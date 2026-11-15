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Marcin Zieliński: Unia idzie na wojnę z nikotyną. Australia pokazała, że wygrywają ją przemytnicy

Skoro australijskie przepisy nie powstrzymały rozwoju nielegalnego handlu mimo naturalnej bariery oceanów, to w UE szanse na skuteczne egzekwowanie podobnych zakazów będą zapewne jeszcze mniejsze.

Publikacja: 15.11.2026 18:21

Ministrowie z ośmiu państw UE zaapelowali do unijnego komisarza ds. zdrowia Olivéra Várhelyiego o za

Ministrowie z ośmiu państw UE zaapelowali do unijnego komisarza ds. zdrowia Olivéra Várhelyiego o zaostrzenie dyrektyw tytoniowych

Foto: Adobe Stock

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Marcin Zieliński

Ministrowie z ośmiu państw UE zaapelowali do unijnego komisarza ds. zdrowia Olivéra Várhelyiego o zaostrzenie dyrektyw tytoniowych („Rzeczpospolita” pisała o tym 16 października). Z inicjatywy Holandii proponują m.in. zakaz wprowadzania nowych produktów nikotynowych oraz konsumenckiego obrotu produktami z nikotyną nieobjętymi dyrektywą tytoniową (TPD). Podobną drogą od lat podąża Australia. Z jakim skutkiem? Według eksperymentalnych szacunków Australijskiego Urzędu Statystycznego (ABS) w 2025 r. 80 proc. nikotyny konsumowanej w Australii pochodziło z nielegalnych źródeł.

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