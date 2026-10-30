W ogrodzie zoologicznym Multi Zoo w pobliżu Islamabadu powstała kawiarnia „Kawa z Alpaką”. Goście mogą napić się kawy i zjeść coś słodkiego, obserwując zwierzęta spacerujące tuż obok stolików. Alpaki podchodzą do ogrodzenia, wyciągają szyje w stronę odwiedzających i chętnie przyjmują podawane im przysmaki.

Jak podaje Euronews, atrakcja cieszy się zainteresowaniem szczególnie wśród rodzin z dziećmi. Odwiedzający mogą z bliska oglądać, głaskać i karmić zwierzęta. Wśród alpak o białym, brązowym i ciemnym umaszczeniu również młode osobniki, które przyciągają uwagę najmłodszych gości.

Czytaj więcej

fot. RachelH_
Społeczeństwo
Kocie wyspy

Według przedstawicieli zoo sprowadzono do niego dziesięć alpak z zagranicy. Właściciele zapewniają, że to jedyne takie stado w Pakistanie. W tej samej przestrzeni przebywają również lamy.

Alpaki w Pakistanie. Największym wyzwaniem okazały się upały

Sprowadzenie zwierząt do Pakistanu wymagało specjalnych przygotowań. Alpaki pochodzą z górskich terenów Ameryki Południowej, gdzie panuje znacznie chłodniejszy klimat niż w Islamabadzie. Latem temperatury w stolicy Pakistanu mogą przekraczać 40 stopni Celsjusza.

Czytaj więcej

Budapeszt – kawiarnia ze zwierzętami zamknięta
Zanim Wyjedziesz
Budapeszt – kawiarnia ze zwierzętami zamknięta

Dyrektor generalny Multi Zoo Muhammad Younas wyjaśnił, że zwierzęta przybyły do ogrodu zoologicznego właśnie latem. Aby zapewnić im odpowiednie warunki, pracownicy zainstalowali wokół ich wybiegu urządzenia chłodzące powietrze.

Kawa z alpakami. Zwierzęta można oglądać z bliska

Nowa atrakcja łączy tradycyjną kawiarnię z możliwością bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami. Zamiast oglądać alpaki wyłącznie z daleka, goście mogą obserwować ich zachowanie, kiedy odpoczywają, spacerują po wybiegu lub podchodzą do ogrodzenia.

Alpaki, znane z łagodnego usposobienia i charakterystycznego wyglądu, hodowane przede wszystkim ze względu na wełnę. W ostatnich latach zyskały również popularność jako zwierzęta wykorzystywane w turystyce i rekreacji.