Przejście graniczne Palanca-Majaky na granicy Mołdawii i Ukrainy
Według komunikatu mołdawskiej policji granicznej na Facebooku pocisk spadł o godz. 9.38 czasu miejscowego (godz. 8.38 w Polsce), uszkadzając autobus i budkę strażniczą. Oprócz mołdawskiego funkcjonariusza nie zgłoszono innych poszkodowanych.
Policja graniczna i służby celne Mołdawii przekazały, że monitorują sytuację i pozostają w kontakcie z właściwymi organami Ukrainy.
Władze w Kiszyniowie zaapelowały do mieszkańców o unikanie podróży w ten rejon. Zalecono im, by zachowali spokój, schronili się w bezpiecznym miejscu i śledzili komunikaty władz, jeśli usłyszą charakterystyczny dźwięk dronów lub eksplozji w pobliżu granicy. Obywateli wezwano również, by nie zbliżali się do możliwych szczątków statków powietrznych, amunicji ani innych nieznanych przedmiotów oraz niezwłocznie zgłaszali je pod numerem 112.
Czytaj więcej
Dwie osoby poniosły śmierć w wyniku poważnego incydentu na Morzu Czarnym. Jak poinformowały rumuńskie służby oraz lokalne media, turecki statek tra...
O godz. 10.50 czasu miejscowego (9.50 w Polsce) czasowo zamknięto ruch w kierunku Palanki od skrzyżowania dróg R-30 i R-31 w rejonie Stefan Voda. Generalny Inspektorat Policji poinformował, że ograniczenie będzie obowiązywać do czasu zakończenia dokumentowania i wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Kierowców wezwano do omijania tego rejonu.
To kolejny w ostatnim czasie przypadek naruszenia przestrzeni powietrznej Mołdawii przez rosyjskie środki napadu powietrznego.
W sobotę prezydentka Mołdawii Maia Sandu poinformowała, że w przestrzeń powietrzną kraju wtargnęło pięć rosyjskich środków napadu powietrznego, w tym pociski Banderol i drony. Jak dodała, od początku roku doszło do 45 naruszeń mołdawskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, a osiem z nich miało miejsce w zeszłym tygodniu.
Czytaj więcej
Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji Ukraina jest w stanie strącać rosyjskie drony odrzutowe Gierań-5 - oświadczył rzecznik Sił Powietrznych...
30 września jeden z rosyjskich dronów, które wleciały na terytorium Mołdawii, eksplodował niedaleko wsi Hirbovat (Hyrbowiec) na wschodzie kraju. Dzień później ambasador Rosji Oleg Ozierow został wezwany do mołdawskiego MSZ w związku z powtarzającymi się naruszeniami.
Od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r. do 24 września br. rosyjskie rakiety i drony naruszyły przestrzeń powietrzną Mołdawii 81 razy – przekazało ministerstwo obrony w Kiszyniowie.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas