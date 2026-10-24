Sylwia Chutnik: Nowe i dobrze znane

Czytam ponad 150 książek rocznie, więc czasami mam poczucie, że nie jestem w stanie polecić nic konkretnego. Ale od razu przypominam sobie wtedy konkretne tytuły, np. takie, na które długo czekałam.

Przykładem może być książka Karoliny Felberg i Radosława Młynarczyka o relacji Marka Hłaski i Agnieszki Osieckiej „Hłasko/Osiecka. Byle nie o miłości”, gdzie w formie dialogu badacze zastanawiają się nad specyfiką związku przede wszystkim intelektualno-emocjonalnego dwóch wybitnych postaci polskiej kultury. Podobał mi się również debiut Aleksandry Sylwar „Gdybym miała miotacz płomieni”, bo to trochę opowieść w stylu filmu „Thelma i Louise”. Wyszła moja książka „Dżinsy na parapecie. O równości dla dzieci”, w której piszę m.in. o Jacku Kuroniu. Lubię spotkania z najmłodszymi i rozmowy o wartościach.