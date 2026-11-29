W sennym porcie rybackim La Restinga na najmniejszej z Wysp Kanaryjskich – El Hierro – każdy wie o sobie wszystko. Mieszka tu ledwie sto osób. Ale od wielu tygodni przez wioskę każdego dnia przetacza się 200 czy 300 obcych. Dobijają tu na wielkich łodziach. Kobiety, dzieci, ale przede wszystkim młodzi mężczyźni. Czarnoskórzy.

Dlaczego migranci docierają do El Hierro