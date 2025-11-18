Zgodnie z treścią rezolucji państwa członkowskie ONZ mogą delegować swoich przedstawicieli do Rady Pokoju, na czele której stanąć ma Donald Trump. Oprócz nadzoru nad tymczasową palestyńską administracją w Strefie Gazy organ ten ma nadzorować odbudowę enklawy, która w wyniku niemal dwuletnich działań wojennych została praktycznie całkowicie zniszczona.

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ przewiduje również pojawienie się w Strefie Gazy międzynarodowych sił stabilizacyjnych, które mają być odpowiedzialne za proces demilitaryzacji Strefy Gazy – w ramach tego procesu bojownicy Hamasu mają złożyć broń, a istniejąca w Strefie Gazy infrastruktura wojskowa ma zostać zniszczona.

Mike Waltz, ambasador USA przy ONZ przekonywał na forum RB ONZ, że rezolucja, zawierająca 20-punktowy plan pokojowy Donalda Trumpa dla Strefy Gazy jako aneks, „wyznacza ścieżkę do palestyńskiego samostanowienia... gdy rakiety ustąpią miejsca gałązkom oliwnym a na politycznym horyzoncie pojawi się szansa na porozumienie”. „Usuwa wpływy Hamasu i zapewnia, że Gaza uwolni się z cienia terroru, dostatnia i bezpieczna” – mówił.

Rezolucja RB ONZ ws. planu pokojowego Donalda Trumpa: Rosja sceptyczna, Hamas jest przeciw

W czasie głosowania nad rezolucją Rosja, posiadająca w RB ONZ prawo weta, wstrzymała się od głosu, choć wcześniej sygnalizowała możliwy sprzeciw wobec rezolucji. Od głosu wstrzymały się również Chiny. Moskwa i Pekin zarzucają rezolucji, że nie precyzuje ona jaką rolę w kwestii przyszłości Strefy Gazy odgrywać będzie ONZ.

– Rada daje błogosławieństwo inicjatywie USA, na podstawie obietnic Waszyngtonu, powierza całkowitą kontrolę nad Strefą Gazy Radzie Pokoju i międzynarodowym siłom stabilizacyjnym, o których sposobie działania nic dotychczas nie wiemy – mówił przed głosowaniem rosyjski ambasador przy ONZ Wasilij Nebenzia.