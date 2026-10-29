W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Najnowocześniejsze chipy będą produkowane w Unii Europejskiej

Komisja Europejska zatwierdziła 319 mln euro pomocy państwowej dla firmy Infineon Technologies. Pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację istniejącego zakładu produkującego półprzewodniki w austriackim Villach. Jak informuje „The Brussels Times”, inwestycja ma umożliwić uruchomienie pierwszej na świecie fabryki masowo produkującej układy mocy z azotku galu na waflach o średnicy 300 mm.

Nowa technologia może mieć duże znaczenie między innymi dla rynku samochodów elektrycznych. Dzięki wykorzystaniu azotku galu możliwe będzie tworzenie mniejszych, lżejszych i bardziej wydajnych układów zasilania. To istotny krok w rozwoju nowoczesnej elektroniki, która znajduje zastosowanie w coraz większej liczbie urządzeń i sektorów gospodarki.

Inwestycja wpisuje się w cele Europejskiego aktu w sprawie czipów (European Chips Act). Unia Europejska chce, aby do 2030 r. europejscy producenci odpowiadali za 20 proc. światowego rynku półprzewodników. Realizacja tego założenia będzie wymagała zarówno inwestycji globalnych koncernów, takich jak TSMC i Intel, jak i rozwoju europejskich firm, w tym Infineon Technologies oraz francusko-włoskiego STMicroelectronics.

Szansę na rozwój w tym obszarze ma również Polska. Kraj dysponuje technologią umożliwiającą wzrost monokryształów azotku galu o rekordowo niskiej gęstości defektów. Może to mieć znaczenie dla rozwoju zaawansowanych półprzewodników i wzmacniania pozycji Europy w produkcji nowoczesnych układów elektronicznych.

Przemysł energochłonny otrzyma miliardy złotych wsparcia

Polski przemysł energochłonny może liczyć na kolejne mechanizmy pomocy. Urząd Regulacji Energetyki przyznał blisko 2,2 mld zł rekompensat za wysokie ceny energii w 2025 r.. Równolegle rząd przygotował następny program, który ma wesprzeć przedsiębiorstwa z sektorów energochłonnych w latach 2027–2030.

Zgodnie z założeniami ustawy łączna wartość nowego wsparcia ma wynieść 4,8 mld zł. Pomoc ma ograniczyć obciążenia firm ponoszących wysokie koszty energii, które wpływają na ich konkurencyjność i możliwości prowadzenia działalności. Dla przedsiębiorstw przemysłowych istotne znaczenie ma jednak nie tylko sama wysokość pomocy, lecz także zasady jej przyznawania i źródło finansowania.

Jak pisze Bartłomiej Sawicki w „Rzeczpospolitej”, Senat uwzględnił propozycje zmian zgłaszane przez Hutniczą Izbę Przemysłowo-Handlową oraz Federację Przedsiębiorców Polskich. Może to zwiększyć szanse na uzyskanie pozytywnej rekomendacji dotyczącej podpisu prezydenta pod ustawą.

Wciąż pozostają jednak wątpliwości związane z planowaną podwyżką stawki podatku CIT, z której finansowana ma być część programu. Zastrzeżenia dotyczą między innymi tego, że nie wszystkie środki mają bezpośrednio trafić na wsparcie branż energochłonnych, ponieważ część zasili budżet. Ostateczny kształt przepisów będzie więc ważny zarówno dla firm oczekujących pomocy, jak i dla oceny kosztów całego mechanizmu.

Kolejne wsparcie dla spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej

W Raciborzu ogłoszono decyzje dotyczące wsparcia inwestycji trzech spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej: Jelcza, Rosomaka i Bumaru-Łabędy. Łączna wartość planowanych inwestycji wynosi blisko 1,3 mld zł, a rządowe wsparcie ma sięgnąć niemal 400 mln zł.

Jak informuje Maciej Miłosz w „Rzeczpospolitej”, pomoc nie będzie miała formy bezpośredniego przekazania gotówki. Zastosowany zostanie mechanizm zwolnień podatkowych, który ma wesprzeć realizację planów inwestycyjnych spółek.

Inwestycje dotyczą przedsiębiorstw działających w polskim sektorze zbrojeniowym. Wsparcie ma ułatwić im realizację projektów rozwojowych i zwiększyć możliwości prowadzenia działalności produkcyjnej. Wartość przedsięwzięć pokazuje skalę zaangażowania państwa w rozwój krajowego przemysłu obronnego.

Pomoc dla Jelcza, Rosomaka i Bumaru-Łabędy to jeden z elementów szerszych działań wspierających polskie firmy przemysłowe. W tym przypadku kluczowe znaczenie będzie miało przełożenie zapowiedzianych inwestycji na rzeczywistą realizację projektów i rozwój potencjału produkcyjnego spółek.

WIG osiągnął najwyższy poziom w historii. Banki wspierają GPW

Pierwsza połowa tygodnia okazała się udana dla warszawskiej giełdy. W środę indeks szerokiego rynku WIG wzrósł do najwyższego poziomu w historii. Jednym z czynników wspierających notowania była poprawa nastawienia inwestorów do sektora bankowego, związana między innymi z obiecującymi wynikami mBanku.

Wzrosty nie objęły jednak wszystkich spółek. Podczas gdy banki radziły sobie dobrze, Kruk i Budimex zanotowały spadki przekraczające 7 proc. Słabiej prezentowały się również akcje Dino oraz przedsiębiorstw energetycznych, w tym Orlenu.

Analitycy oceniają jednak, że perspektywy polskiego rynku akcji pozostają korzystne. Nawet krótkotrwałe zatrzymanie wzrostów nie musi przekreślać pozytywnego obrazu GPW w oczach krajowych i zagranicznych inwestorów. Znaczenie mają zarówno poziom wycen spółek, jak i oczekiwania dotyczące poprawy ich wyników finansowych.

Marek Kaźmierczak z VIG/C-Quadrat TFI wskazuje, że polski rynek akcji łączy niewygórowane wyceny z atrakcyjną dynamiką poprawy zysków. W jego ocenie trudno obecnie wskazać poważne zagrożenia dla polskich akcji.

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„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.