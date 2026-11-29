PARTNER DEBATY BGK

W Polsce zaczynają się wielkie inwestycje m.in. w energetyce, infrastrukturze i przemyśle. Co trzeba zrobić, aby stały się impulsem do rozwoju krajowych przedsiębiorstw, a nie tylko źródłem kontraktów dla zagranicznych dostawców? Nad tym zastanawiali się uczestnicy debaty pt. „Polski kapitał dla wielkich inwestycji. Jak finansować local content?”, zorganizowanej przez „Rzeczpospolitą”. Wzięli w niej udział: Mirosław Czekaj, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), Marek Woszczyk, prezes Polskich Elektrowni Jądrowych (PEJ), Przemysław Grosfeld, wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych (UZP), Piotr Dziubałtowski, wiceprezes zarządu PGE ds. wsparcia i rozwoju, oraz Jarosław Tokarczuk, pełnomocnik zarządu Enei ds. local content.

Punktem wyjścia było pytanie, dlaczego nad Wisłą tak popularna stała się obecnie idea local content, skoro np. Niemcy, Francja czy Hiszpania wspierają własny przemysł od lat.

– Dla mnie jest to jeden z wymiarów patriotyzmu gospodarczego w normalnym, zdroworozsądkowym ujęciu. Inne kraje też to robią. Dlaczego więc nie Polska? – mówił Marek Woszczyk. Szef PEJ wskazał na skalę wydatków. Program jądrowy to ok. 200 mld zł. Przy rządowym celu 40 proc. udziału krajowego do polskich firm powinno trafić 60–80 mld zł publicznych pieniędzy.

Bilion złotych w grze

Przedstawiciel Enei zwrócił uwagę, że wartość portfela wielkich projektów (elektrowni jądrowych, offshore’u, Portu Polska) szacuje się na bilion złotych. Dotąd nasza gospodarka rosła głównie dzięki taniej pracy i zagranicznemu kapitałowi. – Istotą jest to, żebyśmy budowali wartość krajową w Polsce, tak aby nie była ona tylko poligonem dla firm zagranicznych, a my – jedynie atrakcyjnym rynkiem zbytu – podkreślał Jarosław Tokarczuk.

Z kolei Piotr Dziubałtowski mówił o „odwadze gospodarczej”. Jego zdaniem przez lata, pod parasolem unijnej konkurencyjności, polskie firmy lądowały na dalszych miejscach łańcucha dostaw, a nie na poziomie dostawców pierwszego rzędu (TIER 1), gdzie powstają największe marże. Przemysław Grosfeld dodał, że rynek typowych zamówień publicznych to 300 mld zł rocznie, a zakupy przestają być wyłącznie procedurą i stają się narzędziem realizacji strategii państwa. Zauważył, że przedsiębiorcy nie oczekują preferencji. – Chodzi o to, żeby warunki były tak skonstruowane, żeby mogli konkurować zawartością merytoryczną oferty z większymi, starszymi firmami z Unii – mówił wiceprezes UZP.

Mirosław Czekaj przywołał z kolei przykład Arabii Saudyjskiej, gdzie za politykę local content odpowiada Local Content and Government Procurement Authority, oceniająca dostawców nie tylko pod kątem ceny, lecz także m.in. zatrudnienia lokalnych pracowników i transferu technologii. Wskazał również na amerykańskie inicjatywy wspierające krajowy przemysł, takie jak programy „Buy America” i „Build America”.

Francuski wzór, własna droga

W kontekście mierzenia udziału local content prezes BGK zaproponował uniwersalny zestaw kryteriów: płace, powiązanie z krajowym łańcuchem dostaw, wkład w finanse publiczne, miejsce ośrodka decyzyjnego oraz zdolność do rozwoju technologii. Zwrócił też uwagę na drugą stronę medalu. Polskim firmom wciąż brakuje zdolności do realizacji dużych, kompleksowych kontraktów: umiejętności zarządzania projektami i kontroli jakości oraz międzynarodowych certyfikatów. Jego zdaniem rozwiązaniem może być konsolidacja kompetencji i budowanie konsorcjów.

Jarosław Tokarczuk podał przykład Francji, która, mając 57 bloków jądrowych, regularnie organizuje spotkania z dostawcami. W 2023 r. wzięło w nich udział ponad 100 firm. – Jeżeli wykonawcy będą wiedzieli, do jakich etapów mogą się przygotować, to mogą zorganizować finansowanie – tłumaczył.

Marek Woszczyk przewrotnie zapytał, dlaczego w ogóle mamy kogoś naśladować. Spółka PEJ przyjęła strategię aktywnego inwestora: chce zbudować wokół elektrowni ekosystem dostawców i publikuje plany zakupowe z wyprzedzeniem, także plany amerykańskich partnerów. Szansą jest luka w łańcuchu dostaw, bo w ciągu ostatnich 30 lat w Europie zbudowano zaledwie dwie elektrownie jądrowe. – Jako członek Unii Europejskiej bierzemy udział w kształtowaniu reguł gry i warto z tego korzystać – zaznaczył szef PEJ.

Piotr Dziubałtowski przypomniał, że certyfikaty i atesty bywają w innych krajach narzędziem obrony rynku, a dostawcy potrzebują długiej perspektywy. – Nikt nie buduje fabryk ani technologii na rok dla jednego zadania. Te pieniądze zwracają się w perspektywie 10–15 lat – mówił, podając przykład oddanego niedawno terminalu T5 w Gdańsku.

Wiceprezes PGE opowiadał o inżynierach z doświadczeniem w branży naftowo-gazowej (oil & gas), którzy wracają do Polski z Australii, Ameryki Południowej i Wielkiej Brytanii, bo dostają ofertę na lata, a nie na jeden kontrakt.

Szef PEJ potwierdził, że spółka przyciąga specjalistów z całej Europy. Przedstawiciel Enei wskazał na wciąż niewykorzystany potencjał współpracy uczelni z biznesem, w tym w zakresie rozwoju spin-offów i kierunków studiów odpowiadających na potrzeby inwestorów. Przypomniał, że gdy Enea analizowała rozwiązania do optymalizacji zarządzania magazynami energii, wiele rozmów z potencjalnymi zagranicznymi dostawcami było prowadzonych po polsku, co pokazuje znaczący udział polskich specjalistów w tym sektorze.

Cena to nie wszystko

Rozmawiano też o kryteriach stosowanych w zamówieniach publicznych i dotychczasowej, powszechnej praktyce, zgodnie z którą w większości przetargów jedynym kryterium była najniższa cena. Wiceprezes PGE nie krył zdziwienia. – Nie rozumiem pompowania 100 proc. ceny. Zanim się dojdzie do ceny, jest dialog techniczny. To nie jest kupowanie zeszytu – mówił Piotr Dziubałtowski.

Przemysław Grosfeld przekonywał, że problem nie leży w przepisach. – Ani prawo zamówień publicznych, ani żadna inna ustawa nie nakazuje nikomu skupiania się wyłącznie na cenie. Trzeba zamówić rzecz najkorzystniejszą ekonomicznie – podkreślał. Dodał, że zamawiający nie zawsze słusznie obawiają się kontroli. – Proszę wskazać mi kontrole, w których ktoś zakwestionował samo zastosowanie negocjacji albo kryteriów pozacenowych. Nie dostałem takich przykładów – mówił. Tłumaczył, że kryteria pozacenowe muszą spełniać tylko dwa warunki: dotyczyć przedmiotu zamówienia oraz pozwalać obiektywnie porównać oferty. Przyznał zarazem, że w wielu instytucjach zamówieniami publicznymi zajmuje się jedna osoba na pół etatu.

„Local content to zdroworozsądkowy patriotyzm gospodarczy. Inni to robią – dlaczego my mamy być gorsi?”

Jarosław Tokarczuk wskazał na potrzebę zmiany podejścia i zwrócił uwagę, że w uzasadnionych przypadkach, tam gdzie pozwalają na to obowiązujące przepisy, charakter zamówienia oraz regulacje obowiązujące w GK ENEA, można rozważać takie rozwiązania, jak płatności częściowe, odstąpienie od wymagania wadium, stopniowe uwalnianie zabezpieczeń czy stosowanie rachunków powierniczych.

Piotr Dziubałtowski przywołał słowa prezesa firmy, z którą przed laty realizował inwestycję: „Do momentu wyboru to był mój problem, ale jak podpisaliśmy kontrakt, to jest pański”. Postawił też tezę, że ustawa – Prawo zamówień publicznych – może wręcz pomagać polskim firmom, bo zachodnie koncerny często po raz pierwszy mierzą się z polskimi procedurami.

PIAST i Chrobry

Wiceprezes PGE zwrócił uwagę, że zachodnie koncerny zyskują przewagę dziś również dzięki narzędziom finansowym, jakimi dysponują, jak np. gwarancje.

W tym kontekście Mirosław Czekaj wymienił dostępne narzędzia BGK: gwarancje, także długoterminowe, inwestycje kapitałowe, fundusz Vinci, ukierunkowany na obronność fundusz Chrobry oraz kredyty dla zagranicznych nabywców wspierające ekspansję eksportową. BGK zabiega też o udział polskich podwykonawców w finansowanych przez siebie kontraktach w Afryce, m.in. w Angoli i Tanzanii. Wspomniane wcześniej kryteria pomiaru local content BGK ujmuje w przygotowywanym systemie oceny udziału krajowego. Jego nazwa – PIAST, nawiązująca do historii Polski – to akronim od słów: płace, integracja łańcucha dostaw, aktywność finansowo-fiskalna, struktura lokalnego zakotwiczenia i technologia.

Szef PEJ wskazał z kolei na bariery wejścia do branży jądrowej. – Na potrzeby elektrowni jądrowej wykorzystuje się m.in. specjalną stal, specjalny beton, czy wyspecjalizowane umiejętności – z racji bezpieczeństwa ten projekt ma wyjątkowe wymagania i trzeba to uszanować – mówił Marek Woszczyk. Certyfikacja potrafi kosztować miliony złotych, a nowe moce produkcyjne nawet dziesiątki milionów. Spółka PEJ wraz z Westinghouse wspierają także siedem, a wkrótce być może osiem, polskich firm w ubieganiu się o amerykański certyfikat ASME NQA-1, którego posiadanie daje możliwość dołączenia do atomowego łańcucha dostaw i realizowania w jego ramach najbardziej zaawansowanych technologicznie elementów elektrowni jądrowej. Polskie firmy już teraz mogą też korzystać z różnych programów takich jak np. „Atom bez barier” Agencji Rozwoju Przemysłu, który obejmuje pożyczki certyfikacyjne, czy też z instrumentów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

2,5 mld zł na początek

Marek Woszczyk potwierdził, że w ramach projektu elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino polskie firmy mają już kontrakty na prawie 2,5 mld zł: połowa bezpośrednio od PEJ, a połowa od Westinghouse i Bechtela. Na listy potencjalnych dostawców wpisało się ok. 1500 polskich podmiotów, a ponad 100 krajowych firm ma już doświadczenie w projektach jądrowych za granicą. Cel 40 proc. udziału polskich firm szef PEJ uznał za realistyczny. Dodał, że warunki dotyczące udziału krajowego są elementem negocjowanego kontraktu EPC.

Mirosław Czekaj dodał, że regulacje bankowe pozwalają BGK zaangażować w jedno przedsięwzięcie ok. 10 mld zł. Bank jest gotów do długoterminowego kredytowania budowy elektrowni, a w przypadku Portu Polska trzeba by osobno potraktować część lotniskową i kolejową.

Nie ideologia, lecz narzędzie

– Polityka polskiego local content to dla Polski i rodzimych firm szansa, ale nie okazja. To nie jest okazja do tego, żeby firma zrealizowała jeden kontrakt i zrobiła na nim 200 proc. marży. Local content to budowa wieloletniej strategii wzmacniania konkurencyjności oraz oferty, to czas zbudowania mocnej pozycji i wyjścia z ofertą na rynki europejskie i światowe – podkreślił Piotr Dziubałtowski. Przypomniał, że na zorganizowane przez PGE spotkanie z dostawcami na Stadionie Narodowym przyjechało 560 firm.

– Local content nie ma być ideologią, tylko narzędziem rozwoju gospodarczego, które ma służyć wszystkim – dodał Jarosław Tokarczuk.

Przemysław Grosfeld podkreślił, że w inwestycjach samorządowych już dziś 90 proc. wykonawców to firmy z przewagą polskiego kapitału. – Reguły gry otwarte na polskich przedsiębiorców to coś, co łączy i te małe inwestycje, i te ogromne – podsumował.

Z kolei prezes BGK podkreślił wagę długoterminowej informacji o planach inwestorów, co pozwoli niejako wyszkolić i przygotować wykonawców do realizacji kolejnych wielkich inwestycji, już nie tylko w Polsce. —ao

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