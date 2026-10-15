Związkowcy z LPR domagają się dostosowania jej budżetu do prawdziwych potrzeb
Serwis przywołuje pismo otrzymane od trzech organizacji związkowych:
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– Z perspektywy organizacji związkowych działających w LPR doszliśmy do ściany – podkreślił we wspomnianym piśmie przewodniczący Związku Zawodowego Pilotów HEMS LPR Dariusz Tatarowski.
Jednocześnie dodał, że dyrekcja LPR wielokrotnie od marca tego roku składała wnioski do Ministerstwa Zdrowia o zwiększenie środków. Ostatecznie prośby zostały spełnione, co pozwoliło uniknąć ograniczenia działalności operacyjnej jednostki. Jednak, jak podkreślił, nastąpiło to dopiero w efekcie kolejnych wniosków.
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Z zastrzeżeniami związków działających w LPR nie zgadza się Ministerstwo Zdrowia i zauważa, że finansowanie jednostki wzrosło ze 140,7 mln zł w 2019 r. do 313,5 mln zł w 2026 r.
Z kolei według związkowców resort nie bierze pod uwagę, że we wspomnianym okresie LPR zwiększył swój potencjał, w tym m.in. dostępność. – Więcej godzin gotowości oznacza konieczność zapewnienia większej obsady, wyższe koszty wynagrodzeń i utrzymania baz oraz zabezpieczenia technicznego – zauważają związki cytowane przez Rynek Zdrowia.
Podkreślają równocześnie, że zależy im przede wszystkim na tym, aby LPR w trakcie roku nie musiał zabiegać o dodatkowe środki. Nie oczekują natomiast, aby finansowanie rosło automatycznie, w takim samym tempie jak wszystkie wydatki na ochronę zdrowia. – Oczekujemy natomiast odpowiedzi, czy w ramach tak znaczącego wzrostu nakładów zapewniono LPR środki odpowiadające rzeczywistym potrzebom całego 2027 r., tak aby jednostka nie musiała za kilka miesięcy ponownie rozpoczynać serii wystąpień o dodatkowe pieniądze konieczne do bezpiecznego i nieprzerwanego prowadzenia działalności – piszą związki w LPR.
Ministerstwo Zdrowia w dyskusji zwróciło z kolei uwagę na wysokie zarobki w LPR. – Wynagrodzenia personelu medycznego i lotniczego zatrudnionego w LPR należą do najwyższych w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego – podkreślił resort.
Jednocześnie dodał, że we wrześniu 2026 r. minister zdrowia pozytywnie zaopiniował wniosek skierowany do ministra finansów o zwiększenie środków na wynagrodzenia pracowników LPR o 4,4 mln zł.
Czytaj więcej: Elitarna jednostka ratownictwa medycznego prosi o pieniądze. „Doszliśmy do ściany”
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