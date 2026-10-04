Christa Pike – skazana na karę śmierci za zabójstwo 19-letniej Colleen Slemmer z 1995 r. – przeżyła dwie próby wykonania wyroku za pomocą śmiertelnego zastrzyku. W niedzielę prawnicy kobiety przekazali nowe informacje dotyczące stanu jej zdrowia.

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Christa Pike wciąż nie odzyskała przytomności po nieudanej egzekucji. Prawnik ujawnia nowe informacje

Od środowego wieczoru, kiedy podjęto nieudaną próbę wykonania wyroku śmierci na Chriście Pike, pojawiło się niewiele doniesień dotyczących jej stanu zdrowia. W niedzielę nowe informacje w tej sprawie przekazał Stephen Ferrell, prawnik Pike i zastępca federalnego obrońcy publicznego, który wystąpił w programie „State of the Union” stacji CNN.

Zapytany, czy jego klientka choć raz odzyskała przytomność od czasu nieudanej egzekucji, odpowiedział: „Nic mi o tym nie wiadomo”.

Ferrell zaznaczył również, że ustalenie rokowań dotyczących stanu zdrowia kobiety może potrwać jeszcze kilka dni. Lekarze wciąż próbują bowiem usunąć z jej organizmu ogromną dawkę pentobarbitalu, którą podano jej podczas próby wykonania wyroku śmierci.

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Jak przekazał Stephen Ferrell, jeszcze przed egzekucją Christa Pike udzieliła wybranej osobie pełnomocnictwa do podejmowania decyzji medycznych w jej imieniu. Osoba ta ma „dbać o ochronę prywatności kobiety”.

Prawnik przyznał jednak, że nie wie, jakie dokładnie informacje dotyczące stanu zdrowia Pike zostały przekazane jej pełnomocnikowi. Obrońcy Pike nie ujawnili też dotychczas tożsamości osoby upoważnionej do podejmowania decyzji dotyczących jej leczenia.

W oświadczeniu opublikowanym w niedzielę rano rzeczniczka zespołu obrońców Pike podkreśliła znaczenie ochrony prywatności skazanej. „Doceniamy wszelkie przejawy poszanowania przysługującego Chriście prawa do prywatności” – przekazała.

Od czasu nieudanej egzekucji Christa Pike pozostaje hospitalizowana. W placówce medycznej jest pilnowana przez strażników. Informacje dotyczące jej stanu zdrowia wciąż są bardzo ograniczone.

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Departament Więziennictwa Tennessee poinformował wcześniej, że podczas środowej egzekucji wykonano wszystkie czynności przewidziane protokołem. Pike otrzymała dwie dawki pentobarbitalu, ale jej serce nadal biło. Stanowa procedura przewiduje podanie drugiej dawki, jeśli pierwsza nie spowoduje śmierci, nie określa jednak, co należy zrobić, jeśli skazany przeżyje.

Sam fakt przeżycia egzekucji nie wyklucza kolejnej próby jej wykonania. W 1947 r. Sąd Najwyższy USA zezwolił Luizjanie na ponowne wykonanie wyroku wobec Williego Francisa, który przeżył egzekucję na krześle elektrycznym wskutek awarii urządzenia. Sąd odrzucił argument, że kolejna próba naruszałaby VIII poprawkę do konstytucji USA, zakazującą stosowania „okrutnych”.

Orzeczenie SN nie daje jednak stanom nieograniczonej możliwości ponawiania nieudanych egzekucji. SN zwrócił wówczas uwagę, że pierwsza próba nie powiodła się wskutek nieprzewidywalnej awarii. W przypadku Pike nieznany jest powód, dlaczego nie udało się wykonać skutecznie wyroku. Jeśli dochodzenie wykaże, że wszystkie wymogi protokołu zostały spełnione, a Pike mimo podania obu dawek przeżyła, jej prawnicy mogą argumentować, że problem tkwi w samej procedurze, a nie sposobie przeprowadzenia egzekucji – zauważył amerykański prawnik Lawrence J. Tjan w analizie opublikowanej na portalu Law Commentary.

Pike przed egzekucją zwróciła się do gubernatora stanu Billa Lee o skorzystanie z prawa łaski i zamianę kary śmierci na dożywocie. Lee odmówił. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Tennessee po odrzuceniu wniosku o ułaskawienie skazany może co do zasady ponownie wystąpić o nie za kadencji kolejnego gubernatora. Kadencja Lee kończy się w styczniu 2027 r.

Dramatyczne morderstwo sprzed lat. Kim jest Christa Pike i za co została skazana na karę śmierci?

Pike została skazana na śmierć w 1996 r. za zabójstwo Colleen Slemmer.

W 1995 r. – gdy doszło do zbrodni – zarówno 18-letnia wówczas Christa Pike, jak i 19-letnia Colleen Slemmer uczyły się w ośrodku Job Corps w Knoxville, przygotowującym młodych ludzi do podjęcia pracy. Pike stała się później jedną z najmłodszych kobiet skazanych na karę śmierci.

Za zabójstwo Colleen Slemmer skazana została Pike, ale i jej ówczesny chłopak, Tadaryl Shipp. Jednak tylko kobieta otrzymała wyrok śmierci.

Według prokuratury Pike uważała dziewczynę za rywalkę i zwabiła ją w odosobnione miejsce, by dokonać zbrodni. Slemmer najpierw była torturowana, a później została zabita. Sprawa odbiła się szerokim echem ze względu na brutalność czynu i młody wiek osób zaangażowanych.

Zbrodnia wstrząsnęła Knoxville. Według prokuratorów Pike raniła Slemmer nożem, a następnie biła ją dużym kawałkiem asfaltu.

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Pike nie zaprzecza swojej winie. Jej prawnicy i osoby zabiegające o złagodzenie kary od lat argumentują jednak, że kara śmierci nie jest odpowiednia w przypadku przestępstwa popełnionego przez 18-letnią osobę z nieleczonymi zaburzeniami psychicznymi, która doświadczyła przemocy seksualnej i zaniedbania.

Innego zdania jest matka zamordowanej. May Martinez chce, aby wyrok został wykonany, podkreślając, że czekała na to od dziesięcioleci.

Jeśli egzekucja Christy Pike odbyłaby się zgodnie z planem, byłaby pierwszą egzekucją kobiety w Tennessee od 1820 r.

Po nieudanej egzekucji wstrzymano wszystkie pozostałe egzekucje w Tennessee do końca roku i zarządzono niezależne dochodzenie.

Frank Strada, szef Departamentu Więziennictwa Tennessee, podał się do dymisji kilka dni po nieudanej próbie wykonania wyroku śmierci na Chriście Pike. Poinformował o tym w sobotę gubernator stanu Bill Lee.