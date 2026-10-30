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Kaczyński idzie drogą AfD, Tusk z Bartol zamyka konflikty w rządzie

Jarosław Kaczyński w Krynicy mówi o procedurze wyjścia z UE jako formie nacisku, Mateusz Morawiecki natychmiast się od tego odciął. Równolegle Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz szuka nowej drogi. Michał Kolanko i Michał Szułdrzyński rozmawiają w „Politycznych Michałkach” o tym, dokąd prezes prowadzi PiS i co dzieje się w koalicji – oraz poza nią.

Publikacja: 30.10.2026 17:00

Michał Kolanko, Michał Szułdrzyński

Michał Szułdrzyński pyta, czy można było wyobrazić sobie większy prezent dla Donalda Tuska i czy prezes po prostu coś palnął. Michał Kolanko odrzuca obie skrajności. – Ani nie palnął, ani to nie była raczej głęboko przemyślana strategia na podstawie badań – mówi. Z kuluarów Krynicy wynika, że wystąpienie przygotowywano długo. Prezent dla koalicji polega na czym innym: PiS zajmuje się czymś, co dla wielu wyborców jest jednak abstrakcją, a straszenie polexitem przez Tuska też jest już przyjmowane ze znużeniem, bo trwa od 2019 r. Najważniejsze według Kolanki jest to, że Kaczyński jest w pewnym sensie konsekwentny.

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