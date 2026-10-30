W ogrodzie zoologicznym Multi Zoo w pobliżu Islamabadu powstała kawiarnia „Kawa z Alpaką”. Goście mogą napić się kawy i zjeść coś słodkiego, obserwując zwierzęta spacerujące tuż obok stolików. Alpaki podchodzą do ogrodzenia, wyciągają szyje w stronę odwiedzających i chętnie przyjmują podawane im przysmaki.

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Jak podaje Euronews, atrakcja cieszy się zainteresowaniem szczególnie wśród rodzin z dziećmi. Odwiedzający mogą z bliska oglądać, głaskać i karmić zwierzęta. Wśród alpak o białym, brązowym i ciemnym umaszczeniu są również młode osobniki, które przyciągają uwagę najmłodszych gości.

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Według przedstawicieli zoo sprowadzono do niego dziesięć alpak z zagranicy. Właściciele zapewniają, że to jedyne takie stado w Pakistanie. W tej samej przestrzeni przebywają również lamy.

Alpaki w Pakistanie. Największym wyzwaniem okazały się upały

Sprowadzenie zwierząt do Pakistanu wymagało specjalnych przygotowań. Alpaki pochodzą z górskich terenów Ameryki Południowej, gdzie panuje znacznie chłodniejszy klimat niż w Islamabadzie. Latem temperatury w stolicy Pakistanu mogą przekraczać 40 stopni Celsjusza.

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Dyrektor generalny Multi Zoo Muhammad Younas wyjaśnił, że zwierzęta przybyły do ogrodu zoologicznego właśnie latem. Aby zapewnić im odpowiednie warunki, pracownicy zainstalowali wokół ich wybiegu urządzenia chłodzące powietrze.

Kawa z alpakami. Zwierzęta można oglądać z bliska

Nowa atrakcja łączy tradycyjną kawiarnię z możliwością bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami. Zamiast oglądać alpaki wyłącznie z daleka, goście mogą obserwować ich zachowanie, kiedy odpoczywają, spacerują po wybiegu lub podchodzą do ogrodzenia.

Alpaki, znane z łagodnego usposobienia i charakterystycznego wyglądu, są hodowane przede wszystkim ze względu na wełnę. W ostatnich latach zyskały również popularność jako zwierzęta wykorzystywane w turystyce i rekreacji.