Produkt kupiony w sklepie w Lyonie, Toronto czy Sydney często zaczął życie w Polsce. Surowiec pochodził od polskiego dostawcy, komponenty powstały w krajowej fabryce, a paczka wyjechała z centrum logistycznego nad Wisłą. Na etykiecie widnieje jednak globalna marka. Czy to produkt polski? Czy dla gospodarki ma znaczenie, kto dostaje dywidendę, skoro podatki, pensje i zamówienia dla dostawców zostają w kraju? Wokół tych pytań toczy się coraz głośniejsza debata o local content, czyli o krajowym udziale w wartości produktów i inwestycji.

Odpowiedź jest istotna. Od niej mogą zależeć np. kryteria w przetargach, udział w uruchamianych programach wsparcia czy też sposób, w jaki państwo traktuje inwestorów. Coraz więcej przemawia za tym, by mniej uwagi poświęcać strukturze akcjonariatu, a więcej wartości, która powstaje na miejscu.

Local content to udział krajowych zasobów, czyli pracy, materiałów, usług i wiedzy, w wartości projektu lub produktu. W Polsce pojęcie spopularyzowała morska energetyka wiatrowa. Porozumienie sektorowe z 2021 r. zakłada stopniowy wzrost z początkowych 20–30 proc. komponentu krajowego do 45 proc. w projektach realizowanych do 2030 r. oraz zwiększenie tego udziału do 50 proc. po tej dacie. W szerszym sensie local content sprowadza się jednak do pytania, ile wartości zostaje w kraju, niezależnie od tego, kto jest właścicielem firmy.

Czyj kapitał, czyja wartość

Według GUS w badanej w 2025 r. grupie prawie 52 tys. przedsiębiorstw prowadzących księgi rachunkowe i zatrudniających co najmniej 10 osób przeważający udział kapitału zagranicznego miało 8,5 tys. podmiotów, czyli 16,4 proc. Dane dotyczą 2024 r. Firmy te zatrudniały 2,07 mln osób. Odpowiadały za 41,1 proc. przychodów i 40,6 proc. zysku netto wszystkich badanych przedsiębiorstw, a na inwestycje wydały 90,8 mld zł, czyli 36,6 proc. nakładów inwestycyjnych całej grupy.

Dane pokazują też, jak umowna bywa „narodowość” kapitału. Według NBP na koniec 2025 r. największą wartość inwestycji bezpośrednich w Polsce przypisywano podmiotom z Holandii (284,4 mld zł) i Niemiec (256,3 mld zł), a dalej z Luksemburga (167,1 mld zł) i Francji (108,1 mld zł). NBP zaznacza jednak, że w Holandii i Luksemburgu rejestruje się spółki specjalnego przeznaczenia, więc kraje te często nie są ojczyzną faktycznych właścicieli. Paszport kapitału mówi więc mniej, niż się wydaje.

„Sam montaż końcowy, choć najlepiej widoczny, nie przesądza o odporności łańcucha dostaw”

Dlatego w debacie pojawia się postulat, by oceniać inwestycje według wskaźników pokazujących wartość, która zostaje w kraju, takich jak zapłacony w Polsce CIT, wielkość budżetu płac i zatrudnienia, nakładów inwestycyjnych czy poziom udziału lokalnych dostawców. Ważnym wskaźnikiem jest też poziom wydatków na badania i rozwój. Fabryka, która kupuje od setek krajowych firm komponenty, opakowania, usługi serwisowe i transport, tworzy wokół siebie sieć powiązań. Dane o samym zakładzie nie pokazują całej wartości powstającej dzięki jego zamówieniom u kooperantów.

Bilans ma dwie strony. Według NBP zagraniczni inwestorzy zarobili w Polsce w 2025 r. 154,7 mld zł. Z tej kwoty 69,4 mld zł reinwestowali w kraju, dywidendy wyniosły 71,3 mld zł, a dochody z odsetek 14 mld zł. Wartość ich inwestycji na koniec roku przekroczyła 1,5 bln zł, a sam napływ w 2025 r. wyniósł 65,5 mld zł. Dobra polityka gospodarcza powinna więc przede wszystkim pytać, ile wartości zostaje w kraju i na jak długo.

Wiedza zamiast taniej pracy

Przez trzy dekady polska przewaga opierała się na niskich kosztach pracy i dostępie do surowców. Ten model się wyczerpuje. Płace rosną szybko, energia drożeje, a firmy z Azji coraz śmielej konkurują na rynku europejskim.

Dobrze widać to w meblarstwie. Według Polskiego Funduszu Rozwoju Polska jest od 2018 r. trzecim największym eksporterem mebli na świecie, ale w 2025 r. miała w handlu meblami z Chinami deficyt w wysokości 2,18 mld euro. Jednym ze sposobów wzmacniania konkurencyjności jest rozwijanie w kraju kolejnych ogniw łańcucha wartości.

Przykładem może być IKEA, która współpracuje z polskimi producentami od lat 60. ubiegłego wieku i zbudowała w Polsce pełny cykl produkcyjny, od tartaku po sklep. Według firmy polskie zakłady odpowiadają za około jedną piątą jej światowej produkcji. Takie przedsiębiorstwa działają nie tylko w branży meblarskiej. Innym przykładem jest energetyka. Od lipca 2026 r. GUS prowadzi pilotażowe badanie komponentu krajowego w inwestycjach grup Enea, Orlen, PGE i Tauron. Do analizy zakwalifikował 14 projektów o łącznej wartości 82 mld zł. Spośród 23 głównych wykonawców 19 firm, czyli ok. 83 proc., ma siedzibę w Polsce. Wskaźnik ten GUS liczy według liczby wykonawców, a nie wartości kontraktów. Kryterium jest przy tym siedziba firmy, a nie kraj pochodzenia jej kapitału. W 2027 r. badanie ma objąć kolejne sektory, a docelowo całą gospodarkę.

Kompletny łańcuch wartości zlokalizowany w kraju to cenny atut. Bliskość dostawców przyspiesza przepływ informacji, ułatwia wspólne projekty i pozwala sprawniej reagować na kryzysy, co pokazały zarówno pandemia, jak i wybuch wojny na Ukrainie. Pozwala też polskim kooperantom zagranicznych koncernów przejmować od nich cenną wiedzę i umiejętności.

Zarabia się na projektowaniu i serwisie

Pełny łańcuch wartości obejmuje wszystkie ogniwa, przez które przechodzi produkt lub inwestycja: od projektu i badań, przez pozyskiwanie surowców, wytwarzanie komponentów i ich montaż, po logistykę, serwis i recykling.

Jego produkcyjna część, czyli łańcuch dostaw, ma w dużych projektach kilka poziomów. Pandemia pokazała, że od jego sprawności zależy utrzymanie produkcji, a lokalne sieci dostawców dają znaczącą przewagę w czasie globalnych zaburzeń.

Taki wielopoziomowy łańcuch przypomina piramidę. Na jej szczycie stoją inwestor i główny wykonawca. Niżej podwykonawcy pierwszego i drugiego stopnia, a u podstawy często setki dostawców materiałów i usług. Dlatego local content nie może być oceniany z perspektywy pojedynczej umowy.

„Najwięcej wartości powstaje przy projektowaniu, rozwoju i testach oraz przy marce i obsłudze klienta. Najmniej zaś przy prostym montażu”

Nie każde ogniwo ma jednak taką samą wagę. Najwięcej wartości powstaje na początku łańcucha, przy projektowaniu, rozwoju i testach, oraz na jego końcu, przy obsłudze klienta. Najmniej przynosi prosty montaż. Przy inwestycjach zagranicznego kapitału liczy się więc także to, które ogniwa łańcucha trafią do Polski.

Dr Hubert Cichocki, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, zwracał niedawno uwagę, że trwały komponent krajowy powstaje przede wszystkim przy projektowaniu, walidacji, integracji i doskonaleniu rozwiązań, a więc na etapie badań i rozwoju. Jego zdaniem Polska powinna dlatego wchodzić w „warstwy technologiczne” łańcuchów wartości: materiały, komponenty, czujniki, oprogramowanie, testy i certyfikację.

Podobne wnioski płyną z listopadowego raportu Instytutu Sobieskiego „Architektura suwerenności”. Autorzy wskazują mocne strony Polski, takie jak zasoby surowcowe oraz kompetencje w integracji systemów, oprogramowaniu i konstrukcji platform bezzałogowych. Ostrzegają jednak przed „wąskimi gardłami horyzontalnymi”, czyli komponentami wspólnymi dla wielu programów, których brak może wstrzymać kilka programów naraz.

Kłopot polega na tym, że Polska wciąż wydaje na badania i rozwój wyjątkowo mało. Według Eurostatu w 2024 r. przeznaczyła na ten cel 1,40 proc. PKB, przy średniej unijnej wynoszącej 2,24 proc. Niepokoi także liczba patentów. W 2025 r. z Polski wpłynęło do Europejskiego Urzędu Patentowego 621 wniosków, o 10,3 proc. mniej niż rok wcześniej. Pozornie to niemało, ale stanowi zaledwie 0,3 proc. wszystkich zgłoszeń. Daje to Polsce 12. miejsce w UE, choć jest szóstą co do wielkości gospodarką Wspólnoty i aspiruje do miana 20. gospodarki świata.

Stąd pojawiający się wśród polskich naukowców pomysł, by mówić raczej o „local capability”, czyli o krajowych zdolnościach technologicznych. W takim ujęciu celem jest coś więcej niż zwiększanie produkcji w Polsce. Chodzi o to, by najcenniejszą część globalnych technologii projektować, rozwijać i kontrolować właśnie tutaj. Narzędziem mogą być zamówienia przedkomercyjne, w których państwo kupuje prace badawczo-rozwojowe nad nowym rozwiązaniem zamiast gotowego produktu.

Pomóc mogłyby też zmienione kryteria przetargów, które obok ceny premiowałyby własność intelektualną rozwijaną w Polsce. Okazją są wielkie inwestycje najbliższych lat: elektrownia jądrowa w gminie Choczewo, morskie farmy wiatrowe i Port Polska. Przy ich realizacji wciąż korzystamy z zagranicznych specjalistów, dlatego zawierane kontrakty powinny gwarantować przepływ wiedzy do polskich instytutów i firm.

Decyzje i marże zostają w zagranicznych centralach

Model oparty na kapitale zagranicznym ma swoje ograniczenia. Najważniejsze decyzje, na przykład o lokalizacji nowej linii, rozwoju lub ograniczeniu produkcji, a wreszcie o zamknięciu zakładu, zapadają w zagranicznych centralach. Zbudowane w kraju łańcuchy dostaw nie mają na nie większego wpływu. Najbardziej dochodowe ogniwa łańcucha wartości, czyli marka, projektowanie i badania, zwykle pozostają za granicą, a to z nimi wiąże się największa część marży. W tym modelu polscy dostawcy mają też słabą pozycję negocjacyjną wobec globalnego inwestora.

Rośnie przy tym koncentracja ryzyka. W 2025 r. polski eksport wzrósł według GUS o 3,7 proc., do 366,2 mld euro, ale aż 66 proc. sprzedaży zagranicznej trafiło na dziesięć największych rynków zbytu. Same Niemcy odpowiadały za ok. 27 proc. eksportu. Słabszy popyt u zachodniego sąsiada szybko odbija się więc na polskich fabrykach.

Polska za dziesięć lat. Centrum kompetencji czy zaplecze kosztowe

Można sobie wyobrazić dwa scenariusze. W pierwszym Polska staje się centrum kompetencji, w którym powstają nowe technologie, wykorzystywane potem przez innych. W drugim pozostaje zapleczem kosztowym, które powoli traci przewagę na rzecz tańszych lokalizacji, a najcenniejsze ogniwa łańcucha trafiają gdzie indziej.

O tym, który się spełni, nie zdecyduje sama struktura własności. Ważniejsze będzie to, gdzie powstaje wiedza, jaką część zysków firmy reinwestują i czy przedsiębiorstwa, krajowe i zagraniczne, uznają Polskę za miejsce na kolejne, bardziej zaawansowane etapy produkcji. Paszport kapitału nie wystarcza więc do oceny wartości inwestycji.

Niektóre branże pójdą drogą kompetencji, inne przeniosą się dalej na wschód. Rolą polityki gospodarczej jest takie ukształtowanie zachęt, by tych pierwszych było jak najwięcej. Służyć temu może wsparcie badań i rozwoju oraz kształcenia, a także stabilne koszty energii, niezależnie od tego, czy inwestor pochodzi z Poznania, czy ze szwedzkiego Älmhult.