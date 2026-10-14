Przewóz pracowników na przyczepie rolniczej jest dozwolony tylko pod pewnymi warunkami
Jak przypomina Farmer.pl, przepisy zasadniczo zabraniają przewożenia osób na przyczepie. Wyjątki dotyczą m.in. konwojentów, drużyn roboczych i osób wykonujących czynności ładunkowe przewożonych przyczepą ciągniętą przez ciągnik rolniczy. Rolnik może więc przewozić osoby, które pracują w polu lub pomagają przy załadunku. Nie może natomiast podwozić sąsiadów czy zabierać rodzinę na wycieczki.
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Aby przewóz był legalny, rolnik musi pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim na przyczepie może znajdować się maksymalnie pięć osób. Pasażerowie stojący muszą trzymać się uchwytów nie m. Nikt nie może też przebywać między ładunkiem a przednią ścianą przyczepy; podczas hamowania przesuwający się ładunek mógłby bowiem przygnieść przewożonego. Rolnik musi również przestrzegać ograniczeń prędkości. Jeśli przewozi ludzi, zestaw nie może jechać szybciej niż 20 km/h.
Przepisy przewidują jeszcze jeden wyjątek. Rolnik może wozić dzieci do szkoły lub przedszkola i z powrotem ciągnikiem, ale tylko w przyczepie dostosowanej do przewozu osób.
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Jak donosi Farmer.pl, przewożenie więcej niż pięciu osób albo pasażera między ładunkiem a przednią ścianą przyczepy może skończyć się nałożeniem 6 punktów karnych na kierowcę. Za inne naruszenia warunków przewozu, np. niekorzystanie z uchwytów przez osoby stojące, przewidziano 5 punktów.
Za naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach grozi również mandat w wysokości 100 zł. Przekroczenie prędkości może skutkować dodatkową karą. Jeżeli sprawa trafi do sądu, grzywna, zgodnie z art. 97 Kodeksu wykroczeń, może wynieść do 3000 zł.
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