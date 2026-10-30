W ogrodzie zoologicznym Multi Zoo w pobliżu Islamabadu powstała kawiarnia „Kawa z Alpaką”. Goście mogą napić się kawy i zjeść coś słodkiego, obserwując zwierzęta spacerujące tuż obok stolików. Alpaki podchodzą do ogrodzenia, wyciągają szyje w stronę odwiedzających i chętnie przyjmują podawane im przysmaki.
Jak podaje Euronews, atrakcja cieszy się zainteresowaniem szczególnie wśród rodzin z dziećmi. Odwiedzający mogą z bliska oglądać, głaskać i karmić zwierzęta. Wśród alpak o białym, brązowym i ciemnym umaszczeniu są również młode osobniki, które przyciągają uwagę najmłodszych gości.
Czytaj więcej
W Japonii, kraju, który stworzył Hello Kitty, popularność kotów jest bezdyskusyjna. Miłośnicy tych zwierząt z pewnością z radością wybraliby się na...
Według przedstawicieli zoo sprowadzono do niego dziesięć alpak z zagranicy. Właściciele zapewniają, że to jedyne takie stado w Pakistanie. W tej samej przestrzeni przebywają również lamy.
Sprowadzenie zwierząt do Pakistanu wymagało specjalnych przygotowań. Alpaki pochodzą z górskich terenów Ameryki Południowej, gdzie panuje znacznie chłodniejszy klimat niż w Islamabadzie. Latem temperatury w stolicy Pakistanu mogą przekraczać 40 stopni Celsjusza.
Czytaj więcej
Działalność kawiarni w Budapeszcie, w której można było głaskać różne zwierzęta, zawieszono ze skutkiem natychmiastowym po publikacji artykułu, z k...
Dyrektor generalny Multi Zoo Muhammad Younas wyjaśnił, że zwierzęta przybyły do ogrodu zoologicznego właśnie latem. Aby zapewnić im odpowiednie warunki, pracownicy zainstalowali wokół ich wybiegu urządzenia chłodzące powietrze.
Nowa atrakcja łączy tradycyjną kawiarnię z możliwością bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami. Zamiast oglądać alpaki wyłącznie z daleka, goście mogą obserwować ich zachowanie, kiedy odpoczywają, spacerują po wybiegu lub podchodzą do ogrodzenia.
Alpaki, znane z łagodnego usposobienia i charakterystycznego wyglądu, są hodowane przede wszystkim ze względu na wełnę. W ostatnich latach zyskały również popularność jako zwierzęta wykorzystywane w turystyce i rekreacji.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas