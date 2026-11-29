Przewodniczący komisji wyborczej podczas wyborów powszechnych w lokalu wyborczym w Rondzie w Hiszpanii
Prawicowa Partia Ludowa (PP), która przez ostatnie osiem lat pozostawała w opozycji, uzyskała najlepszy wynik w sondażu opublikowanym po niedzielnych wyborach parlamentarnych w Hiszpanii. Szacunki przedstawił portal publicznego nadawcy RTVE.
Z badania ośrodka Sigma Dos, przeprowadzonego dla RTVE i FORTA, czyli regionalnych nadawców publicznych, wynika, że ugrupowanie kierowane przez Alberto Núñeza Feijóo może zdobyć od 129 do 134 miejsc w 350-osobowym Kongresie Deputowanych, niższej izbie hiszpańskiego parlamentu.
Drugie miejsce przypadło Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE) dotychczasowego premiera Pedra Sáncheza. Według sondażu socjaliści mogą liczyć na 119–124 mandaty. W ostatnich miesiącach ugrupowanie mierzyło się ze skandalami korupcyjnymi.
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Trzecie miejsce w szacunkach zajmuje radykalnie prawicowa partia Vox, na której czele stoi Santiago Abascal. Ugrupowanie może uzyskać od 44 do 48 mandatów. Jest ono wskazywane jako potencjalny koalicjant Partii Ludowej.
Z kolei lewicowy blok Frente Amplio może zdobyć od 10 do 11 miejsc w Kongresie Deputowanych.
Sondażowe wyniki oznaczają, że Partia Ludowa nie będzie mogła samodzielnie utworzyć większościowego rządu. Do uzyskania większości w niższej izbie hiszpańskiego parlamentu potrzeba bowiem co najmniej 176 głosów w 350-osobowym Kongresie Deputowanych.
Potencjalna współpraca PP z Vox będzie zatem istotna dla układu sił po wyborach. Ostateczne możliwości utworzenia rządu będą zależeć od rozkładu mandatów i ewentualnych porozumień między ugrupowaniami.
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Do udziału w niedzielnym głosowaniu uprawnionych było ponad 38,6 mln obywateli Hiszpanii. Według danych przytoczonych w depeszy PAP frekwencja na godz. 18 wyniosła nieco ponad 68 proc.
Przedstawione dane pochodzą z badania sondażowego Sigma Dos dla RTVE i FORTA. Nie są jeszcze oficjalnymi wynikami wyborów.
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