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Sylwia Chutnik: Nowe i dobrze znane

Warto trzymać rękę na pulsie, ale nie zapominać również o starszych produkcjach.

Publikacja: 24.10.2026 06:10

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Sylwia Chutnik: Nowe i dobrze znane

Foto: facebook

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Sylwia Chutnik

Czytam ponad 150 książek rocznie, więc czasami mam poczucie, że nie jestem w stanie polecić nic konkretnego. Ale od razu przypominam sobie wtedy konkretne tytuły, np. takie, na które długo czekałam.

Przykładem może być książka Karoliny Felberg i Radosława Młynarczyka o relacji Marka Hłaski i Agnieszki Osieckiej „Hłasko/Osiecka. Byle nie o miłości”, gdzie w formie dialogu badacze zastanawiają się nad specyfiką związku przede wszystkim intelektualno-emocjonalnego dwóch wybitnych postaci polskiej kultury. Podobał mi się również debiut Aleksandry Sylwar „Gdybym miała miotacz płomieni”, bo to trochę opowieść w stylu filmu „Thelma i Louise”. Wyszła moja książka „Dżinsy na parapecie. O równości dla dzieci”, w której piszę m.in. o Jacku Kuroniu. Lubię spotkania z najmłodszymi i rozmowy o wartościach.

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