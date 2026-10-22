– Po godzinie 12 otrzymaliśmy informacje o zdarzeniu o charakterze kryminalnym. Z relacji świadków wynika, że mężczyzna został zaatakowany prawdopodobnie przy użyciu niebezpiecznego narzędzia – informował w rozmowie z portalem Interia asp. Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

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Policjant przekazał, że funkcjonariusze znaleźli się na miejscu zdarzenia po kilku minutach od otrzymania zgłoszenia. – Jedna osoba została przewieziona do szpitala. Policjanci wykonują niezbędne czynności, aby zabezpieczyć materiał do dalszego postępowania – podał. Stan poszkodowanego mężczyzny jest określany jako ciężki.

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Zdarzenie przy hotelu Novotel w centrum Warszawy. Policja zatrzymała sprawcę

Do incydentu odniosła się już w mediach społecznościowych policja.

„Mężczyzna podejrzewany o ugodzenie niebezpiecznym narzędziem 58-letniego obywatela Indii został zatrzymany przez warszawskich policjantów na parkingu w rejonie jednej z galerii handlowych” – czytamy w komunikacie.

Jak wskazano, około godziny 12:30 policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące ataku w rejonie ul. Nowogrodzkiej 22, na tyłach hotelu Novotel. Z przekazanych informacji wynikało, że jeden z przechodniów został zaatakowany i raniony ostrym narzędziem przez nieznanego sprawcę.

„Policjanci zastali na miejscu zespół ratownictwa medycznego udzielający pomocy poszkodowanemu. Ze względu na odniesione obrażenia konieczne okazało się przewiezienie 58-latka do szpitala” – podkreślono we wpisie.

Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych. „Na miejsce skierowano natychmiast dodatkowe siły policyjne, w tym przewodnika z psem tropiącym. Po godzinie 16.00 napastnik został zatrzymany przez warszawskich policjantów na terenie Woli. Okazał się nim 37-letni obywatel Indii” – czytamy.

Szef MSWiA gratuluje policji. „Brawo”

Sprawę skomentował w serwisie X także szef MSWiA Marcin Kierwiński. Polityk także przekazał, że napastnik został schwytany.

„Sprawca ataku w centrum Warszawy w rękach policji. Po ataku na tyłach Novotelu napastnik uciekł, ale funkcjonariusze błyskawicznie go namierzyli. Po godz. 16 został zatrzymany na Woli! Poszkodowany jest w szpitalu, a policja wyjaśnia okoliczności. Brawo dla policji” – czytamy we wpisie opublikowanym w serwisie X.

Policjanci prowadzą obecnie czynności mające na celu ustalenie szczegółowych okoliczności zdarzenia. Ustalenia wskazują, że ma ono charakter kryminalny.