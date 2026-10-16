W piątek, po długiej chorobie, zmarła Barbara Gawryluk – autorka książek dla dzieci i młodzieży, tłumaczka oraz dziennikarka radiowa. Informację o jej śmierci przekazała rodzina. Pisarka miała 69 lat.

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Barbara Gawryluk napisała ponad 20 książek dla młodych czytelników. Przełożyła również kilkadziesiąt utworów szwedzkiej literatury dziecięcej i młodzieżowej. Przez ponad 30 lat pracowała także w Radiu Kraków, gdzie prowadziła audycje poświęcone literaturze.

Jej twórczość była wielokrotnie doceniana. W 2009 roku otrzymała Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego za książkę „Zuzanka z pistacjowego domu”. Dwa lata wcześniej jej powieść „Dżok. Legenda o psiej wierności” została wyróżniona przez dziecięce jury Polskiej Sekcji IBBY. Tytuł znalazł się także wśród dziesięciu ważnych książek wybranych z okazji jubileuszu kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”.

Książki Barbary Gawryluk trafiły na Złotą Listę Fundacji ABCXXI. Dziennikarka została również wyróżniona przez Polską Sekcję IBBY za działalność na rzecz upowszechniania czytelnictwa w audycji „Książka na szóstkę”.

Barbara Gawryluk angażowała się także w popularyzowanie szwedzkiej literatury i kultury w Polsce. W uznaniu tych zasług w 2021 roku król Szwecji Karol XVI Gustaw odznaczył ją Krzyżem Kawalerskim klasy I Orderu Gwiazdy Polarnej. W 2025 roku otrzymała Odznaczenie Dumni z Powstańców, przyznawane osobom zasłużonym w pielęgnowaniu pamięci o Powstaniu Warszawskim.

Barbara Gawryluk urodziła się 19 maja 1957 r. w Krakowie. Studiowała filologię szwedzką na Uniwersytecie Jagiellońskim.