Rzeczpospolita
Publicystyka
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Adam Pantak odpowiada Fundacji Olgi Tokarczuk: Dwór Noblistki potwierdza moją diagnozę

Fundacja Olgi Tokarczuk swoim wulgarnym oświadczeniem potwierdza to, co napisałem w swoim tekście o zablokowanym wywiadzie. Mimo tego ponawiam zaproszenie do rozmowy, choć nie ukrywam, że wolałbym odbyć ją na żywo. Tak jak wszystkie inne dotychczas.

Publikacja: 15.10.2026 10:20

Olga Tokarczuk podczas premiery jej powieści „Świata jest za dużo” w Hali Stulecia we Wrocławiu

Olga Tokarczuk podczas premiery jej powieści „Świata jest za dużo” w Hali Stulecia we Wrocławiu

Foto: PAP/Maciej Kulczyński

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Adam Pantak

Fundacja Olgi Tokarczuk naprzemiennie określa mnie pogardliwie „człowiekiem reprezentującym dziennik »Rzeczpospolita«” (tym samym odmawiając mi miana dziennikarza) albo „trollem”, a także zarzuca mi (wbrew faktom) powielenie kłamstw. To nie skłoni mnie do przyznania racji tym, dla których Tokarczuk nie jest wielką pisarką. Ani trochę nie osłabi też podziwu, którym od wielu lat darzę „Dom dzienny, dom nocny”. Nie sprawi, że wyrzucę z domu którąkolwiek z książek noblistki albo zrezygnuję z ich ponownej lektury.

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