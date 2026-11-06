Popeyes działa w Polsce od 2023 r. W połowie września sieć otworzyła w centrum Warszawy swoją 47. restaurację w kraju. To zarazem największy lokal marki w Europie Środkowo-Wschodniej. Popeyes powstał w 1972 r. w Nowym Orleanie i obecnie funkcjonuje jako międzynarodowa sieć restauracji szybkiej obsługi specjalizująca się w daniach z kurczaka.

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Popeyes wchodzi do Gdańska z dwiema restauracjami

Pierwsze gdańskie restauracje powstaną w Galerii Metropolia przy ul. Jana Kilińskiego 4 oraz w Galerii Bałtyckiej przy al. Grunwaldzkiej 141. Oba te miejsca zaoferują pełne menu marki, które opiera się na kuchni Luizjany i nowoorleańskiej tradycji kulinarnej. Specjalnością Popeyes jest kurczak marynowany przez 12 godzin w przyprawach Cajun. W karcie znajdą się również kanapka Chicken Sandwich podawana w bułce brioche, polędwiczki Tenders i frytki Cajun. Póki co firma nie ujawniła dokładnej daty otwarcia restauracji w Gdańsku.

Jak informuje Wirtualna Polska, Popeyes planuje również otworzyć drugi lokal w Galerii Krakowskiej oraz punkt w Galerii Jurajskiej w Częstochowie. Z kolei na MOP Emilianów przy trasie S8 zacznie działać wolnostojąca restauracja, z której kierowcy będą mogli odbierać zamówienia bez konieczności wysiadania z samochodu.

Do Polski wejdą również inne znane sieciówki

Jak pisaliśmy jakiś czas temu w Rzeczpospolitej, do Polski mają wejść również inne amerykańskie sieci gastronomiczne, w tym Wingstop, który poszukuje lokali m.in. w Trójmieście, Warszawie i Poznaniu. Do debiutu przygotowuje się także Wendy’s, a AmRest planuje ponownie wprowadzić na polski rynek Taco Bell.

Według danych Dun & Bradstreet w 2022 r. w Polsce działało 82,7 tys. placówek gastronomicznych, a po pierwszym półroczu 2026 r. ich liczba po raz pierwszy przekroczyła 100 tys.