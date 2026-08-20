Prezydent USA Donald Trump ogłosił „najbardziej druzgocącą operację gospodarczą” w historii przeciwko Teheranowi. Zapowiedział, że każdy kraj, który pomoże Iranowi lub będzie prowadził z nim interesy, poniesie „ogromne konsekwencje gospodarcze”. Wezwał też sojuszników, by dołączyli do USA w izolowaniu Iranu.

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„Będzie to gospodarczy D-Day i potrzebujemy, żeby wszyscy nasi sojusznicy stanęli ramię w ramię z USA, aby odizolować Iran i pokonać zagrożenie z jego strony” – napisał Trump w należącym do siebie serwisie społecznościowym Truth Social.

Donald Trump polecił wstrzymać rozmowy z Iranem

We wtorek prezydent USA przekazał, że żadne rozmowy z Iranem nie są obecnie prowadzone ani planowane. Według źródeł CNN Trump miał tego dnia polecić członkom swojej administracji, by wstrzymali rozmowy ze stroną irańską. Stacja podała, że Trump skierował to polecenie do swojego zespołu negocjacyjnego mimo kilku „pozytywnych rozmów” z Irańczykami, ponieważ jest niezadowolony, że Teheran nie chciał poczynić ustępstw wobec jego żądań.

Według źródeł jeszcze w tym tygodniu Stany Zjednoczone mogą ogłosić nowe, „miażdżące” sankcje na Iran. Trump i jego zespół uważają, że presja gospodarcza na Iran ostatecznie skłoni tamtejsze władze do zaakceptowania jego warunków zakończenia wojny