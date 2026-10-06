Kristersson uzasadnił decyzję o wysłaniu Patriotów do Polski zagrożeniem ze strony Rosji.

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– Zadaniem (szwedzkiego wojska) będzie ochrona węzła logistycznego NATO na lotnisku w Polsce i zapewnienie transportu ważnego sprzętu na Ukrainę – podkreślił Kristersson na konferencji prasowej. Dodał, że Rosja podejmuje coraz większe ryzyko, co oznacza, że trzeba chronić węzły logistyczne.

W zeszłym tygodniu Szwecja ogłosiła rozmieszczenie w Polsce myśliwców Gripen w ramach misji NATO polegającej na dozorowaniu przestrzeni powietrznej.

Szwecja nie ujawni, ile Patriotów skieruje do Polski

Szwecja przejmie zadania związane z obsługą systemów Patriot, realizowane dotychczas przez Holandię; operacja rozpocznie się w grudniu. Rząd w Sztokholmie przekazał, że do Polski skierowanych zostanie około 100 żołnierzy z jednostki obrony powietrznej w Halmstad – podaje Sweden Herald.

Rząd nie chce ujawniać, ile baterii zostanie skierowanych do Polski. Szwecja dysponuje bowiem zaledwie czterema takimi jednostkami na potrzeby własnej obrony.

Minister obrony Pål Jonson przekazał, że według oceny Sił Zbrojnych ryzyko dla Szwecji związane z wysłaniem systemu obrony powietrznej do Polski jest „możliwe do opanowania”.

Decyzja rządu obowiązuje do końca roku, jednak plan zakłada, że szwedzka jednostka pozostanie w Polsce do czerwca. – Intencją jest przedłużenie misji o sześć miesięcy, pod warunkiem uzyskania zgody Riksdagu (szwedzkiego parlamentu) – powiedział Jonson.

Szwedzki rząd na swojej stronie internetowej zauważa, że kraj brał już wcześniej udział w szeregu operacji NATO mających na celu wzmocnienie wschodniej flanki Sojuszu oraz ochronę zaopatrzenia przekazywanego Ukrainie. Od października Szwecja wspiera również zintegrowany system obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO oraz ochronę natowskiego węzła logistycznego, udostępniając swoje myśliwce.