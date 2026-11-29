Migranci w porcie Heraklion na Krecie
Ponad 1000 migrantów uratowano w ostatnich dniach u wybrzeży Krety, a kolejne setki dotarły na wyspę. Grecki rząd określa minione 48 godzin jako najtrudniejszy okres tego roku pod względem napływu migrantów.
Grecki rząd poinformował w niedzielę, że ostatnie 48 godzin było najtrudniejszym okresem w tym roku pod względem napływu migrantów. U wybrzeży Krety uratowano ponad 1000 osób, a kolejne setki migrantów przybyły na wyspę w trakcie weekendu.
Minister ds. migracji Thanos Plevris powiedział, że minione dwa dni były pod tym względem „najtrudniejszym” okresem od początku roku.
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Łączna liczba migrantów przebywających na Krecie wzrosła do około 2500. Tak duży napływ osób doprowadził do przeciążenia lokalnych ośrodków recepcyjnych.
W odpowiedzi na trudną sytuację grecki rząd zapowiada uruchomienie regularnego transportu migrantów z wyspy do ośrodków recepcyjnych w kontynentalnej części kraju.
Thanos Plevris poinformował, że w przyszłym tygodniu na Kretę wypłynie statek, który rozpocznie przewożenie migrantów na kontynent. Ma to pomóc w odciążeniu lokalnej infrastruktury recepcyjnej.
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Równolegle Grecja intensyfikuje działania dotyczące repatriacji osób, których wnioski o azyl zostały odrzucone. W bieżącym roku kraj zwiększył wysiłki na rzecz organizowania powrotów takich osób.
Ponadto Grecja wraz z czterema innymi państwami Unii Europejskiej – Austrią, Danią, Holandią i Niemcami – planuje od przyszłego roku kierować część osób z odrzuconymi wnioskami azylowymi do ośrodka deportacyjnego w Rwandzie.
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