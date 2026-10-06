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Putin zmienia strategię wojny. Rozkazuje niszczyć cele cywilne

Od lutego rosyjska armia utknęła na froncie. Teraz Kreml chce zniszczyć ukraińskie miasta, by zmusić Kijów do kapitulacji

Publikacja: 06.10.2026 13:58

Po rosyjskim ataku na dzielnicę mieszkaniową w Charkowie

Po rosyjskim ataku na dzielnicę mieszkaniową w Charkowie

Foto: REUTERS/Vitalii Hnidyi

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Andrzej Łomanowski

– To jest przejście do strategii Groznego czy Aleppo – sądzi były dowódca amerykańskiej armii w Europie, gen. Ben Hodges.

W czasie „pierwszej wojny czeczeńskiej” (1994-1997) nie mogąc zdobyć czeczeńskiej stolicy Groznego, Rosjanie zaczęli ją masowo ostrzeliwać z artylerii. W ten sposób zniszczyli całe centrum miasta. Podobnie w walkach o syryjskie Aleppo (głównie w ostatniej ich fazie, w 2016 roku ) rosyjskie lotnictwo masowo bombardowało miasto.

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