Prawicowa Partia Ludowa (PP), która przez ostatnie osiem lat pozostawała w opozycji, uzyskała najlepszy wynik w sondażu opublikowanym po niedzielnych wyborach parlamentarnych w Hiszpanii. Szacunki przedstawił portal publicznego nadawcy RTVE.

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Z badania ośrodka Sigma Dos, przeprowadzonego dla RTVE i FORTA, czyli regionalnych nadawców publicznych, wynika, że ugrupowanie kierowane przez Alberto Núñeza Feijóo może zdobyć od 129 do 134 miejsc w 350-osobowym Kongresie Deputowanych, niższej izbie hiszpańskiego parlamentu.

Wybory parlamentarne w Hiszpanii. PP przed PSOE

Drugie miejsce przypadło Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE) dotychczasowego premiera Pedra Sáncheza. Według sondażu socjaliści mogą liczyć na 119–124 mandaty. W ostatnich miesiącach ugrupowanie mierzyło się ze skandalami korupcyjnymi.

Vox potencjalnym koalicjantem Partii Ludowej

Trzecie miejsce w szacunkach zajmuje radykalnie prawicowa partia Vox, na której czele stoi Santiago Abascal. Ugrupowanie może uzyskać od 44 do 48 mandatów. Jest ono wskazywane jako potencjalny koalicjant Partii Ludowej.

Z kolei lewicowy blok Frente Amplio może zdobyć od 10 do 11 miejsc w Kongresie Deputowanych.

Ile mandatów potrzeba do utworzenia rządu w Hiszpanii?

Sondażowe wyniki oznaczają, że Partia Ludowa nie będzie mogła samodzielnie utworzyć większościowego rządu. Do uzyskania większości w niższej izbie hiszpańskiego parlamentu potrzeba bowiem co najmniej 176 głosów w 350-osobowym Kongresie Deputowanych.

Potencjalna współpraca PP z Vox będzie zatem istotna dla układu sił po wyborach. Ostateczne możliwości utworzenia rządu będą zależeć od rozkładu mandatów i ewentualnych porozumień między ugrupowaniami.

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Frekwencja w wyborach parlamentarnych w Hiszpanii

Do udziału w niedzielnym głosowaniu uprawnionych było ponad 38,6 mln obywateli Hiszpanii. Według danych przytoczonych w depeszy PAP frekwencja na godz. 18 wyniosła nieco ponad 68 proc.

Przedstawione dane pochodzą z badania sondażowego Sigma Dos dla RTVE i FORTA. Nie są jeszcze oficjalnymi wynikami wyborów.