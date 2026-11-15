Kadrę hiszpańską powitano w Gniewinie z niezwykłą pompą. Drogę do hotelu obstawili mieszkańcy w barwach Hiszpanii. Czerwono-żółte były nie tylko kibicowskie koszulki, ale też flagi czy nawet klomby na ulicach. Pod hotelem czekały orkiestra, komitet powitalny w strojach ludowych, chleb i sól
W liczącym około dwóch tysięcy mieszkańców Gniewinie, siedzibie najbogatszej gminy powiatu wejherowskiego, odnosi się wrażenie, jakby Euro 2012 skończyło się wczoraj. Kiedy kilkanaście lat po turnieju odwiedzam wieś, wciąż panuje w niej atmosfera radosnego wzmożenia. W Gniewinie na każdym kroku można natknąć się na ślady obecności hiszpańskiej reprezentacji, która gościła tu z okazji meczów rozgrywanych w Gdańsku.
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