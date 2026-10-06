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Po rosyjskim ataku na dzielnicę mieszkaniową w Charkowie
– To jest przejście do strategii Groznego czy Aleppo – sądzi były dowódca amerykańskiej armii w Europie, gen. Ben Hodges.
W czasie „pierwszej wojny czeczeńskiej” (1994-1997) nie mogąc zdobyć czeczeńskiej stolicy Groznego, Rosjanie zaczęli ją masowo ostrzeliwać z artylerii. W ten sposób zniszczyli całe centrum miasta. Podobnie w walkach o syryjskie Aleppo (głównie w ostatniej ich fazie, w 2016 roku ) rosyjskie lotnictwo masowo bombardowało miasto.
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