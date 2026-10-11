Do zdarzenia doszło w sobotę, 10 października, późnym wieczorem w autobusie linii 755, jadącym przez warszawskie Bielany. Jak ustalił portal tvnwarszawa.pl, napastnik zaatakował pasażerów na wysokości przystanku Prozy.

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Zgłoszenie o ataku policja otrzymała o godz. 23.23. Według wstępnych ustaleń mężczyzna podszedł podczas jazdy autobusem do dwóch pasażerów i zranił ich nożem.

Poszkodowani to mężczyźni w wieku 42 i 22 lat. Obaj odnieśli rany cięte i kłute. U jednego i drugiego stwierdzono obrażenia w okolicach szyi i klatki piersiowej.

Atak nożem w autobusie linii 755. Dwaj mężczyźni trafili do szpitali

Na miejsce skierowano policjantów oraz zespoły ratownictwa medycznego. Ranni zostali przewiezieni do szpitali. Jak poinformowała Komenda Stołeczna Policji, ich obrażenia nie zagrażają życiu.

– Poszkodowani mają rany cięte, w stanie niezagrażającym życiu – przekazał w niedzielę rano portalowi tvnwarszawa.pl młodszy aspirant Jakub Filipiak z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Napastnik zbiegł, zanim na miejsce dotarli funkcjonariusze. Policja rozpoczęła poszukiwania mężczyzny.

Policja szuka nożownika z Bielan. Sprawca został wstępnie wytypowany

– Przed przybyciem służb napastnik oddalił się z miejsca, policjanci mają wstępnie wytypowanego mężczyznę i trwają jego poszukiwania – poinformował młodszy aspirant Jakub Filipiak.

Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do ataku i czy sprawca znał wcześniej pokrzywdzonych.

To kolejny w ostatnich dniach incydent z użyciem noża na Bielanach. We wtorek, 6 października, przy ul. Daniłowskiego 36-letni mężczyzna ruszył z nożem w kierunku trzech osób stojących przed blokiem. Zamachnął się na jednego z mężczyzn, jednak ciosu udało się uniknąć. Napastnika obezwładnili strażnicy miejscy, którzy następnie przekazali go policji. W tamtym zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.