Z informacji, które „Rzeczpospolita” publikuje jako pierwsza, wynika, że powołanie Polsko-Czeskiej Rady Biznesu zainicjowano 20 października w ambasadzie Czech w Warszawie. Rozpoczęcie działalności Rady zaplanowano na 2027 r.

Wśród założycieli znalazły się firmy reprezentujące m.in. branżę finansów, e-commerce, przemysł obronny, transport, infrastrukturę dla biznesu i technologie kosmiczne. Mowa o takich firmach jak Allegro, PPF Group, ComStellation, Penta Investments, Eurowag, Czechoslovak Group, Accolade, ŠKODA GROUP, PBS Group, RENOMIA, VeloBank i Creotech Instruments.

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Polska drugim największym partnerem handlowym Czech, Czesi drugim najważniejszym odbiorcą polskiego eksportu

Od 2017 r. Polska nieprzerwanie pozostaje drugim, po Niemczech, partnerem handlowym Czech. Z kolei Czesi są drugim najważniejszym odbiorcą polskiego eksportu. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, Czesi odpowiadali za 6,3 proc. naszej sprzedaży zagranicznej oraz 3,1 proc. naszego importu (siódme miejsce). Tylko w okresie styczeń–sierpień obroty towarowe między obiema gospodarkami przekroczyły 100 mld zł. W całym zeszłym roku, według danych Eurostatu, wartość obrotu handlowego Polski z Czechami wyniosła 39 mld euro, czyli ok. 170 mld zł. Z kolei w latach 2019–2025 polski eksport na rynek czeski wzrósł o 55 proc.

Mimo tego dotychczas nie funkcjonowała izba komercyjna czy handlowa, która wspierałaby obustronne relacje gospodarcze.

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Weszliśmy w „Złoty wiek” relacji Polski z Czechami

Jan Růžička, reprezentujący czeską spółkę PPF Group, zauważa, że relacje polsko-czeskie przeżywają dziś swój „złoty wiek”.

– Nasze gospodarki rosną, mimo problemów, z jakimi mierzy się Europa Zachodnia, zwłaszcza Niemcy. Polskie firmy inwestują w Czechach, a czescy przedsiębiorcy w Polsce. (…) Razem możemy być silniejsi i stworzyć nową oś gospodarczą Europy, łączącą Warszawę i Pragę – mówi Růžička.

Celem Polsko-Czeskiej Rady Biznesu, jak czytamy w oficjalnym komunikacie, będzie rozwijanie wspólnych projektów przemysłowych i technologicznych, budowa transgranicznych łańcuchów dostaw oraz inwestycje w strategicznych sektorach, w tym obronności i zaawansowanych technologiach. Rada ma również wypracowywać wspólne rekomendacje dla rządów dotyczące regulacji, barier inwestycyjnych i konkurencyjności obu gospodarek. W założeniu współpraca biznesowa ma się przełożyć także na silniejszy, wspólny głos Polski i Czech na forum europejskim.

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Grzegorz Czapski ze spółki Allegro wskazuje, że dla polskiego giganta branży e-commerce Czechy są kluczowym rynkiem.

– Podpisanie listu intencyjnego to ważny krok w stronę stworzenia stałego zaplecza instytucjonalnego dla tak dynamicznie rosnącej współpracy gospodarczej. Wierzymy, że Polsko-Czeska Rada Biznesu stanie się katalizatorem nowych inicjatyw, które wzmocnią konkurencyjność całego naszego regionu – mówi Czapski.

Zacieśniające się więzy między oboma państwami widać też na poziomie społecznym. Wg badania CVVM z początku tego roku, 81 proc. Czechów wskazało Polskę jako sojusznika. Rośnie również liczba czeskich turystów, którzy odwiedzają Polskę. O ile w 2021 r. było to 98 tys. osób, to w 2025 r. już 482 tys.