Ministrowie z ośmiu państw UE zaapelowali do unijnego komisarza ds. zdrowia Olivéra Várhelyiego o zaostrzenie dyrektyw tytoniowych („Rzeczpospolita” pisała o tym 16 października). Z inicjatywy Holandii proponują m.in. zakaz wprowadzania nowych produktów nikotynowych oraz konsumenckiego obrotu produktami z nikotyną nieobjętymi dyrektywą tytoniową (TPD). Podobną drogą od lat podąża Australia. Z jakim skutkiem? Według eksperymentalnych szacunków Australijskiego Urzędu Statystycznego (ABS) w 2025 r. 80 proc. nikotyny konsumowanej w Australii pochodziło z nielegalnych źródeł.