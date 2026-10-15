Fundacja Olgi Tokarczuk naprzemiennie określa mnie pogardliwie „człowiekiem reprezentującym dziennik »Rzeczpospolita«” (tym samym odmawiając mi miana dziennikarza) albo „trollem”, a także zarzuca mi (wbrew faktom) powielenie kłamstw. To nie skłoni mnie do przyznania racji tym, dla których Tokarczuk nie jest wielką pisarką. Ani trochę nie osłabi też podziwu, którym od wielu lat darzę „Dom dzienny, dom nocny”. Nie sprawi, że wyrzucę z domu którąkolwiek z książek noblistki albo zrezygnuję z ich ponownej lektury.