Rosja zmaga się z kolejnymi problemami na rynku paliw. Tym razem niedobory benzyny i oleju napędowego dotknęły Petersburg, drugie co do wielkości miasto w kraju.

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Jak informuje portal „The Moscow Times”, problemy z zaopatrzeniem pojawiły się po poważnym uszkodzeniu rafinerii w Kiriszach w obwodzie leningradzkim. Jest to drugi co do wielkości zakład tego typu w Rosji, zdolny do przerobu 21 mln ton ropy naftowej rocznie.

Według szacunków amerykańskiego ośrodka analitycznego RAND Corporation w wyniku ukraińskiego ataku z 9 listopada rafineria utraciła około 70 proc. mocy produkcyjnych.

Rosja wprowadza limity sprzedaży paliwa w Petersburgu

Na stacjach benzynowych koncernu Rosnieft w Petersburgu obowiązują ograniczenia sprzedaży paliwa. Kierowcy mogą zatankować maksymalnie 30 litrów benzyny lub 50 litrów oleju napędowego. Zakazano również napełniania kanistrów.

W ciągu niespełna miesiąca ukraińskie siły zbrojne zaatakowały co najmniej 20 rosyjskich rafinerii. Wśród nich znalazły się największe zakłady przetwarzające ropę naftową w Rosji, m.in. w Omsku, Riazaniu i Niżniekamsku.

Jak podaje ukraińska agencja Ukrinform, w następstwie regularnych ataków na rosyjski przemysł paliwowy wolumen przerobu ropy naftowej w Rosji spadł do najniższego poziomu od ponad 20 lat.

Rosja sprowadza rekordowe ilości benzyny z zagranicy

Spadek krajowej produkcji zmusił Moskwę do zwiększenia zakupów benzyny za granicą. Rosja sprowadza paliwo przede wszystkim z Maroka, Turcji i Egiptu, kontynuując jednocześnie import z Białorusi i Kazachstanu.

Według danych firmy analitycznej Kpler w październiku rosyjski import benzyny drogą morską osiągnął rekordowy poziom 390 tys. ton.