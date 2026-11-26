Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą – to treść art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Przepis ten miał być systemowo naruszany w naszym kraju, a przynajmniej taki wniosek płynie z przełomowego orzeczenia Wałęsa przeciwko Polsce wydanego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka 23 listopada 2023 r.

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ETPC wznawia sprawy przeciwko Polsce: ok. 1,6 tys. skarg o neosędziów

Chodzi o głośną sprawę sporu Lecha Wałęsy z jego byłym współpracownikiem Krzysztofem Wyszkowskim. Po niekorzystnej dla byłego prezydenta decyzji Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, sprawa trafiła do Trybunału w Strasburgu. W wyroku pilotażowym ETPC orzekł, że sposób powoływania sędziów m.in. do Izby Kontroli Nadzwyczajnej narusza prawo krajowe i europejskie. Powodem tego miał być udział tzw. neo-KRS w procedurze powoływania sędziów. W rezultacie Trybunał zobowiązał polskie władze do usunięcia tych naruszeń i do wprowadzenia pilnych reform dotyczących obsady KRS, statusu sędziów oraz instytucji skargi nadzwyczajnej. Przyznano także Wałęsie 30 tys. euro odszkodowania.

Co istotne do ETPC trafiły setki podobnych skarg dotyczących systemowego naruszenia prawa do sądu w Polsce. Trybunał odroczył jednak ich rozpatrywanie do listopada 2024 r., a następnie jeszcze dwukrotnie do 23 listopada 2026 r. Był to czas, w którym polskie władze miały dokonać oczekiwanych zmian w systemie. Czas ten się skończył, bowiem w czwartek strasburski trybunał poinformował, że wznawia rozpatrywanie wniosków przeciwko Polsce. Jak się okazuje, spraw tych jest ok. 1,6 tys., w tym także tych, których jeszcze nie zakomunikowano Polsce.

- Nie spodziewałem się, że ETPCz przedłuży zamrożenie rozpatrywania spraw przeciwko Polsce. Musimy pamiętać, że takie przedłużanie zawieszenia spraw jest dotkliwe dla stron, które złożyły skargę do Strasburga. Ich sprawy nie są bowiem rozpoznawane. Trybunał musiał wziąć pod uwagę ich interes oraz to, że kolejne sprawy tego typu cały czas wpływają i będą wpływać do Trybunału - komentuje sędzia Bartłomiej Przymusiński, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.

Decyzja ETPC – jak wskazuje sędzia - oznacza, że 1,6 tys. spraw przeciwko Polsce będzie sukcesywnie trafiać na wokandę. - Strony będą otrzymywać rekompensaty za to, że system wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju został zdemolowany. Mam oczywiście na myśli reformy za czasów poprzedniej koalicji rządzącej, która wprowadziła do krwiobiegu polskiego sądownictwa wadliwie powołanych sędziów – mówi Przymusiński.

Dlaczego ETPC odmraża sprawy i jak zajmie się skargami

Decyzję Trybunału w Strasburgu komentuje także adwokat Monika Gąsiorowska, specjalizująca się w prowadzeniu postępowań przed ETPC.

– Dalsze przedłużanie zawieszenia skarg nie miało sensu, bowiem w naszym systemie nic się nie zmienia i nie ma perspektywy na wprowadzenie skutecznych reform. Trybunał to widzi – wskazuje mec. Gąsiorowska.

Zauważa przy tym, że ETPC przerwał w 2023 r. rozpatrywanie setek spraw dotyczących różnych kwestii: delegacji sędziowskich, statusu sędziów SN, statusu sędziów sądów powszechnych, Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN czy sądownictwa administracyjnego.

- Co ważne, Trybunał zamroził ich rozstrzyganie na różnym etapie. Nie wykluczam zatem, że po wznowieniu ich rozpatrywania podzieli te sprawy na kategorie i rozpozna po jednej sprawie z każdej z nich, przesądzając, czy w tego typu sprawach dochodzi do naruszenia prawa strony, czy nie – wyjaśnia mec. Gąsiorowska zastrzegając, że pierwsze wyroki w tych sprawach mogą zapaść dopiero w 2028 r.

Innego zdania jest sędzia Przymusiński, który przewiduje, że pierwsze skargi mogą zostać rozstrzygnięte przez Trybunał już w przyszłym roku. Nie spodziewa się on przy tym innego kierunku orzeczeń niż przyznanie odszkodowań stronom za naruszenie ich prawa do sądu przed sądem Najwyższym. Zastrzega jednak, że nierozstrzygnięta jest jeszcze kwestia i niewytyczona ścieżka orzecznicza ETPC dotycząca procesu nominacyjnego sędziów sądów powszechnych. Nie spodziewa się tu jednak odmiennego podejścia.

Odszkodowania po wyrokach ETPC: ile może zapłacić Polska

Jakie konsekwencje będzie miało odmrożenie spraw przeciwko Polsce w ETPC? Według sędziego Przymusińskiego są to niemałe koszty po stronie skarbu państwa. Zauważa, że tytułem odszkodowań i zadośćuczynień w sprawach związanych ze statusem sędziów Polska wypłaciła już łącznie ok. 6,5 mln zł, średnio po ok. 10 tys. euro za sprawę. Uwzględnienie wszystkich aktualnych skarg przez Trybunał, zgodnie z obecnym kursem euro, mogłoby kosztować polski budżet ponad 70 mln zł.

- Każde takie orzeczenie rodzi też po stronie państwa obowiązek usunięcia systemowych naruszeń. Niestety mamy sytuację, w której prezydent blokuje wprowadzanie ustaw naprawiających nasze sądownictwo. Innymi słowy mamy pat polityczny, a to oznacza, że Polska będzie płaciła coraz wyższe odszkodowania za wady polskiego wymiaru sprawiedliwości. Jest to porażka naszego kraju. Państwo systemowo narusza bowiem prawo do sądu, co nie jest powodem do chluby – mówi sędzia.

Na niemałe koszty, które będzie musiała ponieść Polska w związku z prawdopodobnymi orzeczeniami ETPC wskazuje też mec. Gąsiorowska.

– Ważniejszą konsekwencją jest jednak to, że wyroki w tych sprawach zostaną przekazane do egzekucji do Komitetu Ministrów Rady Europy. Będą one tam tak długo dopóki Polska ich nie wykona, czyli w tym wypadku nie wprowadzi odpowiednich systemowych zmian, które naprawią polski wymiar sprawiedliwości. Smutne, że nie mamy w Polsce takich mechanizmów, które pozwoliłyby nam oczyścić te swoiste kominy, które politycy nam zasypali – ubolewa prawniczka.