W niedzielę do Komendy Powiatowej Policji w Piszu wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu serwala sawannowego. To kot Gustaw, który uciekł z prywatnej posesji w Orzyszu. „Serwal jest raczej łagodnym kociakiem” – podkreślają funkcjonariusze. Zaznaczają jednak, że mimo wszystko przestrzegają przed zbliżaniem się do niego oraz łapaniem go na własną rękę.

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Wygląda jak miniaturowy gepard, uciekł z posesji w Orzyszu. Poszukiwania serwala sawannowego

Z wpisu właścicielki serwala sawannowego, który udostępniony został w mediach społecznościowych, wynika, że zwierzę uciekło w nocy z soboty na niedzielę.

„Dziś w nocy zwiał z domu serwal, ma na imię Gustaw, powinien mieć na sobie czerwone skórzane szelki, może być wystraszony” – czytamy we wpisie opublikowanym na Facebooku przez kobietę.

„Poszukujemy go w okolicach ulicy Słowackiego w Orzyszu (ale może być wszędzie). Jeżeli proszę o kontakt na numery telefonu 500 85 59 59 lub 506 10 99 52” – wskazała właścicielka zwierzęcia.

Za pomoc w odnalezieniu uciekiniera przewidziana jest nagroda

Serwal sawannowy – czy jego posiadanie wymaga zezwolenia?

Serwal sawannowy to średniej wielkości drapieżny ssak z rodziny kotowatych. W naturalnym środowisku najczęściej zamieszkuje otwarte tereny porośnięte wysoką trawą, przede wszystkim stepy, gdzie ma łatwy dostęp do wody. Nie występuje natomiast w lasach tropikalnych ani na obszarach pustynnych.

Długość ciała serwala, bez ogona, wynosi od 59 do 92 cm, natomiast ogon mierzy od 20 do 38 cm. Dorosłe osobniki ważą zwykle od 7 do 13,5 kg, przy czym samce są zazwyczaj nieco większe i cięższe od samic. Charakterystyczną cechą tego kota jest smukła sylwetka oraz długie kończyny.

Sierść serwala ma jasnożółty kolor i jest pokryta czarnymi cętkami. Stosunkowo krótki ogon, sięgający pięt, zdobią dodatkowo ciemne plamy i pierścienie.

Posiadanie serwala sawannowego w domu nie wymaga specjalnego zezwolenia. Nabycie takiego dzikiego kota trzeba jednak zgłosić w urzędzie miasta lub w starostwie.