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Nawet dziś Euro 2012 jawi się w tej miejscowości jako nadające sens jej istnieniu

W gniewińskim ośrodku sportowym można przespać się dokładnie na tym samym łóżku, na którym w czasie Euro 2012 spał Fernando Torres (pokój 203), Xabi Alonso (pokój 207) czy Cesc Fàbregas (pokój 211). A kontenery na odpady we wsi są nadal w kształcie piłek.

Publikacja: 15.11.2026 17:02

Kadrę hiszpańską powitano w Gniewinie z niezwykłą pompą. Drogę do hotelu obstawili mieszkańcy w barw

Kadrę hiszpańską powitano w Gniewinie z niezwykłą pompą. Drogę do hotelu obstawili mieszkańcy w barwach Hiszpanii. Czerwono-żółte były nie tylko kibicowskie koszulki, ale też flagi czy nawet klomby na ulicach. Pod hotelem czekały orkiestra, komitet powitalny w strojach ludowych, chleb i sól

Foto: EPA/Kamil Krzaczyński/pap

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Jacek Paśnik

W liczącym około dwóch tysięcy mieszkańców Gniewinie, siedzibie najbogatszej gminy powiatu wejherowskiego, odnosi się wrażenie, jakby Euro 2012 skończyło się wczoraj. Kiedy kilkanaście lat po turnieju odwiedzam wieś, wciąż panuje w niej atmosfera radosnego wzmożenia. W Gniewinie na każdym kroku można natknąć się na ślady obecności hiszpańskiej reprezentacji, która gościła tu z okazji meczów rozgrywanych w Gdańsku.

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