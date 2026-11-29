Rosja zmaga się z kolejnymi problemami na rynku paliw. Tym razem niedobory benzyny i oleju napędowego dotknęły Petersburg, drugie co do wielkości miasto w kraju.
Jak informuje portal „The Moscow Times”, problemy z zaopatrzeniem pojawiły się po poważnym uszkodzeniu rafinerii w Kiriszach w obwodzie leningradzkim. Jest to drugi co do wielkości zakład tego typu w Rosji, zdolny do przerobu 21 mln ton ropy naftowej rocznie.
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Według szacunków amerykańskiego ośrodka analitycznego RAND Corporation w wyniku ukraińskiego ataku z 9 listopada rafineria utraciła około 70 proc. mocy produkcyjnych.
Na stacjach benzynowych koncernu Rosnieft w Petersburgu obowiązują ograniczenia sprzedaży paliwa. Kierowcy mogą zatankować maksymalnie 30 litrów benzyny lub 50 litrów oleju napędowego. Zakazano również napełniania kanistrów.
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W ciągu niespełna miesiąca ukraińskie siły zbrojne zaatakowały co najmniej 20 rosyjskich rafinerii. Wśród nich znalazły się największe zakłady przetwarzające ropę naftową w Rosji, m.in. w Omsku, Riazaniu i Niżniekamsku.
Jak podaje ukraińska agencja Ukrinform, w następstwie regularnych ataków na rosyjski przemysł paliwowy wolumen przerobu ropy naftowej w Rosji spadł do najniższego poziomu od ponad 20 lat.
Spadek krajowej produkcji zmusił Moskwę do zwiększenia zakupów benzyny za granicą. Rosja sprowadza paliwo przede wszystkim z Maroka, Turcji i Egiptu, kontynuując jednocześnie import z Białorusi i Kazachstanu.
Według danych firmy analitycznej Kpler w październiku rosyjski import benzyny drogą morską osiągnął rekordowy poziom 390 tys. ton.
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