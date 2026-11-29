43,7 mld euro. Tyle środków rząd Polski chce pożyczyć od Komisji Europejskiej w ramach unijnego mechanizmu SAFE. To ponad 180 mld zł, z czego do Polski trafiło już prawie 30 mld zł. Zgodnie z deklaracjami przedstawicieli rządu większość pożyczanej kwoty ma trafić do polskich przedsiębiorców. „Środki z programu przeznaczymy na rozwój krajowego przemysłu zbrojeniowego i współpracujących z nim firm, a także na wzmacnianie polskich zdolności technologicznych. Na ten cel trafi aż 89 proc. pozyskanych funduszy”, można przeczytać na stronach rządowych.

Z kolei wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka stwierdziła pod koniec października, że jeśli chodzi o pożyczki z SAFE, to „do 20 października Agencja Uzbrojenia zawarła 39 umów i 12 aneksów na łączną kwotę 120 mld zł. Udział polskiego przemysłu w tych zamówieniach wyniósł 99,5 proc.”.

Tymczasem politycy opozycji krytykowali SAFE, zarzucając m.in., że to program skierowany głównie do przemysłu niemieckiego. „Rządzący uzależniają nas od warunków, które stawia UE. To oznacza w praktyce, że jeśli Polska nie będzie przyjmowała migrantów, to nie będzie pieniędzy. Rząd Donalda Tuska wciska nas w pożyczkę. Dodatkowo ta pożyczka jest zawężona do sprzętu europejskiego, a sprzęt ten najistotniejszy, najbardziej sprawny, to sprzęt amerykański i koreański”, mówił z kolei w czerwcu w Polskim Radiu Mariusz Błaszczak, były minister obrony w rządzie Prawa i Sprawiedliwości.

65 proc. komponentów z Europy

Jak wyglądają fakty? Instrument na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy (SAFE) wprowadzono rozporządzeniem Rady UE z 27 maja 2025 r. W uproszczeniu, Unia Europejska przeznacza na ten cel 150 mld euro. O te nisko oprocentowane, wieloletnie pożyczki wystąpiło 19 państw UE. Niektóre, jak np. Szwecja czy Niemcy, nie przystąpiły do tego mechanizmu, ponieważ samodzielnie są w stanie pożyczyć środki taniej niż Komisja Europejska. W przypadku Polski w stosunku do samodzielnego pożyczania zyskujemy co najmniej jeden punkt procentowy, a dodatkową korzyścią jest długi czas spłacania: 10 lat karencji, podczas której spłacać będziemy tylko odsetki, a później mamy 35 lat na spłatę kapitału.

Celem programu jest „pomóc państwom członkowskim Unii szybko i znacząco zwiększyć inwestycje w obronność poprzez wspólne zamówienia”. Na co można wydawać pożyczane środki? Chodzi o dwie kategorie produktów. W pierwszej są m.in. amunicja i pociski, systemy artyleryjskie, w tym zdolności do precyzyjnych głębokich uderzeń, zdolności w zakresie walki naziemnej i ich systemy wsparcia, w tym wyposażenie żołnierzy i broń piechoty, czy małe drony i powiązane systemy antydronowe. W drugiej: systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, morskie zdolności nawodne i podwodne czy drony inne niż małe i powiązane systemy antydronowe.

Jednak warunkiem jest to, że „we wszystkich kategoriach nie więcej niż 35 proc. kosztów będzie generowane przez komponenty pochodzące spoza UE, Ukrainy lub państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA): Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii”. Poza tym, jak informuje UE, projekty dotyczące drugiej kategorii muszą spełniać bardziej rygorystyczne warunki. Przykładowo, wykonawcy muszą w razie potrzeby posiadać zdolności do modyfikacji sprzętu bez ograniczeń spoza UE.

Z perspektywy Polski, kraju, który z tego mechanizmu zdecydował się pożyczyć najwięcej, kluczowe było to, że do końca maja 2026 r. można było przeprowadzać zakupy w ramach tzw. single procurement, czyli zakupów samodzielnych poszczególnych krajów. To regulacja, o którą staraliśmy się podczas polskiej prezydencji w UE, i to jest właśnie ta furtka, dzięki której ponad 120 mld zł skierowaliśmy w zamówieniach bezpośrednich do polskiego przemysłu i nie potrzebowaliśmy, by oprócz nas byli na ten sprzęt inni chętni. Polska była jednym z nielicznych krajów korzystających z tego rozwiązania.

Teraz podpisujemy kolejne umowy w ramach tzw. zakupów wspólnych. W ten sposób m.in. nabędziemy zestawy przeciwlotnicze Piorun w skarżyskim Mesko wspólnie z Litwą, Łotwą oraz Norwegią czy latające cysterny, samoloty MRTT, wspólnie z Hiszpanią.

Zyskają duzi, zyskają mniejsi

Wiadomo, że Agencja Uzbrojenia, która odpowiada za zdecydowaną większość umów procedowanych w ramach pożyczek SAFE, zakontraktowała ok. 115 mld zł w największym polskim podmiocie przemysłu obronnego, Polskiej Grupie Zbrojeniowej, i ponad 11 mld zł w Grupie WB, czyli największym prywatnym przedsiębiorstwie tego typu.

Oczywiste jest jednak, że na zglobalizowanym rynku zbrojeniowym, gdzie łańcuchy dostaw obejmują wiele krajów, nie wszystkie te środki zostaną w Polsce. Według informacji „Rz”, jeśli chodzi o Grupę WB, to ponad 80 proc. komponentów zostanie w poszczególnych spółkach Grupy albo u ich polskich poddostawców bądź u europejskich dostawców.

Ten odsetek zapewne będzie mniejszy w produktach PGZ. Jaki? Przedstawiciele Grupy nie byli nam w stanie udzielić konkretnej odpowiedzi, co nawet można zrozumieć, ponieważ liczba produktów zakontraktowanych w ostatnim czasie jest olbrzymia, a wcześniej takich wyliczeń nikt od PGZ nie oczekiwał. To się zmienia, m.in. poprzez program SAFE, w którym, jak pisaliśmy wyżej, co najmniej 65 proc. wartości komponentów musi pochodzić z Europy (ściślej: z UE, państw EOG–EFTA lub Ukrainy). W ten trend wpisuje się także rządowy program local content.

Choć nie ma zbiorczych danych dotyczących odsetka „cukru w cukrze”, czyli polskich komponentów w polskich produktach, można spojrzeć na to poprzez konkretne uzbrojenie.

Jednym ze sztandarowych produktów polskiej zbrojeniówki są armatohaubice Krab, które produkuje Huta Stalowa Wola. Jednak wiadomo, że tutaj obawy pojawiały się co do tego, czy ten produkt spełni kryterium 65 proc. „europejskości”. To wynika m.in. z tego, że podwozia są produkowane na koreańskiej licencji i importowane są także silniki. Znacznie lepiej wypada to np. w bojowych wozach piechoty Borsuk, ale tu także kluczowy element, czyli silnik, jest importowany. Trzeba też mieć na uwadze, że choć HSW jest głównym wykonawcą, to skorzysta także sporo innych firm, m.in. odpowiedzialny za wiele rozwiązań hydraulicznych Ponar Wadowice. Z kolei wiadomo, że np. warszawski Transbit, choć jako główny wykonawca podpisał tylko jedną umowę finansowaną z pożyczek SAFE, to w kolejnych kilku projektach jest ważnym podwykonawcą.

Głośno było także o systemie San, który ma służyć głównie do zwalczania bezzałogowców. Wartość tego kontraktu to ok. 15 mld zł. Choć to PGZ jest liderem konsorcjum, to ważnym partnerem jest norweski Kongsberg, do którego trafi zapewne ok. 30 proc. wartości kontraktu. Ale tutaj też są polscy podwykonawcy, jak choćby gdyńska spółka APS.

Ile naprawdę zostanie w Polsce?

Do tej pory nikt dokładnie i wiarygodnie nie policzył, ile z tych ponad 120 mld zł faktycznie zostanie w Polsce. Niezbędne dane mają tylko wykonawcy i ewentualnie Agencja Uzbrojenia, ale przed ich ujawnianiem chroni tajemnica handlowa. W tej kwestii deklaracje polityczne zarówno przedstawicieli rządu, jak i opozycji to tylko… deklaracje i zręczny dobór liczb na potrzeby chwili.

Na pewno z tej kwoty co najmniej kilkadziesiąt mld zł zostanie w polskim przemyśle. Tego, czy będzie to raczej 40 mld zł, czy raczej 80 mld zł, nie wiemy. Wiemy jednak na pewno, że kontrakty sfinansowane z pożyczek z SAFE są dla polskiego przemysłu obronnego niepowtarzalną szansą. Po 1989 r. nie było tak dużej liczby tak dużych kontraktów w tak krótkim czasie. W ostatnich latach pożyczaliśmy miliardy dolarów czy funtów, żeby sfinansować głównie zakupy w Stanach Zjednoczonych i Korei Południowej, ale też Wielkiej Brytanii czy Szwecji. Teraz pożyczamy miliardy euro, z których bardzo duża część zostanie w polskiej zbrojeniówce.

Co zrobić, by taką szansę wykorzystać? Te środki kontraktowane są na zakupy uzbrojenia i z zasady nie mogą być przeznaczone wprost na inwestycje zbrojeniowe. Jednak potencjalne zyski już jak najbardziej tak. By sprostać tak dużym zamówieniom, polskie firmy muszą szybko zwiększać zdolności produkcyjne. To, czy im się uda, będzie wiadomo za ok. 3 lata. Wypada trzymać kciuki, bo to najlepszy sposób na to, by przy kolejnych zamówieniach zbrojeniowych udział naszego przemysłu był jeszcze większy.

Poza tym to podatnik hojną ręką dofinansował PGZ kwotą ok. 10 mld zł poprzez Fundusz Inwestycji Kapitałowych i, co nawet bardziej istotne, to podatnik będzie spłacał pożyczki zaciągane w ramach Instrumentu SAFE. Im więcej produkcji w kraju, tym więcej odprowadzanych podatków i tym łatwiej będzie nam te pożyczki spłacać.