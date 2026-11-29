Chiny po raz pierwszy odniosły się do wyników wyborów samorządowych na Tajwanie, ponownie przedstawiając swoje stanowisko w sprawie przyszłości wyspy. Jak podała agencja Reutera, chińskie Biuro ds. Tajwanu oświadczyło w niedzielę, że niezależnie od zmian politycznych zjednoczenia Tajwanu z Chinami nie da się powstrzymać.

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Deklaracja pojawiła się po głosowaniu, w którym rządząca Demokratyczna Partia Postępowa (DPP) podwoiła liczbę miast i powiatów pozostających pod jej kontrolą. Jednocześnie jej kandydat przegrał wybory na mera Tajpej. Pekin skoncentrował się jednak na podtrzymaniu swojego stanowiska w sprawie statusu wyspy.

Pekin ponawia wezwanie do zjednoczenia Tajwanu

Chińskie Biuro ds. Tajwanu przekazało, że odnotowało wyniki wyborów. Według komunikatu „główny nurt opinii publicznej” na wyspie ma opowiadać się za pokojem, rozwojem, wymianą i współpracą. Pekin zaznaczył, że zmiany polityczne nie wpłyną na kierunek relacji między obiema stronami Cieśniny Tajwańskiej.

„Nie może też powstrzymać historycznego trendu, zgodnie z którym ojczyzna musi i nieuchronnie zostanie ponownie zjednoczona” – napisano w oświadczeniu cytowanym przez agencję Reutera.

Chińskie władze zapowiedziały dalsze zwalczanie – jak określiły – sił separatystycznych dążących do niepodległości Tajwanu oraz sprzeciw wobec zewnętrznej ingerencji. Pekin uznaje wyspę za część swojego terytorium i nie wyklucza użycia siły w celu przejęcia nad nią kontroli. Tajwan odrzuca te roszczenia.

Tajwan odpowiada na stanowisko Chin

Tajwańska Rada ds. Kontynentalnych wezwała Pekin do poszanowania demokratycznego systemu wyspy i decyzji jej mieszkańców. Zaapelowała też o rozmowy z legalnie wybranym rządem Tajwanu, bez warunków wstępnych i na zasadach równości stron.

Reuters przypomina, że Chiny odmawiają dialogu z prezydentem Lai Ching-te, którego określają mianem separatysty. Lai, będący także przewodniczącym DPP, podkreśla, że wyłącznie mieszkańcy Tajwanu mogą decydować o przyszłości wyspy.

Relacje z Chinami nie należały do głównych tematów kampanii. Kandydaci koncentrowali się na sprawach lokalnych. Pekin przed głosowaniem ostro krytykował jednak Pumę Shena, kandydata DPP na mera Tajpej, na którego nałożył sankcje, zarzucając mu separatyzm. W piątek w rejonie wyspy pojawiły się dziesiątki chińskich samolotów wojskowych i okrętów.

Wybory prezydenckie na Tajwanie w 2028 roku

Uwaga tajwańskich ugrupowań kieruje się teraz ku wyborom prezydenckim, zaplanowanym na początek 2028 roku. Reuters ocenia, że Lai najpewniej będzie ubiegał się o drugą i ostatnią konstytucyjnie dopuszczalną kadencję. Nie wiadomo, kto zostanie kandydatem Kuomintangu (KMT), głównej partii opozycyjnej, tradycyjnie opowiadającej się za bliższymi relacjami z Pekinem.

Przewodnicząca KMT Cheng Li-wun, która w kwietniu spotkała się w Pekinie z Xi Jinpingiem, zapowiedziała przygotowania do wyborów, ale nie wskazała kandydata. Jednym z potencjalnych pretendentów jest mer Tajpej Chiang Wan-an, który zdecydowanie wygrał reelekcję. Polityk zaznaczył jednak, że przez najbliższe cztery lata zamierza kierować stolicą i nie zadeklarował zainteresowania startem w wyborach prezydenckich.

KMT straciła kontrolę nad Taichung, co Reuters określił jako największą zdobycz DPP tej nocy. Puma Shen, mimo porażki w Tajpej, zwiększył rozpoznawalność w całym kraju. Ekspert w dziedzinie chińskiej dezinformacji zapowiedział, że na razie wróci do pracy akademickiej i obowiązków parlamentarzysty.