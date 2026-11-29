Ponad 1000 migrantów uratowano w ostatnich dniach u wybrzeży Krety, a kolejne setki dotarły na wyspę. Grecki rząd określa minione 48 godzin jako najtrudniejszy okres tego roku pod względem napływu migrantów.

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Napływ migrantów na Kretę. Grecja mówi o najtrudniejszych 48 godzinach

Grecki rząd poinformował w niedzielę, że ostatnie 48 godzin było najtrudniejszym okresem w tym roku pod względem napływu migrantów. U wybrzeży Krety uratowano ponad 1000 osób, a kolejne setki migrantów przybyły na wyspę w trakcie weekendu.

Minister ds. migracji Thanos Plevris powiedział, że minione dwa dni były pod tym względem „najtrudniejszym” okresem od początku roku.

Łączna liczba migrantów przebywających na Krecie wzrosła do około 2500. Tak duży napływ osób doprowadził do przeciążenia lokalnych ośrodków recepcyjnych.

Grecja zapowiada transport migrantów z Krety na kontynent

W odpowiedzi na trudną sytuację grecki rząd zapowiada uruchomienie regularnego transportu migrantów z wyspy do ośrodków recepcyjnych w kontynentalnej części kraju.

Thanos Plevris poinformował, że w przyszłym tygodniu na Kretę wypłynie statek, który rozpocznie przewożenie migrantów na kontynent. Ma to pomóc w odciążeniu lokalnej infrastruktury recepcyjnej.

Grecja i cztery kraje UE planują deportacje migrantów do Rwandy

Równolegle Grecja intensyfikuje działania dotyczące repatriacji osób, których wnioski o azyl zostały odrzucone. W bieżącym roku kraj zwiększył wysiłki na rzecz organizowania powrotów takich osób.

Ponadto Grecja wraz z czterema innymi państwami Unii Europejskiej – Austrią, Danią, Holandią i Niemcami – planuje od przyszłego roku kierować część osób z odrzuconymi wnioskami azylowymi do ośrodka deportacyjnego w Rwandzie.