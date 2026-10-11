Do zdarzenia doszło w sobotę, 10 października, późnym wieczorem w autobusie linii 755, jadącym przez warszawskie Bielany. Jak ustalił portal tvnwarszawa.pl, napastnik zaatakował pasażerów na wysokości przystanku Prozy.
Zgłoszenie o ataku policja otrzymała o godz. 23.23. Według wstępnych ustaleń mężczyzna podszedł podczas jazdy autobusem do dwóch pasażerów i zranił ich nożem.
Poszkodowani to mężczyźni w wieku 42 i 22 lat. Obaj odnieśli rany cięte i kłute. U jednego i drugiego stwierdzono obrażenia w okolicach szyi i klatki piersiowej.
Na miejsce skierowano policjantów oraz zespoły ratownictwa medycznego. Ranni zostali przewiezieni do szpitali. Jak poinformowała Komenda Stołeczna Policji, ich obrażenia nie zagrażają życiu.
– Poszkodowani mają rany cięte, w stanie niezagrażającym życiu – przekazał w niedzielę rano portalowi tvnwarszawa.pl młodszy aspirant Jakub Filipiak z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.
Napastnik zbiegł, zanim na miejsce dotarli funkcjonariusze. Policja rozpoczęła poszukiwania mężczyzny.
– Przed przybyciem służb napastnik oddalił się z miejsca, policjanci mają wstępnie wytypowanego mężczyznę i trwają jego poszukiwania – poinformował młodszy aspirant Jakub Filipiak.
Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do ataku i czy sprawca znał wcześniej pokrzywdzonych.
To kolejny w ostatnich dniach incydent z użyciem noża na Bielanach. We wtorek, 6 października, przy ul. Daniłowskiego 36-letni mężczyzna ruszył z nożem w kierunku trzech osób stojących przed blokiem. Zamachnął się na jednego z mężczyzn, jednak ciosu udało się uniknąć. Napastnika obezwładnili strażnicy miejscy, którzy następnie przekazali go policji. W tamtym zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.
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