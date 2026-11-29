Vox było przeciwne jego ekshumacji i uważa, że Dolina Poległych powinna pozostać spuścizną historyczną, artystyczną i religijną. Chcemy odbudować ducha pojednania narodu. Wizja „dwóch Hiszpanii” to jest już tylko mit. I to mit, który spowodował bezmiar krzywd, uraz i nienawiści między Hiszpanami.
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