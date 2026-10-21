Wśród niedozwolonych opłat wojewoda zachodniopomorski wymienił pobieranie należności za wjazd samochodem na teren cmentarza, udostępnienie chłodni, kaplicy czy sali pożegnań, a także ponowne opłaty za miejsce w kolumbarium. 

Wojewoda kwestionuje opłaty na cmentarzach w Koszalinie

Wojewoda zachodniopomorski uchylił zapisy w zarządzeniu prezydenta Koszalina dotyczące tej kwestii. Jak wskazuje, samorządy nie mogą nakładać na mieszkańców dowolnych opłat za funkcjonowanie cmentarzy komunalnych.

Wicewojewoda zachodniopomorski, Dawid Krystek, w rozstrzygnięciu nadzorczym z 5 maja 2026 r. stwierdził nieważność części zarządzenia Prezydenta Miasta Koszalina z 27 marca 2026 r. „Organ gminy może zatem ustalić tylko takie opłaty, które są związane z pochowaniem zwłok, a nie jakiekolwiek opłaty związane z prowadzeniem cmentarza, czy też za każde dochowanie do grobu już opłaconego na wskazany okres 20 lat” – brzmi cytat z wyroku.

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Jakich opłat zabraniają przepisy?

Wojewoda uznał, że władze miasta nie mogą nakładać na mieszkańców i firmy pogrzebowe dodatkowych kosztów za korzystanie z cmentarza komunalnego, takich jak:

  • Wjazd na teren cmentarza – dotyczy opłat za wjazd samochodami osobowymi, w tym pobieranych od seniorów powyżej 75. roku życia oraz osób z niepełnosprawnościami, a także za auta zakładów kamieniarskich i pogrzebowych;
  • Infrastruktura cmentarna – nieuprawnione jest pobieranie opłat za udostępnienie kaplicy na czas ceremonii, sali pożegnań, chłodni do przechowywania zwłok oraz sali sekcyjnej;
  • Kwestie formalne i kancelaryjne – zakazano pobierania opłat za rejestrację danych w księgach cmentarnych oraz każdy dodatkowy wpis;
  • Kolumbaria i dochowanie urn – uzależnianie dochowania urny do istniejącego już i opłaconego grobu od dodatkowych opłat, a także żądanie ponownych opłat za przedłużenie prawa do niszy w kolumbarium po 20 latach uznano za sprzeczne z przepisami.

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Gmina może pobierać opłaty tylko za pochówek, nie za prowadzenie cmentarza

W uzasadnieniu decyzji wojewoda odwołał się do linii orzeczniczej sądów administracyjnych. Przywołuje wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 22 lipca 2025 r. (sygn. akt II SA/Ol 278/25). Zgodnie z przepisami:

  • Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma prawo ustalać wyłącznie opłaty bezpośrednio związane z pochowaniem zwłok;
  • Gmina nie może samowolnie przerzucać na mieszkańców ogólnych kosztów funkcjonowania i utrzymania cmentarza komunalnego;
  • Jeśli dany grób lub miejsce zostało już opłacone na okres 20 lat, samorząd nie powinien doliczać opłat za każde kolejne dochowanie urny czy zwłok w tym okresie.