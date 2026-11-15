Nawet dziś Euro 2012 jawi się w tej miejscowości jako nadające sens jej istnieniu

W gniewińskim ośrodku sportowym można przespać się dokładnie na tym samym łóżku, na którym w czasie Euro 2012 spał Fernando Torres (pokój 203), Xabi Alonso (pokój 207) czy Cesc Fàbregas (pokój 211). A kontenery na odpady we wsi są nadal w kształcie piłek.

