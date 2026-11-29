Jędrzej Bielecki z Madrytu

To nie jest tryumf prawicy, jaki od miesięcy prognozowały sondaże. Konserwatywna Partia Ludowa (PP, Partido Popular), która uzyskała od 129 do 134 mandatów w 350-osobowym parlamencie, wydaje się zwycięzcą tego głosowania. To jednak nieco mniej, niż miała do tej pory (137). Nie nastąpiło też katastrofalne załamanie poparcia dla socjalistycznej PSOE dotychczasowego premiera Pedro Sáncheza. Mimo zarzutów korupcyjnych, obaw przed masową imigracją i drożyzną, miałaby ona utrzymać od 119 do 124 posłów. Czyli być może nawet nieco więcej, niż do tej pory (121).