Notowania kryptowaluty WLFI gwałtownie spadły pod koniec tygodnia. Wartość cyfrowego aktywa związanego z rodziną prezydenta Stanów Zjednoczonych zmniejszyła się o ponad połowę w ciągu jednej nocy.

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Jak informuje „Washington Post”, ostatnie spadki pogłębiły trwającą od dłuższego czasu przecenę kryptowaluty projektu World Liberty Financial.

WLFI straciła ponad 90 proc. wartości od debiutu

Według danych przytoczonych przez portal Finbold w niedzielę cena WLFI wynosiła około 1,72 centa. W trakcie sobotnich notowań spadła do rekordowo niskiego poziomu 1,58 centa.

Od rozpoczęcia publicznego obrotu we wrześniu 2025 r. kryptowaluta straciła ponad 90 proc. wartości.

Problemy dotknęły również USD1 – stablecoina projektu World Liberty Financial, którego kurs ma odpowiadać wartości dolara amerykańskiego. Według „Wall Street Journal” jego cena przejściowo spadła do 94 centów.

World Liberty Financial zmniejsza zadłużenie

Uwagę obserwatorów rynku zwróciła sprzedaż około 12,1 tys. jednostek kryptowaluty ether z portfela identyfikowanego jako rezerwa strategiczna World Liberty Financial. Wartość transakcji wyniosła około 20 mln dolarów. Według szacunków przytoczonych przez Finbold strata na tej inwestycji mogła wynieść ponad 19 mln dolarów.

World Liberty Financial poinformowało, że podjął działania mające na celu ograniczenie zadłużenia. Spółka zapewniła, że rezerwy zabezpieczające wartość USD1 nie są zagrożone.