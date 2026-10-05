Rumuńskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało oficjalny komunikat, w którym potwierdziło, że na akwenie Morza Czarnego doszło do niebezpiecznego zdarzenia.

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Pożar na pokładzie statku na wodach Morza Czarnego. Rannych podejmowały śmigłowce

Około godz. 11 czasu lokalnego czasu (godz. 10 czasu polskiego) rumuńska straż przybrzeżna została poinformowana przez Morskie Centrum Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa w Konstancy o tym, że na pokładzie statku handlowego, znajdującego się w wyłącznej strefie ekonomicznej Rumunii, około 30 mil morskich na południe od miejscowości Sfantu Gheorghe, wybuchł pożar.

Z informacji przekazywanych przez władze Rumunii wynika, że trzech spośród uratowanych zostało zabranych śmigłowcami MSW do szpitala, natomiast pozostałych osiem osób jest w dobrym stanie i nie wymaga hospitalizacji.

Na miejsce skierowano jednostki Apollo i Ares, które prowadzą działania poszukiwawczo-ratunkowe.

Media: Dron zaatakował turecki statek handlowy

Niestety atak pociągnął za sobą ofiary śmiertelne – zginęły w nim dwie osoby. Według rumuńskich mediów statek transportujący zboże został trafiony przez drona.

Rumuński portal Digi24 powiadomił, że chodzi o turecki statek przewożący zboże, a do zdarzenia doszło w pobliżu platformy wiertniczej obsługiwanej przez rumuńską spółkę energetyczną OMV Petrom. Do ataku miało dojść w rejonie położonym na południowy wschód od platformy wiertniczej Pescarus, poza wodami terytorialnymi Rumunii.

Z kolei agencja Reutera poinformowała, że z danych serwisu VesselFinder.com wynika, iż statek pływający pod banderą karaibskiego państwa Saint Kitts i Nevis zmierzał do Rawenny we Włoszech, a ostatnim portem, do którego zawinął, był Izmaił na Ukrainie.

Położony w Delcie Dunaju port Izmaił znajduje się w obwodzie odeskim, tuż przy granicy z Rumunią. Rosja od kilku miesięcy prowadzi intensywne ataki powietrzne wymierzone w ukraińskie porty.