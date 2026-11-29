Tak prawicowa partia Vox chce zmienić Hiszpanię

Sondaże exit poll po niedzielnych wyborach do hiszpańskiego parlamentu pokazują, ze skrajnie prawicowa partia Vox zdobyła między 44 a 48 mandatów, Zapytaliśmy Carinę Mejías, zastępczynię lidera Vox w Barcelonie i posłankę do parlamentu, co zamierza zrobić jej ugrupowanie, jeśli potwierdzą się sondaże i będzie rządzić razem z Partią Ludową.

