktyk, który powinien promować nie cenę, lecz „krajowość”. Z analiz organizacji wynika, że wydatek publiczny rzędu 1 proc. PKB rocznie, realizowany w kraju zamiast za granicą, przekłada się po trzech latach na niższą o 1,38 pkt proc. relację długu publicznego do PKB.

Jak zwiększyć udział polskich firm?

Ze względu na implementację przepisów unijnych na rynku krajowym niemożliwe jest bezpośrednie preferowanie przedsiębiorstw z polskim kapitałem. Local content ma być pewnym wytrychem. Jak przyznają przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych, choć dyskryminacja podmiotów wywodzących się z krajów wspólnoty jest niezgodna z przepisami, postępowania można ukierunkować na wsparcie firm z polskim kapitałem. Narzędziem do takiego działania – zdaniem UZP – ma być m.in. nowa Polityka Zakupowa Państwa, obowiązująca do 2029 r. Określono w niej trzy priorytety, w tym „Budowanie konkurencyjności i potencjału polskiej gospodarki”. Stwierdzono też konieczność odejścia od kierowania się najniższą ceną na rzecz rozwoju firm krajowych, wzmacniania łańcuchów dostaw i bezpieczeństwa.

Marek Miller, prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, podczas niedawnej debaty na temat local content przyznał, że istnieje szereg elementów zwiększających szanse rodzimych firm. Jako przykład podał umieszczenie w opisie zamówienia wymogu zagwarantowania krótszego łańcucha dostaw, zmniejszenia śladu węglowego czy zatrudnienia polskich menedżerów.

– Ze strony zamawiającego istnieje wiele możliwości usuwania barier dla polskich przedsiębiorców. Trzeba zrozumieć to, co zrozumiały gospodarki niemiecka czy francuska. Chodzi o to, by polscy przedsiębiorcy mieli możliwość udziału w zamówieniach – powiedział Marek Miller.

– Kierunek wskazywany przez prezesa Prokuratorii Generalnej oraz prezes UZP jest słuszny. Jednak aby polscy zamawiający zaczęli śmielej podążać drogą swoich odpowiedników z Niemiec czy Francji, potrzebują nie tylko dobrych wzorców z rynku, które jako Pracodawcy RP promujemy, ale przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa prawnego i jasnych wytycznych ze strony regulatora – przekonuje Joanna Makowiecka-Gatza.

Jak dodaje, potrzebne jest stworzenie bezpiecznych kryteriów wyboru. Zdaniem prezes Pracodawców RP proces zmiany praktyk rynkowych i budowania zaufania na linii zamawiający - UZP nie będzie krótki.

Pierwszy test local content

Pierwsze wnioski związane z wdrażaniem local content poznamy na początku przyszłego roku. Główny Urząd Statystyczny (GUS) pokaże wtedy wyniki pilotażu badania komponentu krajowego, prowadzonego w czterech grupach energetycznych (Enea, Orlen, PGE i Tauron). Badanie dotyczy projektów inwestycyjnych o wartości minimum 50 mln zł.

„Polscy zamawiający potrzebują nie tylko dobrych wzorców z rynku, ale przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa prawnego i jasnych wytycznych ze strony regulatora”

Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, formularz LC-0 – służący do określenia udziału krajowych firm – trafił do 250 jednostek z czterech wspomnianych grup energetycznych. „(Uzyskane – red.) informacje dotyczyły 51 projektów o wartości łącznie ponad 167 mld zł” – przekazał nam Krzysztof Jedlak, rzecznik prasowy GUS.

Do kolejnego etapu badania trafiło 14 projektów (o wartości 82,2 mld zł), w których na dzień złożenia sprawozdania podpisano już umowy z wykonawcami. W ich ramach wykazano 18 umów i 23 unikatowych wykonawców. Spośród nich 19 ma siedzibę w Polsce, a czterech – poza granicami kraju. Formularze LC-1a wysłano do pierwszej grupy.

Następnie, kaskadowo, zbierano informacje o umowach zawieranych przez wykonawców i kolejnych szczeblach podwykonawców. Rzecznik prasowy GUS przekazał nam, że pilotaż przebiega sprawnie. Na jego podstawie określona zostanie metodologia badania udziału komponentu krajowego, a także dokonana zostanie ocena wpływu local content na rozwój gospodarczy Polski.

Europa chce być konkurencyjna

Idea local content nie jest wyłącznie polską domeną. Wsparcie działań lokalnych firm jest szeroko stosowane np. we Francji, w Niemczech, ale także w Czechach. Polega ono m.in. na określaniu wymogów dotyczących śladu węglowego czy krótkich łańcuchów dostaw, by wspierać krajowe firmy.

Polscy politycy, tworząc ramy dla local content, kierowali się głównie przykładami zagranicznymi. Wskazuje na nie także branża budowlana, tłumacząc konieczność podjęcia dalszych działań, m.in. – wzorem Francji – dzielenia zamówień dużych zadań infrastrukturalnych na mniejsze części oraz wypłacania zaliczek w wysokości 30 proc. w przypadku zamówień rządowych o wartości powyżej 50 tys. euro.

Choć obecnie nie istnieją unijne regulacje dotyczące local content, Komisja Europejska planuje wprowadzić rozporządzenie Industrial Accelerator Act (IAA), którego celem jest zwiększenie udziału przemysłu wytwórczego w UE – z obecnych 14,3 proc. do 20 proc. do 2035 r. Projekt został zaprezentowany wiosną br., a impulsem do zmian był głośny raport Mario Draghiego, byłego premiera Włoch i byłego prezesa Europejskiego Banku Centralnego z 2024 r. Wskazywał on na lukę technologiczną, uzależnienie od zewnętrznych dostawców oraz konieczność pilnych reform w celu poprawy konkurencyjności gospodarczej Unii Europejskiej wobec Chin i USA.

W rezultacie Komisja Europejska proponuje wzmocnienie własnych zdolności produkcyjnych, a także m.in. skrócenie łańcuchów dostaw. Wprowadzone ma zostać oznaczenie „wyprodukowano w UE”, a także wymogi dotyczące dużych inwestycji, np. zapewnienie, że co najmniej 50 proc. pracowników zatrudnionych przy inwestycjach w sektorach strategicznych o wartości powyżej 100 mln euro będzie pochodzić z Europy.

Na raport Draghiego powołuje się także Ministerstwo Aktywów Państwowych w Kodeksie Dobrych Praktyk. Resort zaakcentował dwa aspekty: potrzebę zwiększania bezpieczeństwa i potencjalną redukcję zależności przemysłowej od krajów trzecich. Na razie jednak local content pozostaje raczej kierunkiem polityki gospodarczej niż ukształtowanym mechanizmem. O jego skuteczności zdecyduje to, czy zamawiający rzeczywiście wdrożą dobre praktyki, a krajowe przedsiębiorstwa odczują ich efekty w postaci większego udziału w realizacji inwestycji. Pierwszym sprawdzianem będzie pilotaż GUS, który pozwoli określić, jaki jest obecnie udział krajowego komponentu w inwestycjach największych grup energetycznych.