Niedozwolone opłaty na cmentarzach. Ważna decyzja wojewody zachodniopomorskiego
Wśród niedozwolonych opłat wojewoda zachodniopomorski wymienił pobieranie należności za wjazd samochodem na teren cmentarza, udostępnienie chłodni, kaplicy czy sali pożegnań, a także ponowne opłaty za miejsce w kolumbarium.
Wojewoda zachodniopomorski uchylił zapisy w zarządzeniu prezydenta Koszalina dotyczące tej kwestii. Jak wskazuje, samorządy nie mogą nakładać na mieszkańców dowolnych opłat za funkcjonowanie cmentarzy komunalnych.
Wicewojewoda zachodniopomorski, Dawid Krystek, w rozstrzygnięciu nadzorczym z 5 maja 2026 r. stwierdził nieważność części zarządzenia Prezydenta Miasta Koszalina z 27 marca 2026 r. „Organ gminy może zatem ustalić tylko takie opłaty, które są związane z pochowaniem zwłok, a nie jakiekolwiek opłaty związane z prowadzeniem cmentarza, czy też za każde dochowanie do grobu już opłaconego na wskazany okres 20 lat” – brzmi cytat z wyroku.
Czytaj więcej
Pracownikom przysługuje w grudniu dodatkowy dzień wolny od pracy za drugi dzień świąt Bożego Narodzenia przypadający w tym roku w sobotę. Dla częśc...
Wojewoda uznał, że władze miasta nie mogą nakładać na mieszkańców i firmy pogrzebowe dodatkowych kosztów za korzystanie z cmentarza komunalnego, takich jak:
Czytaj więcej
Po chłodnym początku tygodnia do Polski napłynie cieplejsze powietrze. Na południu kraju termometry mogą pokazać nawet 20 stopni Celsjusza. Pod kon...
W uzasadnieniu decyzji wojewoda odwołał się do linii orzeczniczej sądów administracyjnych. Przywołuje wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 22 lipca 2025 r. (sygn. akt II SA/Ol 278/25). Zgodnie z przepisami:
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas