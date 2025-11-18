Reklama
Rezolucja RB ONZ: W Strefie Gazy mają pojawić się siły międzynarodowe. Sprzeciw Hamasu

Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła przedstawiony przez USA projekt rezolucji popierającej plan pokojowy Donalda Trumpa mający zakończyć wojnę w Strefie Gazy. Na mocy rezolucji w enklawie mają pojawić się międzynarodowe siły stabilizacyjne. Hamas wyraził sprzeciw wobec treści rezolucji.

Publikacja: 18.11.2025 05:29

Mike Waltz, ambasador USA przy ONZ

Foto: REUTERS/Eduardo Munoz

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Co znajduje się w rezolucji RB ONZ ws. Strefy Gazy?
  • Jakie stanowisko zajął Hamas wobec rezolucji ONZ?
  • Jakie było stanowisko Rosji i Chin wobec rezolucji ONZ?
  • Dlaczego Izrael jest sceptyczny wobec rezolucji?

Od 10 października w Strefie Gazy obowiązuje zawieszenie broni, do którego doszło po tym, jak Izrael i Hamas zgodziły się na realizację pierwszego etapu 20-punktowego planu pokojowego przygotowanego przez administrację Donalda Trumpa. W ramach zawieszenia broni Hamas wypuścił wszystkich pozostających na terenie enklawy żywych zakładników, uprowadzonych do Strefy Gazy w czasie ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku i rozpoczął zwracanie zwłok zakładników, którzy zginęli w trakcie niemal dwuletniej wojny. Z kolei izraelska armia biorąca udział w działaniach militarnych w Strefie Gazy wycofała się za wyznaczoną linię. Mimo iż obie strony oskarżały się o naruszanie zasad zawieszenia broni, udało się je dotąd utrzymać (poprzednie zawieszenie broni w Strefie Gazy, które obowiązywało od 19 stycznia, załamało się w marcu).

Plan pokojowy dla Strefy Gazy

Foto: PAP

USA: Rezolucja RB ONZ ws. planu pokojowego Donalda Trumpa wyznacza ścieżkę do palestyńskiego samostanowienia

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ postrzegana jest jako ważny krok dający mandat międzynarodowemu organowi (Radzie Pokoju), który ma tymczasowo nadzorować palestyńską administrację w Strefie Gazy oraz międzynarodowym siłom stabilizacyjnym, które mają pojawić się w enklawie. Siły stabilizacyjne mają wystawić przede wszystkim państwa z rejonu Bliskiego Wschodu. 

Zgodnie z treścią rezolucji państwa członkowskie ONZ mogą delegować swoich przedstawicieli do Rady Pokoju, na czele której stanąć ma Donald Trump. Oprócz nadzoru nad tymczasową palestyńską administracją w Strefie Gazy organ ten ma nadzorować odbudowę enklawy, która w wyniku niemal dwuletnich działań wojennych została praktycznie całkowicie zniszczona. 

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ przewiduje również pojawienie się w Strefie Gazy międzynarodowych sił stabilizacyjnych, które mają być odpowiedzialne za proces demilitaryzacji Strefy Gazy – w ramach tego procesu bojownicy Hamasu mają złożyć broń, a istniejąca w Strefie Gazy infrastruktura wojskowa ma zostać zniszczona. 

Mike Waltz, ambasador USA przy ONZ przekonywał na forum RB ONZ, że rezolucja, zawierająca 20-punktowy plan pokojowy Donalda Trumpa dla Strefy Gazy jako aneks, „wyznacza ścieżkę do palestyńskiego samostanowienia... gdy rakiety ustąpią miejsca gałązkom oliwnym a na politycznym horyzoncie pojawi się szansa na porozumienie”. „Usuwa wpływy Hamasu i zapewnia, że Gaza uwolni się z cienia terroru, dostatnia i bezpieczna” – mówił.

Rezolucja RB ONZ ws. planu pokojowego Donalda Trumpa: Rosja sceptyczna, Hamas jest przeciw

W czasie głosowania nad rezolucją Rosja, posiadająca w RB ONZ prawo weta, wstrzymała się od głosu, choć wcześniej sygnalizowała możliwy sprzeciw wobec rezolucji. Od głosu wstrzymały się również Chiny. Moskwa i Pekin zarzucają rezolucji, że nie precyzuje ona jaką rolę w kwestii przyszłości Strefy Gazy odgrywać będzie ONZ. 

– Rada daje błogosławieństwo inicjatywie USA, na podstawie obietnic Waszyngtonu, powierza całkowitą kontrolę nad Strefą Gazy Radzie Pokoju i międzynarodowym siłom stabilizacyjnym, o których sposobie działania nic dotychczas nie wiemy – mówił przed głosowaniem rosyjski ambasador przy ONZ Wasilij Nebenzia. 

Czytaj więcej

Donald Trump i Beniamin Netanjahu w Knesecie, październik 2025
Polityka
Krucjata Trumpa w obronie Netanjahu. Prezydent USA pisze list do Izaaka Herzoga
Hamas, w wydanym w związku z przyjęciem rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ oświadczeniu, podkreślił, że nie zamierza się rozbroić. Organizacja przekonuje, że jej opór przeciwko Izraelowi jest uprawniony. Przedstawiciele Hamasu ostrzegają, że powierzenie międzynarodowym siłom stabilizacyjnym zadania rozbrojenia Palestyńczyków „pozbawi je neutralności i uczyni z nich stronę konfliktu, wspierającą okupantów”. 

Z kolei władze Autonomii Palestyńskiej wydały oświadczenie, w którym z zadowoleniem przyjmują rezolucję i deklarują, że są gotowe brać udział w jej wdrożeniu. To właśnie pozytywny stosunek Autonomii Palestyńskiej do rezolucji miał być warunkiem powstrzymania się Rosji od weta w RB ONZ. 

Rezolucja budzi kontrowersje w Izraelu, ponieważ zawiera odniesienia dotyczące możliwości stworzenia w przyszłości państwa palestyńskiego, co rząd Beniamina Netanjahu odrzuca. W rezolucji czytamy, że „mogą ostatecznie pojawić się warunki” do tego, by wyznaczyć drogę do palestyńskiego samostanowienia i państwowości, jeżeli Autonomia Palestyńska przeprowadzi program reform i dojdzie do odbudowy Strefy Gazy. 

Zgodnie z rezolucją USA mają doprowadzić do dialogu między Izraelem i Palestyńczykami, którego celem ma być doprowadzenie do porozumienia na rzecz „pokojowej i dostatniej koegzystencji”. 

Trump określił przyjęcie rezolucji „momentem o prawdziwie historycznym znaczeniu”. Dodał, że w najbliższych tygodniach poznamy członków Rady Pokoju. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Konflikt Izraelsko-Palestyński Miejsca Regiony Azja Izrael Organizacje Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) Hamas

Od 10 października w Strefie Gazy obowiązuje zawieszenie broni, do którego doszło po tym, jak Izrael i Hamas zgodziły się na realizację pierwszego etapu 20-punktowego planu pokojowego przygotowanego przez administrację Donalda Trumpa. W ramach zawieszenia broni Hamas wypuścił wszystkich pozostających na terenie enklawy żywych zakładników, uprowadzonych do Strefy Gazy w czasie ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku i rozpoczął zwracanie zwłok zakładników, którzy zginęli w trakcie niemal dwuletniej wojny. Z kolei izraelska armia biorąca udział w działaniach militarnych w Strefie Gazy wycofała się za wyznaczoną linię. Mimo iż obie strony oskarżały się o naruszanie zasad zawieszenia broni, udało się je dotąd utrzymać (poprzednie zawieszenie broni w Strefie Gazy, które obowiązywało od 19 stycznia, załamało się w marcu).

