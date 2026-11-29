Konserwatywna, opozycyjna Partia Ludowa (PP) zwyciężyła w niedzielnych przedterminowych wyborach parlamentarnych w Hiszpanii – wynika z najnowszych danych dotyczących liczenia głosów. Według informacji hiszpańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, po podliczeniu ponad 60 proc. głosów ugrupowanie kierowane przez Alberto Núñeza Feijóo może liczyć na 136 mandatów w 350-osobowym Kongresie Deputowanych, niższej izbie parlamentu.

Reklama Reklama

Partia Ludowa wygrywa wybory w Hiszpanii

Na drugim miejscu znalazła się Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza (PSOE) dotychczasowego premiera Pedra Sáncheza. Wcześniejsze dane po podliczeniu ponad 35 proc. głosów wskazywały na 120 mandatów dla socjalistów. Radykalnie prawicowa Vox, kierowana przez Santiago Abascala, zwiększyła natomiast swój wynik z 49 do 50 mandatów.

Wcześniejsze szacunki po podliczeniu ponad 35 proc. głosów dawały również 13 miejsc lewicowemu blokowi Frente Amplio. Najnowsza depesza PAP nie zawiera jednak aktualizacji wyniku tego ugrupowania.

PP i Vox mogą utworzyć większościowy rząd

Z najnowszego rozkładu mandatów wynika, że Partia Ludowa i Vox mogą wspólnie dysponować 184 miejscami w Kongresie Deputowanych. To więcej niż wymagane 176 mandatów, które zapewniają większość bezwzględną w 350-osobowej izbie.

Lider Partii Ludowej Alberto Núñez Feijóo nie wykluczał wcześniej koalicji z Vox. Najnowsze dane wskazują, że współpraca obu ugrupowań mogłaby pozwolić na utworzenie większościowego rządu.

Wynik PP oznacza jednocześnie, że ugrupowanie, które przez ostatnie osiem lat pozostawało w opozycji, może wrócić do władzy. PSOE Pedra Sáncheza, w ostatnich miesiącach mierząca się ze skandalami korupcyjnymi, znalazła się na drugim miejscu.

Czytaj więcej Polityka Tak prawicowa partia Vox chce zmienić Hiszpanię Sondaże exit poll po niedzielnych wyborach do hiszpańskiego parlamentu pokazują, ze skrajnie prawicowa partia Vox zdobyła między 44 a 48 mandatów,...

Wyniki pozostałych ugrupowań i partii regionalnych

Do Kongresu Deputowanych weszłyby również ugrupowania regionalne. Lewicowa ERC z Katalonii może zdobyć 11 mandatów, baskijska lewicowo-nacjonalistyczna EH Bildu – siedem, a baskijska PNV – trzy.

Katalońska partia niepodległościowa Junts uzyskałaby pięć miejsc, andaluzyjska lewicowa Adelante Andalucía – cztery, galisyjska BNG – dwa, a C Canaria – również dwa mandaty.

Wyniki tych ugrupowań pokazują, że w nowym Kongresie reprezentowane będą także partie regionalne, choć według aktualnych danych większość bezwzględna może należeć do PP i Vox.

Wcześniejszy sondaż wskazywał na zwycięstwo PP

Jeszcze przed publikacją wstępnych wyników liczenia głosów sondaż Sigma Dos dla RTVE i FORTA wskazywał na zwycięstwo Partii Ludowej. Badanie przewidywało dla PP od 129 do 134 mandatów, dla PSOE od 119 do 124, dla Vox od 44 do 48, a dla Frente Amplio od 10 do 11 miejsc.

Pierwsze dane komisji wyborczej potwierdziły kolejność ugrupowań wskazaną w sondażu, a kolejne aktualizacje przyniosły wzrost szacowanej liczby mandatów PP i Vox.

Wysoka frekwencja w wyborach parlamentarnych

W niedzielnym głosowaniu uprawnionych do udziału było ponad 38,6 mln osób. Według danych przytoczonych wcześniej przez PAP frekwencja po godz. 21 przekroczyła 78,4 proc. i była niewiele niższa od rekordowej frekwencji z 1982 roku.

Wstępne wyniki były publikowane w trakcie trwającego liczenia głosów. Najnowsze dane, obejmujące ponad 35 proc. przeliczonych głosów, wskazują na zwycięstwo PP oraz możliwość utworzenia większościowego rządu przez Partię Ludową i Vox. Ostateczny rozkład mandatów może się jeszcze zmienić w miarę dalszego liczenia.