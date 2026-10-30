Michał Szułdrzyński pyta, czy można było wyobrazić sobie większy prezent dla Donalda Tuska i czy prezes po prostu coś palnął. Michał Kolanko odrzuca obie skrajności. – Ani nie palnął, ani to nie była raczej głęboko przemyślana strategia na podstawie badań – mówi. Z kuluarów Krynicy wynika, że wystąpienie przygotowywano długo. Prezent dla koalicji polega na czym innym: PiS zajmuje się czymś, co dla wielu wyborców jest jednak abstrakcją, a straszenie polexitem przez Tuska też jest już przyjmowane ze znużeniem, bo trwa od 2019 r. Najważniejsze według Kolanki jest to, że Kaczyński jest w pewnym sensie konsekwentny.