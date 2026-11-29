Materiał powstał we współpracy z PSG

Kilkaset przedstawicieli firm uczestniczyło w Dniu Dostawcy PSG, który 17 listopada odbył się w Warszawie pod hasłem „Partnerstwo zakupowe dla bezpiecznej transformacji energetycznej”. Spotkanie było okazją do rozmowy o polityce zakupowej spółki, planach inwestycyjnych, wymaganiach stawianych dostawcom oraz możliwościach wsparcia finansowego. Nie zabrakło również dyskusji o local contencie i przyszłości rynku gazu w kontekście transformacji energetycznej.

Polska Spółka Gazownictwa (PSG), odpowiedzialna za dystrybucję gazu i rozwój infrastruktury gazowej, zarządza siecią liczącą ponad 215 tys. km gazociągów. Rocznie przeznacza na inwestycje ponad 3 mld zł. Część tych przedsięwzięć finansowana jest ze środków unijnych, m.in. z programu FEnIKS i Krajowego Planu Odbudowy. Skala realizowanych projektów oznacza istotny rynek zamówień dla krajowych przedsiębiorstw.

Polskie firmy bez dodatkowych barier

Działania PSG wpisują się w założenia „Polityki zakupowej państwa na lata 2026–2029”, przyjętej przez Radę Ministrów w kwietniu br. Dokument zakłada m.in. ograniczanie barier dla przedsiębiorców, poprawę warunków finansowania kontraktów oraz zwiększanie udziału krajowych firm w realizacji inwestycji publicznych.

Jak podaje spółka, udział komponentu krajowego w jej inwestycjach wynosi 93,17 proc. PSG prowadzi rocznie około 4 tys. postępowań zakupowych i współpracuje z ponad 2,5 tys. firm.

– Dzięki polityce zakupowej państwa zamówienia publiczne mają stać się skuteczniejszym narzędziem budowania konkurencyjności gospodarki i odporności państwa. Zakupy publiczne przestały być wyłącznie instrumentem wydatkowania środków i zaspokajania konkretnych potrzeb zakupowych. Stają się bardzo ważnym narzędziem wspierania polskiej gospodarki. Mają również ogromny wpływ na budowanie bezpieczeństwa państwa. Po raz pierwszy w historii naszego systemu zamówień publicznych państwo polskie zaczęło jasno wyznaczać konkretne cele – mówiła podczas Dnia Dostawcy Agnieszka Olszewska, prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Dla PSG local content oznacza przede wszystkim wzmacnianie konkurencyjności i odporności krajowej gospodarki. Spółka podkreśla, że nie chodzi o automatyczne uprzywilejowanie rodzimych przedsiębiorstw, ale o stworzenie im warunków do konkurowania na równych zasadach.

– Ta odporność polega na zmianie myślenia. Po naszych doświadczeniach widzimy, że nie musimy nikogo faworyzować. Nasi przedsiębiorcy, nasi partnerzy potrafią konkurować, potrafią realizować najlepsze, najtrudniejsze i najbardziej złożone projekty. Nie możemy jednak stawiać im barier. Dlatego staramy się prowadzić dialog z wykonawcami i korzystać ze sprawdzonych rozwiązań – mówił Szymon Paweł Moś, prezes zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.

Wskaźnik komponentu krajowego na poziomie 93,17 proc. został oszacowany przez PSG zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Aktywów Państwowych. Jak podkreśla prezes spółki, jest on efektem konsekwentnego eliminowania nieuzasadnionych barier we współpracy z rynkiem, przy jednoczesnym zabezpieczaniu interesów przedsiębiorstwa.

Istotne znaczenie ma również przewidywalność inwestycji. Roczne nakłady przekraczające 3 mld zł oraz odpowiednio wczesne informowanie o planowanych przedsięwzięciach pozwalają krajowym firmom przygotowywać się do udziału w postępowaniach, rozwijać kompetencje i planować skalę działalności.

Równe zasady i większa przewidywalność

PSG zwraca uwagę, że istotnym elementem polityki zakupowej jest odpowiednie konstruowanie warunków umów. Chodzi o to, by nie nakładały one na wykonawców nieuzasadnionych obciążeń, które mogłyby ograniczać ich możliwości rozwoju.

– Nie chodzi zatem o automatyczne preferowanie polskich firm, ale o usuwanie barier utrudniających im konkurowanie na równych zasadach – podkreśla Szymon Paweł Moś.

Kryteria oceny ofert są każdorazowo dostosowywane do specyfiki postępowania. Cena pozostaje ważnym elementem wyboru wykonawcy, jednak w przypadku bardziej złożonych projektów coraz większe znaczenie mają również kryteria jakościowe, techniczne oraz wartość proponowanego rozwiązania.

Spółka stara się także wydłużać horyzont planowania i z wyprzedzeniem informować rynek o planowanych inwestycjach. Od początku roku wykorzystuje w tym celu platformę zakupową CONNECT, stosowaną w całej Grupie Kapitałowej Orlen, do której należy PSG. Rozwiązanie ma usprawniać procesy zakupowe, ułatwiać dostawcom dostęp do informacji i zwiększać elastyczność postępowań.

Dla przedsiębiorców wcześniejsza informacja o planowanych zamówieniach oznacza możliwość lepszego przygotowania zasobów, inwestycji, polityki zatrudnienia i rozwoju kompetencji. Znaczenie ma również równomierne rozłożenie postępowań w ciągu roku oraz regularny dialog z rynkiem.

Faktoring odwrotny poprawia płynność wykonawców

Jedną z najważniejszych barier, z jakimi mierzą się mniejsze przedsiębiorstwa uczestniczące w dużych projektach infrastrukturalnych, jest dostęp do finansowania. Długie terminy realizacji kontraktów, konieczność zapewnienia gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych czy wysokie wymagania kredytowe mogą ograniczać ich możliwości konkurowania z większymi podmiotami.

PSG od kilku lat wdraża rozwiązania mające poprawiać płynność finansową wykonawców i ograniczać ryzyka związane z realizacją wieloletnich kontraktów. W przypadku bardziej złożonych przedsięwzięć stosuje rozliczenia częściowe oparte na kamieniach milowych i odbiorach etapowych. Dzięki temu znaczna część wynagrodzenia może być wypłacana jeszcze w trakcie realizacji umowy.

Spółka wykorzystuje również waloryzację wynagrodzeń w kontraktach długoterminowych, ogranicza stosowanie wadium do uzasadnionych przypadków i utrzymuje proporcjonalne wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Ważnym instrumentem jest także faktoring odwrotny, wdrożony przez PSG we współpracy z sektorem bankowym. Mechanizm pozwala wykonawcom i dostawcom szybciej uzyskiwać środki za zrealizowane prace, bez konieczności samodzielnego organizowania finansowania w takim samym zakresie jak w tradycyjnym modelu rozliczeń. W praktyce oznacza to możliwość poprawy płynności, a tym samym bezpieczniejszego planowania kolejnych zleceń, zatrudnienia i inwestycji.

– Wiemy, jak ważna jest płynność finansowa dla polskich przedsiębiorców, którzy muszą konkurować często z wielkimi graczami, którzy mogą sobie znacznie bardziej pozwolić na to, aby dzięki swojej płynności finansowej realizować szereg zadań inwestycyjnych. Barierą są często duże wymagania kredytowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe. Duże firmy mają dużo większą płynność, dużo łatwiej jest im ją zapewnić – podkreśla prezes PSG.

Jak podkreśla spółka, rozwiązania finansowe mają wspierać przede wszystkim tych dostawców i wykonawców, którzy spełniają wymagania jakościowe i są w stanie realizować powierzone im zadania. Celem jest ograniczanie barier finansowych, które mogłyby utrudniać im udział w dużych przedsięwzięciach infrastrukturalnych.

Dialog z dostawcami będzie kontynuowany

Dzień Dostawcy wpisuje się w szerszy program współpracy PSG z krajowym rynkiem. Spółka organizuje w ciągu roku dziesiątki spotkań, podczas których przedstawia procedury zakupowe, wymagania oraz plany inwestycyjne. Łącznie uczestniczy w nich ponad tysiąc podmiotów.

Listopadowe wydarzenie nie było ostatnim tego typu spotkaniem. PSG zapowiada kontynuację dialogu z dostawcami i kolejne inicjatywy w przyszłym roku.

Spółka od początku aktywnie uczestniczy również w inicjatywie Ministerstwa Aktywów Państwowych „Local Content. Z korzyścią dla Polski”. Jej celem jest systemowe wzmacnianie udziału polskich przedsiębiorstw, w tym dostawców technologii, w kluczowych inwestycjach infrastrukturalnych i przemysłowych realizowanych w kraju.

Program nie zakłada zamykania rynku ani ograniczania współpracy międzynarodowej. Jego realizacja ma odbywać się z poszanowaniem zasad obowiązujących w Unii Europejskiej i na jednolitym rynku.

Jednym z narzędzi wdrażania tej polityki jest przygotowany przez MAP Kodeks Dobrych Praktyk Local Content, zawierający wytyczne dla spółek z udziałem Skarbu Państwa. Ministerstwo, we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym, uruchomiło również pilotażowy program pomiaru udziału komponentu krajowego w inwestycjach największych spółek energetycznych. W kolejnych etapach ma on zostać rozszerzony na następne firmy i branże.

Przykład PSG pokazuje, że zwiększanie udziału krajowych przedsiębiorstw w inwestycjach infrastrukturalnych nie sprowadza się wyłącznie do deklaracji czy zapisów w strategiach. Równie ważne są przewidywalność zamówień, przejrzyste procedury, partnerskie warunki kontraktowe i dostęp do finansowania. To właśnie te elementy mogą decydować o tym, czy polskie firmy będą w stanie nie tylko uczestniczyć w dużych projektach, ale także rozwijać się wraz z nimi.

wspierających polskich wykonawców jest faktoring odwrotny, pozwalający szybciej uzyskać należności za wykonane prace.

Materiał powstał we współpracy z PSG