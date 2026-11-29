Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego mBank zdecydował się na gruntowną przebudowę swojej aplikacji, mimo że dotychczasowa cieszyła się bardzo dobrymi ocenami

Jakie nowe funkcje zaoferuje klientom i do czego będzie służył kompas finansowy.

Jak mAsystent AI ma ułatwić codzienne bankowanie i jakie czynności będzie potrafił wykonać.

Dlaczego sztuczna inteligencja nie będzie samodzielnie podejmować decyzji finansowych ani realizować operacji bez zgody klienta,

Ile osób pracowało nad nowym rozwiązaniem, dlaczego jego przygotowanie trwało ponad rok i jak mBank zamierza kontrolować koszty AI.

Jaką rolę w dzisiejszym bankowaniu odgrywa aplikacja mobilna?

Aplikacja to dla milionów ludzi po prostu synonim banku – główne centrum zarządzania codziennymi finansami. W mBanku mamy ponad 6 milionów klientów, a kanały cyfrowe generują już więcej niż 90 proc. całego ruchu. Do samej historii operacji nasi użytkownicy wracają ponad 26 milionów razy miesięcznie. To pokazuje skalę zaufania i nawyku. Oczywiście ludzie mają różne potrzeby – część nadal korzysta z komputera, a przy bardziej złożonych życiowych decyzjach czy w sytuacjach kryzysowych ogromną rolę odgrywa możliwość kontaktu z człowiekiem i oddziały. Ale to smartfon stał się miejscem, w którym rozstrzyga się dziś, czy bank naprawdę ułatwia ludziom życie.

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Rusza właśnie pilotaż waszej zupełnie nowej aplikacji. Czy coś z poprzednią, zresztą dobrze ocenianą, było nie tak? Czegoś brakowało?

Nasza dotychczasowa aplikacja należy do najlepiej ocenianych na rynku, ale w bankowości dotarliśmy do bardzo ciekawego momentu. Przez ostatnie lata cały sektor rozwiązał problem dostępu do pieniędzy – dziś każdy w kilka sekund sprawdzi saldo, zrobi przelew czy zapłaci telefonem. To już standard. Tylko że rynek trochę w tym utknął, ścigając się na dokładanie kolejnych zakładek i funkcji. Tymczasem badanie pt. „Zdrowe finanse po polsku” pokazało uderzający paradoks: aż 9 na 10 Polaków wie, ile ma pieniędzy, ale finansowy spokój odczuwa mniej niż połowa – zaledwie 48 proc. Uznaliśmy, że kolejny ekran czy drobny lifting nic tu nie zmienią. Potrzebna jest zmiana filozofii – przejście od bankowości, która tylko wykonuje operacje, do takiej, która pomaga zrozumieć własną sytuację i daje poczucie kontroli. Dlatego już od 2 grudnia ruszamy z pilotażem dla 100 tysięcy klientów – to ogromna zmiana w historii naszej aplikacji.

Sztuczna inteligencja ma tu być motorem napędowym?

AI jest potężnym silnikiem, ale celowo nie stawiamy jej na piedestale jako gadżetu, którym mamy się chwalić. Nasza filozofia jest odwrotna: technologia ma być tak dobra, żeby mogła pozostać w tle. Przez 25 lat rozwoju bankowości cyfrowej to ludzie musieli uczyć się logiki bankowych systemów – zapamiętywać nazwy produktów, szukać właściwych zakładek, klikać w kolejne ekrany. Dzięki sztucznej inteligencji i bankowości konwersacyjnej odwracamy ten model. To bank ma zrozumieć intencję człowieka. Człowiek ma po prostu powiedzieć, czego potrzebuje, a technologia mu w tym pomóc.

Jakie konkretne rozwiązania i udogodnienia odczuje klient w codziennym użytkowaniu?

Przede wszystkim znika poczucie rozproszenia i nadmiaru kliknięć. Całą aplikację zaprojektowaliśmy wokół codziennych potrzeb i widocznie uprościliśmy. Nowy pulpit od razu podpowiada najważniejsze informacje i sprawy wymagające uwagi. Przebudowaliśmy historię operacji, dodając do transakcji szerszy kontekst – tak, żeby nie była tylko suchą listą kwot, ale pozwalała zrozumieć, skąd wzięły się dany wydatek lub kwota. Uruchamiamy też centrum spraw klienta, w którym w jednym miejscu sprawdzi status wszystkich wniosków, dyspozycji czy reklamacji oraz zobaczy kolejne kroki, bez nerwowego przeszukiwania aplikacji. Do tego dochodzą tarcza bezpieczeństwa, kompas finansowy i mAsystent AI. Mówiąc najprościej: ograniczamy formalności i niepotrzebne kroki między człowiekiem a bankiem.

Czym wasza nowa oferta wyróżnia się na tle konkurencji?

Nie projektujemy aplikacji, oglądając się na to, co właśnie wdrożyła konkurencja, bo wtedy zawsze można być co najwyżej drugim. Skupiliśmy się na realnym wyzwaniu, przed którym stoją ludzie: nadmiarze informacji przy jednoczesnym braku finansowego spokoju.

Trzy kluczowe elementy waszej nowej aplikacji to…

Po pierwsze – kompas finansowy, czyli serce nowej aplikacji, które zamiast samego salda pokazuje całościową kondycję finansową klienta. Po drugie – mAsystent AI i bankowość konwersacyjna, która zdejmuje z użytkownika wysiłek poruszania się po menu. I po trzecie – bezpieczeństwo, które jest fundamentem zaufania w cyfrowym świecie. Od lat inwestujemy w ten obszar ogromne środki, zarówno technologicznie, jak i edukacyjnie. Bezpieczeństwo jest jak woda w kranie – nikt o nim nie myśli, dopóki go nie zabraknie. W nowej aplikacji zebraliśmy wszystkie mechanizmy ochrony w jednym miejscu, w „tarczy bezpieczeństwa”. W sytuacji zagrożenia albo nawet zwykłych wątpliwości wystarczy jedno kliknięcie, żeby natychmiast zablokować transakcje, sprawdzić historię zdarzeń czy dostać konkretną wskazówkę, co dalej robić.

mBankKompas finansowy ma związek z waszym celem strategicznym w postaci „dbałości o zdrowe finanse Polaków”?

Bezpośredni – to praktyczne narzędzie realizacji naszej strategii na lata 2026–2030. Postawiliśmy sobie bardzo konkretny cel: chcemy, aby do 2030 roku ponad połowa naszych aktywnych klientów miała zdrowe finanse. Inspiracją dla kompasu były rozwiązania znane ze świata zdrowia i sportu. Zegarek sportowy mierzy jakość snu czy liczbę kroków i pomaga dbać o formę. Nasz kompas działa podobnie, tyle że ocenia kondycję finansową przez pryzmat sześciu prostych zasad: bezpieczeństwa danych i pieniędzy, świadomego wydawania, posiadania poduszki finansowej, zabezpieczenia siebie i bliskich, odpowiedzialnego pożyczania oraz inwestowania na przyszłość. Nie chcemy nikogo pouczać ani wchodzić z butami w życie klientów. Kompas daje pełny, uczciwy obraz sytuacji, pomaga wcześnie dostrzec ryzyka i nawigować w stronę własnych życiowych celów. To taki trener finansowy.

Jaka tu jest rola asystenta AI?

mAsystent AI rozwiązuje najprostszy, ale najbardziej dotkliwy problem w kontakcie z bankiem – problem wysiłku. Nikt nie budzi się rano z myślą, że chce poćwiczyć obsługę aplikacji bankowej. Ludzie chcą szybko i bezstresowo załatwić konkretną sprawę. Nasz nowy asystent, oparty na generatywnej sztucznej inteligencji, sprawia, że kontakt z bankiem staje się tak naturalny jak rozmowa z kimś zaufanym. W przeciwieństwie do chatbotów poprzedniej generacji nie ogranicza się do odsyłania do regulaminów czy odpowiadania na proste pytania. Rozumie kontekst i intencję użytkownika, a przede wszystkim realnie wykonuje za niego konkretne czynności.

Zapowiadaliście, że wasza AI zrealizuje ponad 200 unikalnych akcji, także poprzez głos. Jakie to akcje?

Praktycznie całe spektrum codziennego bankowania. Od spraw prostych, jak zlecenie przelewu, zablokowanie czy odblokowanie karty, przez sprawdzenie statusu reklamacji, aż po bardziej złożone analizy – podsumowanie wydatków z konkretnego wyjazdu, tworzenie budżetu, przewidywanie obciążeń czy dopasowane do sytuacji klienta porównanie ofert. Co ważne, jeśli użytkownik zapyta o funkcję, której asystent na tym etapie jeszcze sam nie wykona, nie zostawi go z komunikatem o błędzie, tylko od razu wskaże dokładną ścieżkę w aplikacji.

Czy ten asystent AI będzie też agentem?

Jeśli pytamy o w pełni autonomicznego agenta, który sam podejmuje decyzje finansowe, robi zakupy w sieci i płaci bez udziału użytkownika, to zdecydowanie nie. W bankowości zaufanie i bezpieczeństwo nie podlegają negocjacjom. Nasz asystent działa w szczelnym, zamkniętym środowisku mBanku. Zdejmuje z klienta uciążliwość przeklikiwania się przez ekrany i formularze. Przygotowuje operację, ale każda czynność wymagająca autoryzacji nadal będzie potrzebowała świadomego potwierdzenia przez użytkownika. Technologia ma pomagać, ale ostatnie słowo zawsze należy do człowieka.

A jeśli poproszę, by asystent kupił np. jakieś ETF-y?

Dziś inwestowanie giełdowe i doradztwo inwestycyjne pozostają domeną naszej aplikacji maklerskiej. W pilotażu nowej aplikacji mBanku skupiamy się na tym, by oddać w ręce klientów najszerszą na rynku paletę codziennych funkcji wspieranych przez AI i sprawdzić ją w realnym użyciu. Ale to nie jest projekt zamknięty – traktujemy go jak żywą platformę. Naturalnym, kolejnym krokiem będzie systematyczne dokładanie kolejnych obszarów, aż asystent obejmie pełne spektrum usług bankowych we wszystkich segmentach klientów.

Czy wasz asystent AI będzie polecał tylko produkty mBanku, czy po prostu najlepsze produkty na rynku?

Będzie pracował na ofercie mBanku, co wynika wprost z bezpieczeństwa i odpowiedzialności wobec klienta. Asystent działa w naszym zamkniętym środowisku, na zweryfikowanych danych i w oparciu o produkty, za których jakość, warunki i przejrzystość bierzemy pełną odpowiedzialność. Tylko w takim modelu możemy zagwarantować wiarygodność odpowiedzi i pełną ochronę danych użytkownika.

A czy czasami będzie potrafił powiedzieć, że dany produkt nie jest dla klienta odpowiedni? Przykładowo, że biorąc pod uwagę swoje zdrowe finanse, klient nie powinien brać kolejnej pożyczki.

Odpowiedzialne kredytowanie to podstawa naszej pracy od lat. Nie udzielamy finansowania osobom, dla których spłata byłaby ponad siły. Nowa aplikacja wynosi jednak tę przejrzystość na zupełnie inny poziom. Nie będziemy nikomu niczego zakazywać ani moralizować, bo decyzje o własnych pieniądzach zawsze należą do klienta. Naszą rolą jest dać mu kontekst, którego często nie widać na pierwszy rzut oka. Jeśli ktoś rozważa pożyczkę na wakacje, a jednocześnie buduje poduszkę finansową, kompas pokaże mu czarno na białym konsekwencje: ile wyniosą odsetki i jak ta decyzja wpłynie na jego budżet oraz cel oszczędnościowy. Czasem właśnie taki przejrzysty obraz sytuacji jest najcenniejszą wartością, jaką bank może dać klientowi.

Dlaczego uruchomienie nowej aplikacji trwało tak długo, skoro zapowiedzieliście ją ponad rok temu?

Bo nie chcieliśmy pokazywać slajdów i obietnic, tylko gotowe, bezpieczne narzędzie, z którego klienci mogą od razu realnie korzystać. To nie było odświeżenie szaty graficznej, lecz przebudowa całego doświadczenia klienta i technologii pod maską – od nowej architektury interfejsu, przez kompas finansowy, po bankowość konwersacyjną. W banku nie ma drogi na skróty. Ogromną część pracy pochłonęło znalezienie idealnej równowagi: jeśli modelowi da się zbyt dużo swobody, rośnie ryzyko halucynacji; jeśli za bardzo się go ograniczy, brzmi sztucznie i nie rozumie ludzkiego języka. Woleliśmy poświęcić ten czas na dopracowanie jakości i bezpieczeństwa, niż ścigać się na daty kosztem zaufania klientów.

No właśnie, jak zabezpieczyliście się przed błędnymi odpowiedziami AI?

Zbudowaliśmy architekturę z wyspecjalizowanymi podagentami, co drastycznie ogranicza ryzyko pomyłek i halucynacji. Zamiast jednego uniwersalnego modelu, który „wie wszystko”, mamy precyzyjny podział zadań. Osobny moduł rozpoznaje intencję użytkownika i kieruje go do właściwego obszaru – gdy klient prosi o zablokowanie karty, system od razu porusza się wyłącznie po obszarze kart, a nie po całym banku. Co kluczowe w finansach: do wszelkich obliczeń i operacji arytmetycznych nie używamy modeli językowych, tylko oprogramowania bankowego. Język mówiony, naturalny służy do rozmowy i zrozumienia człowieka, ale matematyka i księgowanie pozostają w stu procentach precyzyjne i przewidywalne.

Jakie modele AI wykorzystujecie?

Świadomie postawiliśmy na wykorzystanie różnych modeli i niezależność technologiczną. W całym ekosystemie współpracuje ze sobą kilka różnych modeli, w tym rozwiązania globalnych dostawców oraz narzędzia wyspecjalizowane w pracy z językiem polskim. Nie przywiązujemy się jednak na stałe do żadnego pojedynczego dostawcy; architektura pozwala nam elastycznie wymieniać silniki w zależności od postępu technologicznego. Dla klienta nie ma znaczenia, jaki model pracuje pod maską – liczy się trafność odpowiedzi, bezpieczeństwo i powtarzalna szybkość działania. Dlatego w pilotażu będziemy bardzo rygorystycznie monitorować zarówno stabilność czasu reakcji, jak i efektywność kosztową, w tym zużycie tokenów w realnym ruchu.

Ile osób pracowało nad aplikacją, ile kosztowało zbudowanie nowej aplikacji i kiedy się to zwróci?

Nad projektem pracował zespół ponad stu osób – od inżynierów IT i ekspertów od AI, przez projektantów doświadczeń, po zespoły biznesowe i bezpieczeństwa. Konkretnych kwot nakładów nie ujawniamy, natomiast patrzymy na ten projekt bardzo pragmatycznie, przez pryzmat naszej strategii „Cała naprzód!”. Nie tworzyliśmy tej aplikacji po to, żeby ludzie spędzali w niej więcej czasu – wręcz przeciwnie, chcemy, żeby szybciej załatwiali sprawy i czuli, że dzięki mBankowi lepiej ogarniają swoje finanse. To buduje głębszą, długoterminową relację i lojalność, a w bankowości właśnie z tego bierze się trwały wzrost biznesu. Jednocześnie trzymamy żelazną dyscyplinę kosztową. Dlatego pilnie obserwujemy wydatki na utrzymanie modeli AI w skali milionów użytkowników i nie wykluczamy, że w przyszłości część z nich przeniesiemy na własną infrastrukturę, żeby mieć pełną kontrolę zarówno nad szybkością działania, jak i rachunkiem ekonomicznym.