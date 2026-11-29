O rozmowie prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych poinformował Marcin Przydacz.

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Jak poinformował w serwisie X, rozmowa prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych dotyczyła czterech głównych obszarów: współpracy polsko-amerykańskiej w zakresie bezpieczeństwa, obecności wojsk amerykańskich w Polsce i współpracy przemysłów zbrojeniowych, sytuacji w Europie Środkowej i Wschodniej oraz dialogu obu państw w kontekście zbliżającego się szczytu G20 w Miami.

„Prezydent Donald Trump potwierdził zobowiązania wynikające z art. 5 NATO, zapewniając, że Polska jest i będzie bezpieczna” – przekazał Przydacz.

Karol Nawrocki podziękował również amerykańskiemu prezydentowi za decyzję Białego Domu o utworzeniu w Polsce pierwszego w Europie centrum serwisowego pocisków PAC-3, wykorzystywanych w systemach obrony powietrznej Patriot. Jak zaznaczył Przydacz, decyzja ta była wynikiem bezpośredniej rozmowy obu prezydentów.

Artykuł 5 NATO. Na czym polega zasada kolektywnej obrony?

Artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego stanowi, że zbrojna napaść na jednego lub kilku członków Sojuszu w Europie lub Ameryce Północnej będzie traktowana jako napaść na wszystkich jego członków.

Każde z państw sojuszniczych zobowiązuje się do udzielenia pomocy zaatakowanemu państwu poprzez podjęcie działań, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej.

Dotychczas art. 5 NATO został uruchomiony raz – po zamachach terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych z 11 września 2001 r.

Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem. Jest też decyzja w sprawie Patriotów

Polska zabiega także o utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich. We wrześniu Donald Trump informował o postępach w rozmowach dotyczących tego przedsięwzięcia.

Według wcześniejszych ustaleń „Rzeczpospolitej” baza mogłaby powstać w 2029 r., a koszty jej utworzenia szacowane są na 11–17 mld zł.