W ostatnich dniach celem intensywnych ataków Rosji była ukraińska stolica, Kijów.
Lokalne władze cytowane przez Reutersa podają, że co najmniej jedna osoba zginęła, a sześć odniosło obrażenia na skutek ataku ukraińskich dronów na obwód moskiewski.
Kanał Exilenova+ na Telegramie podał, że wskutek ataku ukraińskich dronów wybuchł pożar w największym magazynie paliw i przepompowni ropy naftowej „Wołodarska” w pobliżu wsi Konstantynowo w obwodzie moskiewskim. Na zdjęciach i nagraniach wideo, wykonanych przez okolicznych mieszkańców i opublikowanych przez Exilnova+, widać duży pożar zbiorników z ropą naftową.
Jak poinformował mer Moskwy Siergiej Sobianin, w nocy z poniedziałku na wtorek Ukraina wystrzeliła 650 dronów w kierunku rosyjskiej stolicy. Większość z nich została zestrzelona, z czego 105 w pobliżu miasta – podał.
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Wojska rosyjskie zaatakowały we wtorek nad ranem most na rzece Dniepr w Zaporożu na południowym wschodzie Ukrainy. Pięć osób zostało rannych, wśród nich pracownicy Czerwonego Krzyża. „Wśród nich (rannych – red.) są kobiety w wieku 24 i 59 lat oraz 36-letni mężczyzna. Dwaj poszkodowani – mężczyźni w wieku 43 i 54 lata – to pracownicy Czerwonego Krzyża. Jechali do pracy, gdy rosyjski atak spotkał ich w drodze” – napisał w komunikatorze Telegram pełniący obowiązki szefa wojskowej administracji obwodowej Mychajło Semikin.
W ostatnich dniach celem intensywnych ataków Rosji była ukraińska stolica, Kijów. Wojska okupacyjne uderzały w nią głównie ciężkimi odrzutowymi dronami uderzeniowymi. Atakowane były obiekty infrastruktury oraz mosty na Dnieprze, które łączą dwie części miasta.
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