Premiera wyznaczył termin dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę dla członków korpusu służby cywilnej. Pozostałym pracownikom datę odbioru wskaże pracodawca.

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Dodatkowy dzień wolny dla pracowników w grudniu. Komu przysługuje?

Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia jest ustawowo wolny od pracy. W 2026 r. 26 grudnia wypada w sobotę. W takim przypadku wszystkim pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę przysługuje dodatkowy dzień wolny.

Według Kodeksu pracy każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Jeżeli przypada ono w sobotę, pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi innego dnia wolnego.

26 grudnia będzie drugim w tym roku świętem przypadającym w sobotę. Pierwszym z nich był 15 sierpnia, czyli święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Święto Wojska Polskiego.

Przepisy mówią, kiedy można odebrać dzień wolny

Pracownicy nie mogą dowolnie wybrać sobie terminu dodatkowego dnia wolnego za święto wypadające w sobotę. Zwykle wyznacza go pracodawca. „Pracodawca – aby zachować prawidłowy wymiar czasu pracy – musi wyznaczyć pracownikowi dzień wolny w terminie ustalonym przez siebie w trybie jednostronnej decyzji bądź indywidualnie w porozumieniu z pracownikiem” – tłumaczy Państwowa Inspekcja Pracy.

Znaczenie ma przy tym okres rozliczeniowy obowiązujący w firmie. Jeśli jest on jednomiesięczny, a tak zdarza się najczęściej, to zgodnie z przepisami dzień wolny za święto w sobotę musi zostać wyznaczony w tym samym miesiącu. W przypadku święta przypadającego w grudniu powinien być to zatem termin grudniowy.

Jeśli jednak u pracodawcy obowiązuje kilkumiesięczny okres rozliczeniowy, dzień wolny za święto przypadające w sobotę może być wykorzystany w dowolnym miesiącu, nie później jednak niż do końca obowiązującego w firmie okresu rozliczeniowego.

Dodatkowy dzień wolny dla urzędników i 5-dniowy weekend. Premier wyznaczył termin

W przypadku zatrudnionych w administracji rządowej premier wyznaczył już termin. Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów w przypadku członków korpusu służby cywilnej dodatkowym dniem wolnym za święto przypadające w sobotę 26 grudnia będzie poniedziałek 28 grudnia 2026 r.

Mowa tu o osobach zatrudnionych w około 1800 urzędach administracji rządowej, m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstwach, urzędach wojewódzkich, izbach administracji skarbowej oraz komendach i inspektoratach. Dla tej grupy pracowników będzie to okazja do długiego 5-dniowego weekendu: od czwartku 24 grudnia do poniedziałku 28 grudnia. Na tę samą datę może zdecydować się również wiele prywatnych firm.

Dni ustawowo wolne od pracy w listopadzie i grudniu 2026 r.

Do końca roku pozostało pięć dni ustawowo wolnych od pracy. Będą to: