Kolumbarium to cmentarna budowla, najczęściej w formie ściany z niszami, w których umieszcza się urny z prochami zmarłych. Takie obiekty można spotkać na coraz większej liczbie polskich nekropolii, a przede wszystkim na cmentarzach komunalnych w dużych miastach. Jednocześnie wraz z upowszechnianiem się kremacji rośnie zapotrzebowanie na miejsca do składania urn.

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Z czego wynika popularność kolumbariów?

Jednym z głównych powodów są niższe koszty organizacji pogrzebu. Nisza w kolumbarium zazwyczaj kosztuje znacznie mniej niż tradycyjny grób z nagrobkiem. Cena różni się jednak w zależności od lokalizacji cmentarza, pojemności i okresu udostępnienia. Dla przykładu udostępnienie niszy w kolumbarium na okres 20 lat na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie kosztuje 5100 zł. Na Cmentarzu Komunalnym Południowym cena różni się w zależności od wielkości niszy i wynosi od 2250 zł do 4300 zł.

Koszty są znacznie niższe w mniejszych miastach. Przykładowo w Sosnowcu na cmentarzu Parafii Podwyższenia Św. Krzyża opłata to 600 zł. Do tej kwoty, niezależnie od lokalizacji, trzeba doliczyć m.in. koszty kremacji, urny oraz pozostałe usługi pogrzebowe. Zazwyczaj jednak można zaoszczędzić od kilku do kilkunastu tysięcy zł w porównaniu z tradycyjnym pochówkiem.

Popularność kolumbariów wynika również z tego, że pozwalają zaoszczędzić sporo miejsca na cmentarzu. Na tej samej powierzchni można bowiem pochować znacznie więcej osób niż w grobach tradycyjnych. To bardzo ważny aspekt, biorąc pod uwagę to, że liczba wolnych miejsc na cmentarzach coraz bardziej się kurczy, a liczba zgonów rośnie. Według szacunków GUS obecnie odnotowuje się ich około 400 tys. rocznie. Do 2045 roku ta liczba może już jednak przekroczyć 500 tys. Dla niektórych osób istotnym argumentem na rzecz kolumbariów może okazać się również łatwiejsze utrzymanie miejsca pochówku. Bliscy nie muszą już zajmować się nagrobkiem ani porządkować jego otoczenia.

Cmentarze coraz szybciej się zapełniają. Resort proponuje zmiany

Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, z uwagi na to, że wolna powierzchnia coraz szybciej się kurczy, rząd pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Ministerstwo Rozwoju i Technologii chciałoby dopuścić inne niż tradycyjne formy pochówku, m.in. możliwość przechowywania urn w domach i rozsypywania prochów poza cmentarzami.

Jak podkreśla resort, obecnie obowiązująca ustawa pochodzi z 1959 roku i nie odpowiada dzisiejszym oczekiwaniom społecznym. Projekt nie został póki co wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu, ale ministerstwo ma kontynuować prace nad jego zmienioną wersją.