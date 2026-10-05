Według komunikatu mołdawskiej policji granicznej na Facebooku pocisk spadł o godz. 9.38 czasu miejscowego (godz. 8.38 w Polsce), uszkadzając autobus i budkę strażniczą. Oprócz mołdawskiego funkcjonariusza nie zgłoszono innych poszkodowanych.

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Incydent na przejściu granicznym w Palance

Policja graniczna i służby celne Mołdawii przekazały, że monitorują sytuację i pozostają w kontakcie z właściwymi organami Ukrainy.

Władze w Kiszyniowie zaapelowały do mieszkańców o unikanie podróży w ten rejon. Zalecono im, by zachowali spokój, schronili się w bezpiecznym miejscu i śledzili komunikaty władz, jeśli usłyszą charakterystyczny dźwięk dronów lub eksplozji w pobliżu granicy. Obywateli wezwano również, by nie zbliżali się do możliwych szczątków statków powietrznych, amunicji ani innych nieznanych przedmiotów oraz niezwłocznie zgłaszali je pod numerem 112.

O godz. 10.50 czasu miejscowego (9.50 w Polsce) czasowo zamknięto ruch w kierunku Palanki od skrzyżowania dróg R-30 i R-31 w rejonie Stefan Voda. Generalny Inspektorat Policji poinformował, że ograniczenie będzie obowiązywać do czasu zakończenia dokumentowania i wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Kierowców wezwano do omijania tego rejonu.

Seryjne naruszenia przestrzeni powietrznej Mołdawii

To kolejny w ostatnim czasie przypadek naruszenia przestrzeni powietrznej Mołdawii przez rosyjskie środki napadu powietrznego.

W sobotę prezydentka Mołdawii Maia Sandu poinformowała, że w przestrzeń powietrzną kraju wtargnęło pięć rosyjskich środków napadu powietrznego, w tym pociski Banderol i drony. Jak dodała, od początku roku doszło do 45 naruszeń mołdawskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, a osiem z nich miało miejsce w zeszłym tygodniu.

30 września jeden z rosyjskich dronów, które wleciały na terytorium Mołdawii, eksplodował niedaleko wsi Hirbovat (Hyrbowiec) na wschodzie kraju. Dzień później ambasador Rosji Oleg Ozierow został wezwany do mołdawskiego MSZ w związku z powtarzającymi się naruszeniami.

Od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r. do 24 września br. rosyjskie rakiety i drony naruszyły przestrzeń powietrzną Mołdawii 81 razy – przekazało ministerstwo obrony w Kiszyniowie.