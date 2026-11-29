Izrael zgodził się na rozpoczęcie kolejnego etapu realizacji planu pokojowego dla Strefy Gazy, opracowanego przez administrację prezydenta USA Donalda Trumpa. Na palestyńskim terytorium mają zostać rozmieszczone międzynarodowe siły, których zadaniem będzie m.in. nadzorowanie przestrzegania warunków rozejmu.

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„Gabinet zdecydował dziś wieczorem o zezwoleniu na pierwsze pilotażowe rozmieszczenie ISF w Strefie Gazy” – poinformowało izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, cytowane przez agencję AFP.

Międzynarodowe siły w Strefie Gazy. Kolejny etap planu Donalda Trumpa

Przedstawiciel Rady Pokoju ds. Strefy Gazy Nikołaj Mładenow poinformował, że Izrael podpisał porozumienie regulujące status prawny Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych. Jego zdaniem decyzja ta przybliża realizację celów związanych z demilitaryzacją, transformacją i odbudową palestyńskiego terytorium.

Mładenow zaznaczył, że realizacja porozumienia pozostaje wyzwaniem dla wszystkich stron, a dalsze działania powinny przebiegać zgodnie z kompleksowym planem pokojowym Donalda Trumpa.

Już w lipcu izraelski gabinet bezpieczeństwa zatwierdził kluczowe rozwiązania prawne związane z rozmieszczeniem międzynarodowych sił w Strefie Gazy. Ich obecność przewidziano w 20-punktowym planie pokojowym amerykańskiego prezydenta, zaakceptowanym przez Izrael i Hamas.

Zawieszenie broni w Strefie Gazy. Izrael kontynuuje ataki

Zawieszenie broni w Strefie Gazy obowiązuje od 10 października 2025 r. Mimo zawarcia porozumienia izraelska armia nadal przeprowadza ataki na palestyńskim terytorium, tłumacząc je koniecznością neutralizowania zagrożeń ze strony bojowników.

Wojna rozpoczęła się 7 października 2023 r. po ataku Hamasu i innych palestyńskich organizacji terrorystycznych na południe Izraela, w którym zginęło około 1200 osób.

Według ministerstwa zdrowia Strefy Gazy od początku wojny zginęło ponad 74,8 tys. Palestyńczyków. Jednym z kluczowych elementów porozumienia pokojowego pozostaje rozbrojenie Hamasu.